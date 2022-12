COP15: Ιστορική συμφωνία μεταξύ 190 χωρών για την προστασία της βιοποικιλότητας στη φύση

Στόχος είναι η προστασία του 30% του πλανήτη μέχρι το 2030

Εκπρόσωποι από περισσότερες από 190 χώρες κατέληξαν σε μια ιστορική συμφωνία πριν λίγες ώρες που θέτει προτεραιότητα την προστασία της βιοποικιλότητας και των πόρων της φύσης.

Η «συμφωνία του Κουνμίνγκ-Μόντρεαλ» έχει στόχο να προστατεύσει τους ωκεανούς, τις χερσαίες εκτάσεις και τα είδη της φύσης από την μόλυνση, την υποβάθμιση και την κλιματική κρίση. Η ιστορική συμφωνία έγινε μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια, υπό την αιγίδα της Κίνας, της χώρας που προεδρεύει της COP15, παρά την αντίθεση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

Στόχος είναι η προστασία του 30% του πλανήτη ως το 2030 αλλά και η αποδέσμευση 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετήσιας βοήθειας για την διατήρηση της φύσης για τις αναπτυσσόμενες χώρες.

More than 190 countries have adopted a sweeping agreement to protect nature at the United Nations’ biodiversity conference in Montreal. https://t.co/kQxYeKgvEX

Τα βασικά σημεία της συμφωνίας περιλαμβάνουν τη «βιώσιμη χρήση της βιοποικιλότητας, την αποκατάσταση και την ενίσχυση των οικοσυστημάτων, μεταξύ αυτών την ανάσχεση της εξαφάνισης των ειδών και διατήρηση της γενετικής ποικιλομορφίας, τη διασφάλιση πως τα οφέλη από φυσικούς πόρους, όπως φυτικά φάρμακα, διαμοιράζονται δίκαια και ισότιμα και πως τα δικαιώματα των ιθαγενών πληθυσμών προστατεύονται, αλλά και τη διασφάλιση πως τα χρήματα και οι προσπάθειες προστασίας πηγαίνουν εκεί που απαιτείται.

Η δημιουργία προστατευόμενων περιοχών στο 30% του πλανήτη, το πιο γνωστό από τα 20 μέτρα που υιοθετήθηκαν, είχε παρουσιαστεί ως το αντίστοιχο για τη βιοποικιλότητα του στόχου του Παρισιού για τη μείωση της ανόδου της θερμοκρασίας στον πλανήτη στον 1,5 βαθμό Κελσίου στο πλαίσιο του αγώνα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Μέχρι σήμερα το 17% των χερσαίων εκτάσεων και το 8% των θαλασσών προστατεύονται.

At the Science-Policy Forum for Biodiversity at #COP15 this morning - a timely reminder by @Leclere_David that conservation alone (orange curve) will not allow us to bend the curve of biodiversity loss, it requires changes in modes of production and consumption. pic.twitter.com/ta8qwt6Ee0