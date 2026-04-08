Η Κάιλι Τζένερ ετοιμάζει το καινούργιο σπίτι που θα ζήσει με την οικογένειά της και μοιράστηκε μερικά “κλικ” από το εσωτερικό του με τους followers της στο IG.

Η Κάιλι Τζένερ διανύει μια πολύ δημιουργική περίοδο στη ζωή της, καθώς ετοιμάζει την καινούργια έπαυλή της. Έξι χρόνια μετά την αγορά του οικοπέδου, η επιχειρηματίας και influencer βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία για να κατοικήσει στο σπίτι των ονείρων της μαζί με τα παιδιά της. Η πολυτελής έπαυλη βρίσκεται στην περιοχή Hidden Hills στην Καλιφόρνια και το μεγαλύτερο μέρος της είναι σχεδόν έτοιμο.

Θέλοντας να μας δώσει μια γεύση από το εσωτερικό της έπαυλής της, η Κάιλι Τζένερ μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της στο IG μερικές φωτογραφίες από τις αγαπημένες της γωνιές. Από το παράθυρο στο δωμάτιο της κόρης της, Στόρμι, μέχρι το σαλόνι και την κουζίνα, αυτά τα στιγμιότυπα ήταν αρκετά για να καταλάβουμε πως επιθυμία της ήταν να κρατήσει το ύφος της όσο πιο μίνιμαλ και ζεστό γίνεται.

Φωτογραφία / @kyliejenner

Όσον αφορά το αγαπημένο μέρος της Κάιλι Τζένερ, αυτό δεν είναι άλλο από την κουζίνα. Η επιχειρηματίας φρόντισε την κάθε λεπτομέρεια, προκειμένου να δημιουργήσει ένα χαλαρό και γαλήνιο περιβάλλον με άνετους και πρακτικούς χώρους, που θα βολέψει όλη την οικογένεια. Η ίδια απολαμβάνει να περνάει χρόνο εκεί και έτσι μερίμνησε ακόμα και για την επιλογή των σερβίτσιων.

Λευκά ντουλάπια, ξύλινα ράφια, πράσινα κεραμικά πιάτα, βάζα με λουλούδια είναι μερικά απ’ όσα φαίνονται στις αναρτήσεις της. «Λατρεύω την κουζίνα μου», σχολίασε σε μία από τις φωτογραφίες που μοιράστηκε στα Instagram Stories.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η Κάιλι Τζένερ αγόρασε το τεράστιο οικόπεδο το 2020 και τρία χρόνια μετά, υπέβαλε τα σχέδια για την κατασκευή του. Πρόκειται για μια έπαυλη περίπου 1.600 τ.μ, η οποία διαθέτει γκαράζ για 12 αυτοκίνητα, ξενώνα, πισίνα και γήπεδα.

