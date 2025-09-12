Προσφορά Περιορισμένου Χρόνου Disney+:

Η προσφορά ισχύει μέχρι 27 Σεπτεμβρίου

Το Disney+ λανσάρει μια Προσφορά Περιορισμένου Χρόνου, την καταλληλότερη στιγμή για να απολαύσουν οι συνδρομητές ένα πλούσιο lineup από πολυαναμενόμενες τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, μαζί με νέες πρεμιέρες που θα κάνουν την εμπειρία του Disney+ ακόμα πιο συναρπαστική

Ταινίες:

«ΛΙΛΟ & ΣΤΙΤΣ»

Ταινία της Disney, τώρα διαθέσιμη

Απολαύστε αυτήν την αστεία και συγκινητική live-action επανέκδοση της κλασικής ταινίας κινουμένων σχεδίων της Disney. Όταν η μοναχική Λίλο υιοθετεί τον Στιτς, ένα εξωγήινο "κουτάβι", εκείνος βοηθά τη διαλυμένη οικογένειά της να ξανασμίξει, προκαλώντας, όμως, ξεκαρδιστικό χάος στα νησιά της Χαβάης.

«ΕΛΙΟ»

Ταινία της Disney και Pixar, έρχεται 17 Σεπτεμβρίου

Σ' αυτήν τη γεμάτη δράση κοσμική περιπέτεια, ο Έλιο, ένας φανατικός λάτρης του διαστήματος με μεγάλη φαντασία, διακτινίζεται σε διαπλανητικό οργανισμό με μέλη από μακρινούς γαλαξίες. Καθώς θεωρείται λανθασμένα αρχηγός της Γης, ο Έλιο πρέπει να δημιουργήσει νέους δεσμούς με εξωγήινες οντότητες, να χειριστεί μια διαγαλαξιακή κρίση και να ανακαλύψει ποιος είναι και πού πρέπει να βρίσκεται τελικά.

Σειρές:

«ONLY MURDERS IN THE BUILDING»

Πρωτότυπη σειρά, Kύκλος 5, τώρα διαθέσιμος

Μετά τον θάνατο του θυρωρού, ο Τσαρλς, ο Όλιβερ και η Μέιμπελ αρνούνται να πιστέψουν ότι ήταν ατύχημα. Η έρευνά τους τους φέρνει σε σκοτεινές γωνιές της Νέας Υόρκης, όπου ξεσκεπάζουν έναν ιστό από μυστικά που συνδέουν δισεκατομμυριούχους, μαφιόζους της παλιάς σχολής και τους κατοίκους του Αρκόνια.

«CHAD POWERS»

Πρωτότυπη σειρά, έρχεται 30 Σεπτεμβρίου

Οκτώ χρόνια μετά από ένα λάθος που κατέστρεψε την καριέρα του, ο σταρ κουόρτερμπακ Ρας Χόλιντεϊ επιστρέφει μεταμφιεσμένος στον ιδιόρρυθμο Τσαντ Πάουερς.

«ΚΡΥΦΕΣ ΖΩΕΣ ΜΟΡΜΟΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

Πρωτότυπη σειρά, Κύκλος 3, έρχεται 13 Νοεμβρίου

Ο σκανδαλώδης κόσμος μιας παρέας Μορμόνων μαμάδων και ινφλουένσερ καταρρέει όταν βρίσκονται μπλεγμένες σε ένα σκάνδαλο ανταλλαγής συντρόφων που γίνεται διεθνές πρωτοσέλιδο. Πλέον, οι στενοί δεσμοί τους έχουν διαταραχθεί. Η πίστη, η φιλία και η φήμη τους κρέμονται από μια κλωστή.



Πρόσφατα blockbuster και βραβευμένες σειρές:

«THUNDERBOLTS* ΟΙ ΝΕΟΙ ΕΚΔΙΚΗΤΕΣ»

Ταινία των Marvel Studios, τώρα διαθέσιμη

Αφού εγκλωβίζεται σε μια θανάσιμη παγίδα, μια αντισυμβατική ομάδα αντιηρώων αναλαμβάνει μια επικίνδυνη αποστολή. Αναγκασμένα να αντιμετωπίσουν τις πιο σκοτεινές γωνίες του παρελθόντος τους, θα καταφέρουν άραγε τα μέλη της ομάδας να εξιλεωθούν και να κυριαρχήσουν ή τελικά θα συντριβούν;

«ALIEN: EARTH»

Πρωτότυπη σειρά του FX, τώρα διαθέσιμη

Όταν ένα μυστηριώδες διαστημικό σκάφος συντρίβεται στη Γη, μια νεαρή γυναίκα και μια ετερόκλητη ομάδα στρατιωτών κάνουν μια μοιραία ανακάλυψη που τους φέρνει αντιμέτωπους με τη μεγαλύτερη απειλή του πλανήτη.

«THE BEAR»

Πρωτότυπη σειρά του FX, Κύκλος 4, τώρα διαθέσιμος

O τέταρτος κύκλος της σειράς «The Bear» του FX βρίσκει την ομάδα να συνεχίζει δυναμικά, καθώς είναι αποφασισμένη όχι μόνο να επιβιώσει, αλλά να πάει το εστιατόριο στο επόμενο επίπεδο. Με νέες προκλήσεις σε κάθε γωνιά, η ομάδα πρέπει να προσαρμοστεί, να τις διαχειριστεί και να τις ξεπεράσει. Το κυνήγι της τελειότητας δεν συνεπάγεται μόνο τη βελτίωση, αλλά να αποφασίζεις για τι αξίζει τελικά να παλέψεις.

Οι fans των σπορ, μπορούν επίσης να απολαύσουν τη δράση και την ένταση του UEFA Champions League Γυναικών, ζωντανά στο Disney+, καθώς η ποδοσφαιρική περίοδος 2025/26 ξεκινά στις 7 Οκτωβρίου. Οι 75 αναμετρήσεις, από τη League Phase ως και τον μεγάλο τελικό του 2026 στο Ullevaal Stadion του Όσλο, θα προβληθούν ζωντανά και αποκλειστικά από το Disney+, φέρνοντας στους θεατές τον ενθουσιασμό, την αγωνία και τον ανταγωνισμό των αγώνων.

Προσφορά Περιορισμένου Χρόνου Disney+:

Περίοδος Προσφοράς: από τις 11 Σεπτεμβρίου έως και 27 Σεπτεμβρίου

από τις 11 Σεπτεμβρίου έως και 27 Σεπτεμβρίου Η προσφορά ισχύει για νέους συνδρομητές και συνδρομητές που κάνουν επανέναρξη και πληρούν τις προϋποθέσεις.

Επισκεφθείτε το www.disneyplus.com

Μετά τους 3 μήνες, θα ανανεώνεται αυτόματα βάσει της εκάστοτε μηνιαίας τιμής του προγράμματος που έχετε επιλέξει, εκτός αν προβείτε πρώτα σε ακύρωση.

Επιλέξτε το πρόγραμμα σας: