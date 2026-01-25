Μην αφήνεις αυτές τις κρίσιμες δουλειές του σπιτιού να περάσουν απαρατήρητες. Μάθε πώς να διατηρήσεις έναν πεντακάθαρο και υγιεινό χώρο με ελάχιστο κόπο

Ενώ οι καθημερινές και εβδομαδιαίες δουλειές έχουν πάντα προτεραιότητα, οι μηνιαίες εργασίες καθαρισμού είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά ανάμεσα σε ένα απλώς τακτοποιημένο και ένα πραγματικά καθαρό σπίτι. Αν τις παραμελήσεις, σύντομα θα βρεθείς αντιμέτωπος με δυσάρεστες οσμές, μούχλα ή συσσωρευμένη ακαταστασία.

Όπως αναφέρει η Martha Stewart στο βιβλίο της The Martha Manual: «Η καθιέρωση μιας τακτικής συντήρησης είναι απαραίτητη. Συνιστώ να έχεις μια λίστα με εργασίες ανά ημέρα, εβδομάδα, μήνα και εποχή, ώστε να μη διαφεύγει τίποτα».

Ακολουθούν οι 7 πιο σημαντικές μηνιαίες εργασίες που οι περισσότεροι ξεχνάμε στο σπίτι:

Εκκαθάριση αλληλογραφίας και εγράφων

Ακόμα και στην ψηφιακή εποχή, το χαρτί συσσωρεύεται γρήγορα. Λογαριασμοί, διαφημιστικά φυλλάδια και περιοδικά καταλαμβάνουν χώρο σε εισόδους και γραφεία. Αφιέρωσε 10 λεπτά τον μήνα. Ανακύκλωσε ό,τι δεν χρειάζεσαι και αποθήκευσε κάπου τα σημαντικά έγγραφα. Έτσι, θα έχεις πάντα καθαρές επιφάνειες και δεν θα χάσεις ποτέ καμία προθεσμία.

Απολύμανση του κάδου απορριμμάτων κουζίνας

Μπορεί να βγάζεις τα σκουπίδια καθημερινά, αλλά πότε καθάρισες τελευταία φορά τον ίδιο τον κάδο στην κουζίνα; Οι διαρροές και οι οσμές ευνοούν την ανάπτυξη μικροβίων και προσέλκυση εντόμων. Μία φορά τον μήνα, ξέπλυνε τον κάδο (ιδανικά σε εξωτερικό χώρο). Αν είναι πολύ βρώμικος, χρησιμοποίησε μια βούρτσα με μίγμα ξιδιού και ζεστού νερού. Στέγνωσε καλά πριν τοποθετήσεις νέα σακούλα.

Unsplash/Kam Idris

Πλύσιμο καλυμμάτων στρώματος

Τα προστατευτικά καλύμματα στρώματος είναι η ασπίδα του κρεβατιού σου, αλλά συχνά παραμελούνται. Η συμβουλή: να πλένεις το κάλυμμα του στρώματος και των μαξιλαριών τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Αυτό βελτιώνει την υγιεινή του ύπνου και προστατεύει την επένδυσή σου από τη φθορά και τον ιδρώτα.

Φρεσκάρισμα των αποχετεύσεων

Αν ο νεροχύτης μυρίζει, το πρόβλημα έχει ήδη προχωρήσει. Ο μηνιαίος καθαρισμός προλαμβάνει τα βουλώματα. Η φυσική συνταγή: Ρίξε 1 φλιτζάνι μαγειρική σόδα και μετά ¼ φλιτζανιού λευκό ξίδι στην αποχέτευση. Άφησέ το να δράσει για 15 λεπτά και ξέπλυνε με άφθονο καυτό νερό.

Ψηφιακή καθαριότητα (Digital Declutter)

Το κινητό και ο υπολογιστής γεμίζουν από διπλότυπες φωτογραφίες, screenshots και αχρείαστα emails. Μια μηνιαία εκκαθάριση βοηθά τις συσκευές να δουλεύουν πιο γρήγορα και μειώνει το οπτικό άγχος κάθε φορά που ανοίγεις την οθόνη σου. Α, έχεις και παραπάνω χώρο,

Οργάνωση και καθαρισμός Κατάψυξης

Ένας έλεγχος στην κατάψυξη αποτρέπει τη σπατάλη τροφίμων και τη δημιουργία πάγου. Καλό είναι να κοιτάξεις τις ημερομηνίες λήξης, να πετάξεις όσα έχουν αλλοιωθεί από την ψύξη και να σκουπίσεις τα ράφια. Έτσι, η συσκευή σου, σε αυτήν την περίπτωση το ψυγείο, θα λειτουργεί πιο αποδοτικά, εξοικονομώντας ρεύμα.

Απολύμανση παιχνιδιών μπάνιου

Τα παιχνίδια του μπάνιου συγκεντρώνουν μούχλα και βακτήρια λόγω της υγρασίας. Μούλιασε τα παιχνίδια σε ζεστό σαπουνόνερο με μισό φλιτζάνι ξίδι για 15 λεπτά. Τρίψε τις δύσκολες γωνίες με μια οδοντόβουρτσα και ξέπλυνε καλά.