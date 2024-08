Tips για τη σωστή οργάνωση του ψυγείου σου

Η κουζίνα ως χώρος είναι το μέρος του σπιτιού, που απαιτεί μια σωστή και λειτουργική οργάνωση

Μάλιστα η λεγόμενη «τακτοποίηση» είναι ιδιαιτέρως σημαντική για το ψυγείο, καθώς αυτό βοηθά στο να έχουμε εύκολη πρόσβαση στα τρόφιμα, περιορίζοντας το χρόνο του ανοίγματος της συσκευής που μακροπρόθεσμα μπορεί να οδηγήσει σε κάποια βλάβη της.

Όλοι μας συνηθίζουμε να αμελούμε το πως τοποθετούμε τα τρόφιμα στο ψυγείο και καταλήγουμε να μην ξέρουμε τι έχουμε, με αποτέλεσμα πολλά τρόφιμα να χαλάνε και να πηγαίνουν για πέταμα! Ο τρόπος που τοποθετούμε τα πράγματα και ο τρόπος που τα οργανώνουμε στο ψυγείο καθορίζουν τελικά τη φρεσκάδα και το χρόνο ζωής των τροφίμων μας. Για αυτό, είναι πολύ σημαντικό να διατηρούμε τη συσκευή μας καθαρή και οργανωμένη. Για να σε βοηθήσουμε να βάλεις μια τάξη, σου έχουμε μερικά χρήσιμα tips. Ας ξεκινήσουμε!

Ξεφορτώσου ό,τι δεν χρειάζεται

Πριν οποιαδήποτε κίνηση οργάνωσης του ψυγείου, βεβαιώσου ότι έχεις κάνει ένα ξεκαθάρισμα σχετικά με το τι σου χρειάζεται πραγματικά, ενώ καλό είναι να ελέγξεις και αν όλα όσα βρίσκονται ήδη στο ψυγείο σου δεν έχουν χαλάσει ή δεν είναι προς κατανάλωση. Αυτό πέραν ότι θα σου προσφέρει μία έξτρα ασφάλεια, θα σου εξοικονομήσει κι έναν επιπλέον χώρο.

Ταξινόμησε τα τρόφιμα ανά ράφι

Στο πιο ψηλό ράφι καλό είναι να βάζεις το φαγητό που έχει περισσέψει και ό,τι πρόκειται να λήξει σύντομα έτσι ώστε, να γνωρίζεις τι πρέπει να καταναλωθεί άμεσα. Βέβαια δεν ξεχνάμε ποτέ μόλις ανοίξουμε ένα προϊόν (π.χ μια κονσέρβα) ή όταν θέλουμε να αποθηκεύσουμε το μαγειρεμένο φαγητό να μεταφέρουμε το υπόλοιπο περιεχόμενο σε δοχείο που σφραγίζεται πολύ καλά, ώστε να μην έρχεται σε επαφή με τον αέρα.

Στα ενδιάμεσα ράφια η θερμοκρασία είναι σχετικά σταθερή. Οπότε εκεί μπορούμε να φιλοξενήσουμε τυριά, αλλαντικά, λουκάνικα, βούτυρο, αυγά και γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως γάλα, γιαούρτι, κρέμα γάλακτος κ.ο.κ. Επίσης και διάφορα αρτοσκευάσματα, όπως το ψωμί του τοστ.

Στις περισσότερες συσκευές, το κάτω μέρος του ψυγείου διαθέτει την γνωστή «μηδενική ζώνη», ώστε τα τρόφιμα που βρίσκονται εκεί να μπορούν να διατηρούνται περισσότερο. Συνήθως οι κατασκευαστές των ψυγείων προτείνουν αυτή την περιοχή για την συντήρηση του κρέατος και των θαλασσινών. Επιπρόσθετα η τοποθέτηση των τροφίμων αυτών στο χαμηλό μέρος του ψυγείου ενδείκνυται και για το γεγονός πως μπορεί να μεταφέρουν σαλμονέλα και καλό είναι να βρίσκονται κάτω από οτιδήποτε άλλο, ώστε να μην μπορεί να διαρρεύσει σε άλλα προς κατανάλωση τρόφιμα.

Στα συρτάρια που βρίσκονται στο κάτω μέρος του ψυγείου σου (εάν διαθέτεις) προορίζονται από τον κατασκευαστή για τα φρούτα και τα λαχανικά. Είναι ένα σημείο με ιδανική θερμοκρασία και ιδανική υγρασία, για να μπορέσουν να διατηρηθούν περισσότερο καιρό φρέσκα και αναλλοίωτα. Ένα μικρό έξτρα tip εδώ, είναι να αποθηκεύουμε τα φρούτα και τα λαχανικά σε ξεχωριστά συρτάρια, καθώς αρκετά φρούτα απελευθερώνουν μια χημική ουσία που βοηθά στην ωρίμανσή τους και η οποία οδηγεί τα λαχανικά στο να σαπίζουν γρηγορότερα.

Αποθήκευσε σωστά τα προϊόντα σου

Τα μπολ, τα τάπερ, τα καλάθια και τα βάζα είναι λύσεις, που σίγουρα βοηθούν ουσιαστικά στην οργάνωση του ψυγείου σου. Αν ήδη έχεις κάτι από αυτά καλό είναι να τα χρησιμοποιήσεις ώστε να κάνεις σωστή κατηγοριοποίηση. Αν όχι, μπορείς να προμηθευτείς από κάποιο κατάστημα, και καλό θα ήταν να υπάρχει μια ποικιλία σε μεγέθη, ώστε να είναι 100% λειτουργικά.

Τήρησε τον κανόνα FIFO (First in, First out)

Για να μειώσουμε τα τρόφιμα που λήγουν γρήγορα και αυξάνουν τη σπατάλη σε ένα νοικοκυριό, έχουμε πάντα στο μυαλό μας τον κανόνα «ό,τι μπαίνει πρώτο, καταναλώνεται πρώτο». Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα νέα τρόφιμα από το σούπερ-μάρκετ τα τοποθετούμε στο πίσω μέρος του ψυγείου, πίσω από τα παλιά, ώστε τα παλιά να καταναλώνονται πριν τα καινούρια. Τηρώντας αυτόν τον κανόνα θα μπορείς να γνωρίζεις ακριβώς τι πρέπει να καταναλώσεις άμεσα και τι έχεις διαθέσιμο για περισσότερο καιρό.

Μην παραφορτώνεις το ψυγείο σου

Αποφεύγουμε να υπερφορτώνουμε το ψυγείο μας με τρόφιμα, γιατί έτσι ο αέρας δεν μπορεί να κυκλοφορήσει σωστά και μειώνεται η απόδοση της ψύξης. Άρα τα στρυμωγμένα τρόφιμα δεν θα μας περιμένουν καλοδιατηρημένα, όταν αποφασίσουμε να τα καταναλώσουμε. Ο ίδιος κανόνας ισχύει φυσικά και για την κατάψυξη.

Τακτικός έλεγχος προϊόντων

Ανά διαστήματα καλό είναι να ελέγχεις και να ξεκαθαρίζεις το ψυγείο από προϊόντα που ενδεχομένως έχουν λήξει ή από τρόφιμα που δεν σκοπεύεις να καταναλώσεις. Αυτό το ξεκαθάρισμα μάλιστα θα ήταν πολύ χρήσιμο να γίνεται πριν επισκεφτείς το σούπερ-μάρκετ για τα ψώνια της εβδομάδας.

Δεν αμελούμε το καθάρισμα του ψυγείου μας

Το ψυγείο είναι καλό να καθαρίζεται μία φορά κάθε τρεις μήνες. Βγάζουμε όλα τα ράφια και τα πλένουμε, όπως και τον υπόλοιπο χώρο. Για τον τοίχο του ψυγείου, μπορούμε να ανακατέψουμε ένα κουταλάκι του γλυκού ξύδι σε 1 λίτρο νερό, να βουτήξουμε σε αυτό ένα πανάκι μικροϊνών και με ελαφριά πίεση να καθαρίσουμε όλο το εσωτερικό του ψυγείου μας.