Όσο κι αν σου αρέσουν οι συγκεκριμένες χρωματικές επιλογές, σίγουρα θα ήταν προτιμότερο να τις αποφύγεις για το βάψιμο του υπνοδωματίου.

Το υπνοδωμάτιό μας είναι ο πιο προσωπικός χώρος μας, το καταφύγιό μας, το μέρος όπου θα «αποδράσουμε» στο τέλος κάθε ημέρας. Όσο κι αν απολαμβάνουμε τα ταξίδια και την εξερεύνηση, δεν υπάρχει τίποτα πιο χαλαρωτικό και οικείο από το να ξαπλώνουμε στο κρεβάτι μας, μετά από μια εξαντλητική μέρα και να χουχουλιάσουμε, κάνοντας όλα όσα μας αρέσουν: να ακούσουμε μουσική, να διαβάσουμε βιβλίο, να πιούμε ένα ζεστό ρόφημα, να χαζέψουμε στα social media κτλ..

Για τον καθένα από εμάς, οι κανόνες που επικρατούν στον χώρο του υπνοδωματίου είναι μάλλον διαφορετικοί, όμως ταυτόχρονα είναι και απόλυτα σεβαστοί. Από την επιλογή χρώματος και επίπλων μέχρι τη διαρρύθμιση και την αισθητική, ο καθένας διαμορφώνει τον χώρο του με τρόπο που να τον εκφράζει και να τον ηρεμεί.

Κόντρα στις δικές μας θεωρίες, ωστόσο, οι interior designers πιστεύουν ακράδαντα, πως ορισμένα χρώματα της παλέτας δεν έχουν καμία απολύτως θέση στην κρεβατοκάμαρα. Για την ακρίβεια, ισχυρίζονται πως δεν αποτελούν την καλύτερη επιλογή για να βάψουμε τους τοίχους, υποστηρίζοντας πως είναι πολύ πιθανό μετά από λίγο να το μετανιώσουμε. Αν, λοιπόν, δεν θέλεις να παρακούσεις τους επαγγελματίες, ακολουθεί η λίστα με τα πέντε απαγορευτικά χρώματα για τους τοίχους του υπνοδωματίου, σύμφωνα τουλάχιστον με τη δική τους άποψη.

5 χρώματα που καλό θα ήταν να μην βάψεις ποτέ το υπνοδωμάτιό σου

Καθαρό Λευκό

Αυτό μπορεί να είναι αμφιλεγόμενο, αλλά η σχεδιάστρια Λίντσεϊ Χερόντ θεωρεί ότι κανείς δεν θα έπρεπε να έχει ένα υπερβολικά λευκό υπνοδωμάτιο. Αυτά τα δωμάτια δίνουν συχνά μια αίσθηση ψυχρότητας - σχεδόν σαν νοσοκομείο. Το υπνοδωμάτιο πρέπει να είναι χαλαρωτικό και φιλόξενο, χωρίς να θυμίζει νοσοκομείο. Οι τοίχοι που είναι βαμμένοι σε καθαρό λευκό δεν προσφέρουν ζεστασιά, γεγονός που θεωρείται απαραίτητο για το υπνοδωμάτιο.

Απαλό Ροζ

Το ροζ είναι δημοφιλές για τα παιδικά υπνοδωμάτια, αλλά η Ράινα Σμίτζ - interior designer - δεν το προτιμά για ενήλικες. Το χρώμα μπορεί να δώσει μια «υπερβολικά γλυκιά» αίσθηση, η οποία δεν ταιριάζει με την ήρεμη και αναζωογονητική ατμόσφαιρα που θέλουμε να πετύχουμε στο υπνοδωμάτιο. Αντί για ροζ, ένα απαλό μωβ-ροζ ή ένα ζεστό καφέ-ροδακινί μπορούν να δημιουργήσουν μια χαλαρωτική ατμόσφαιρα, χωρίς να χαθούν οι διαχωριστικές γραμμές.

Βουργουνδί

Οι περισσότεροι σχεδιαστές συμφωνούν ότι τα έντονα κόκκινα χρώματα είναι ριψοκίνδυνα για τα υπνοδωμάτια. Το φωτεινό κόκκινο, όπως αυτό των πυροσβεστικών οχημάτων, δεν είναι χαλαρωτικό. Μια πιο σκούρα, βαθιά απόχρωση, όπως το βουργουνδί μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά η καλύτερη επιλογή είναι να αποφεύγονται. Ο Ντρου Μάικλ Σκοτ επισημαίνει ότι το θέμα δεν είναι μόνο η επίδραση του χρώματος κατά τη διάρκεια του ύπνου, αλλά και το πρωί όπου το δωμάτιο γεμίζει έντονο φως, κάτι που δεν είναι ευχάριστο. Προτείνει ήρεμες αποχρώσεις, που σε χαλαρώνουν, για καλύτερο ύπνο.

Έντονο Κίτρινο

Αν και το έντονο κίτρινο είναι αγαπημένο της σχεδιάστριας Κάθι Τσέρι, δεν θα το χρησιμοποιούσε για κανέναν λόγο στο υπνοδωμάτιό της. Το χρώμα ενεργοποιεί τον εγκέφαλο και δυσκολεύει τον ύπνο, προκαλώντας εγρήγορση παρόμοια με το κόκκινο. Η Γκέιλι Άλιξ προσθέτει ότι το κίτρινο συνδέεται με την απαίτηση για προσοχή και το άγχος, όπως επιβεβαιώνεται από τις πινακίδες του δρόμου και τα κίτρινα φώτα. Συνεπώς, για το δωμάτιο είναι απαγορευτικό.

Ζεστό Πορτοκαλί

Το πορτοκαλί, όπως και το κόκκινο, θεωρείται πολύ ενεργητικό για έναν χώρο που προορίζεται για χαλάρωση. Η Λόρεν Λέρνερ προτιμά απαλές, γαλήνιες αποχρώσεις, που βοηθούν στη χαλάρωση και δημιουργούν ισορροπία. Η Άλιξ προσθέτει ότι το πορτοκαλί συνδέεται με το κόκκινο και το κίτρινο και γι’ αυτό προκαλεί ένταση. Η συμβουλή της είναι να αφήσουμε το στρες έξω από το υπνοδωμάτιο και να προτιμούμε ήρεμες, γήινες αποχρώσεις.

