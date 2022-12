Πότε έρχεται επίσημα ο χειμώνας; Ο λόγος που κάθε εποχή ξεκινά δύο φορές

Η πρώτη μέρα του χειμώνα είναι η 1η Δεκεμβρίου ή το χειμερινό ηλιοστάσιο;

Τελικά, πότε γίνεται η επίσημη έναρξη του χειμώνα; Μπορεί πολλοί ειδικοί τελευταία να υποστηρίζουν ότι οι εποχές οδεύουν προς το τέλος τους εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, (γι΄αυτό άλλωστε ακούγαμε τζιτζίκια και βλέπαμε κουνούπια μέχρι τον Νοέμβριο), αλλά κάποιοι μετεωρολόγοι κανονικά θεωρούν ότι ο χειμώνας ξεκινά την πρώτη Δεκέμβρη. Κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν ότι ξεκινά μαζί με το χειμερινό ηλιοστάσιο.

Τελικά πότε ξεκινά επίσημα ο χειμώνας και ποιος εγγυάται με σιγουριά πότε αρχίζουν και πότε τελειώνουν οι εποχές; Το National Geographic απαντά πως εξαρτάται από τον λόγο που ρωτάμε. Τι σημαίνει αυτό; Ότι oi εποχές ορίζονται με δύο τρόπους: τις αστρονομικές εποχές, που καθορίζονται από τη θέση της Γης καθώς αυτή περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο και τις μετεωρολογικές εποχές, που βασίζονται σε ετήσιους κύκλους θερμοκρασίας. Με βάση αυτές, έχουμε τις τέσσερις εποχές όπως και λίγο διαφορετικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης για την κάθε εποχή.

Οι άνθρωποι πάντα κοιτούσαν τον ουρανό για να μπορέσουν να προβλέψουν την εποχή. Η αρχαία Ρώμη ήταν η πρώτη που καθόρισε επίσημα αυτές τις εποχές με την εισαγωγή του Ιουλιανού ημερολογίου. Τότε, οι εποχές άρχιζαν σε διαφορετικές ημέρες από ότι αρχίζουν σήμερα, λόγω ημερολογιακών διαφορών με το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Η αρχή κάθε αστρονομικής εποχής σηματοδοτείται είτε από την ισημερία είτε από το ηλιοστάσιο.

And there it is! Winter is officially here. Stay safe this season and get all of your winter news and forecast information right here: https://t.co/6lVVJu0GND pic.twitter.com/mSqn66yx1v