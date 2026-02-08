Όπως θα γνωρίζεις, σύμφωνα με την αρχαία κινεζική φιλοσοφία του Φενγκ Σούι, η ενέργεια του σπιτιού μας μπορεί να συμβάλει στην τύχη και την ευημερία μας

Αισθάνεσαι το σπίτι σου «βαρύ»; Νιώθεις μια αδικαιολόγητη κούραση, άγχος ή βλέπεις τα οικονομικά σου να λιμνάζουν; Σύμφωνα με τις αρχές του Φενγκ Σούι, η σκόνη και η ακαταστασία δεν είναι απλώς βρωμιά, αλλά Sha Chi, δηλαδή αρνητική ενέργεια που μπλοκάρει την τύχη σου. Και δεν το θέλουμε αυτό. Σωστά;

Όπως θα γνωρίζεις, σύμφωνα με την αρχαία κινεζική φιλοσοφία του Φενγκ Σούι, η ενέργεια του σπιτιού μας μπορεί να συμβάλει στην τύχη και την ευημερία μας ενώ με διάφορες τεχνικές μπορεί να μας φέρει καλή υγεία, θετικά vibes αλλά και χρήματα. Σε αυτό, συμφωνεί και η Preetibala Sharma, κορυφαία σύμβουλος Φενγκ Σούι, δείχνοντας σου πώς να μετατρέψεις το καθάρισμα στο σπίτι, σε μαγνήτη αφθονίας, τύχης και χρημάτων.

5 βήματα για να καθαρίσεις την αρνητικότητα και να προσκαλέσεις επιτυχία στο σπίτι σου

Καθάρισε την εξώπορτα, την πύλη του πλούτου

Η κύρια είσοδος του σπιτιού σου είναι το «στόμα του τσι». Από εκεί μπαίνουν οι νέες ευκαιρίες και το χρήμα. Αν η πόρτα σου είναι βρώμικη, η τύχη απλώς σε προσπερνάει. Τι να κάνεις: Πλύνε την πόρτα σου με θαλασσινό αλάτι διαλυμένο σε νερό. Το αλάτι «σπάει» τα ενεργειακά εμπόδια. Τίναξε ή άλλαξε το χαλάκι της εισόδου. Ένα παλιό, φθαρμένο χαλάκι παγιδεύει την παλιά, στάσιμη ενέργεια.

Γυάλισε τα παράθυρα για να δεις τις ευκαιρίες καθαρά

Τα παράθυρα είναι τα «μάτια» του σπιτιού σου. Όταν είναι θολά, θολώνει και η κρίση σου, φέρνοντας σύγχυση και στασιμότητα στη ζωή σου. Χρησιμοποίησε ένα μείγμα με σαπούνι καστίλης και νερό. Τα πεντακάθαρα τζάμια θα σου χαρίσουν διαύγεια και μια νέα, θετική προοπτική για το μέλλον σου.

Ξεσκόνισε τις γωνίες, εκεί που «κρύβεται» το άγχος

Η αρνητική ενέργεια λατρεύει τις γωνίες, τα σημεία πίσω από τις πόρτες και κάτω από τα έπιπλα. Εκεί δημιουργείται η ενεργειακή «μούχλα» που σου προκαλεί κούραση και ατονία. Πάρε μια σκούπα με γωνιακές ίνες και φτάσε στα πιο δύσκολα σημεία. Καθαρίζοντας τις κρυφές γωνιές, απελευθερώνεις τη ροή της ενέργειας και τονώνεις την παραγωγικότητά σου.

Καθάρισε την κουζίνα και το μάτι της κουζίνας

Unsplash

Στο Φενγκ Σούι, η κουζίνα ισούται με την ευημερία σου. Αν οι εστίες σου είναι λερωμένες, μπλοκάρεις άθελά σου το εισόδημά σου. Κράτα τις εστίες και τον φούρνο σου πάντα λαμπίκο. Πέταξε τώρα οτιδήποτε ληγμένο από το ψυγείο και τα ντουλάπια σου. Δημιούργησε κενό χώρο για να έρθουν νέα αγαθά στη ζωή σου.

Σφουγγάρισε τα πατώματα για ολική επαναφορά

Το πάτωμα απορροφά όλη την ένταση της ημέρας. Για να διώξεις την «κακιά ενέργεια», το απλό νερό δεν αρκεί. Ρίξε μια χούφτα αλάτι Ιμαλαΐων στον κουβά και σφουγγάρισε ολόκληρο το σπίτι τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Τοποθέτησε μικρά μπολ με αλάτι στις γωνίες των δωματίων για να απορροφούν την αρνητικότητα. Μην ξεχνάς να τα αλλάζεις κάθε δύο μήνες.

Αφού τελειώσεις με την καθαριότητα, «κλείδωσε» τη θετική ενέργεια:

1. Άναψε ένα κερί.

2. Βάλε φρέσκα λουλούδια στο βάζο.

3. Παίξε ήρεμη, θεραπευτική μουσική για να δονηθεί ο χώρος σωστά.