Η Beyoncé και η Levi’s® γράφουν ιστορία με το The Denim Cowboy

Η νέα συλλογή BEYONCÉ X LEVI’S® απογειώνει την iconic αισθητική του denim.

Η Levi’s® και η Beyoncé ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν το The Denim Cowboy, την εντυπωσιακή ολοκλήρωση της καμπάνιας REIIMAGINE, που επαναπροσδιόρισε τι σημαίνει αυθεντικό denim style. Η εμβληματική συνεργασία της σταρ με το παγκόσμιο fashion brand καταλήγει σε μια capsule συλλογή που τιμά την κληρονομιά του denim, δίνοντας ταυτόχρονα νέα πνοή και δυναμική στην iconic ταυτότητα της Levi’s®.

Στο κινηματογραφικό The Denim Cowboy, διάρκειας 90 δευτερολέπτων, η Beyoncé εμφανίζεται σε looks που παντρεύουν το αμερικανικό glam των ’90s με το σημερινό street style, υπογράφοντας το απόλυτο denim statement. Το soundtrack Levi’s Jeans από το πολυβραβευμένο άλμπουμ Cowboy Carter και η σκηνοθεσία της Melina Matsoukas μετατρέπουν την καμπάνια σε ένα μοντέρνο fashion western, που γιορτάζει την αυτοέκφραση, την αυτοπεποίθηση και τη γυναικεία δυναμική.

Ανάμεσα στα hero pieces ξεχωρίζουν το Western Crystal ‘90s Shrunken Trucker και το νέο Western Crystal 501® '90s, το οποίο σχεδιάστηκε για να αποτυπώσει τη νοσταλγία των 90s με μια σύγχρονη western αισθητική, συνδυάζοντας την αυθεντικότητα του 501® με κρυστάλλινες λεπτομέρειες που του δίνουν μια πιο τολμηρή και fashion-forward ταυτότητα. Η συνεργασία απογειώθηκε στις τελευταίες εμφανίσεις της Beyoncé στο COWBOY CARTER TOUR στο Λας Βέγκας, όπου όλη η ομάδα χορού της εμφανίστηκε με λαμπερά κομμάτια της συλλογής, ενσαρκώνοντας το ελεύθερο, τολμηρό πνεύμα του denim.

Η συλλογή BEYONCÉ X LEVI’S®, που περιλαμβάνει το Western Crystal ‘90s Shrunken Trucker, το Western Crystal 501® '90s, και δύο ακόμη total denim σύνολα, κυκλοφορεί ήδη στο νέο Levi.gr και σε επιλεγμένα Levi’s® stores παγκοσμίως.

Η καμπάνια The Denim Cowboy αποτελεί έναν φόρο τιμής στην κληρονομιά της Levi’s® να συνεργάζεται με τους κορυφαίους δημιουργούς της εποχής: ο βραβευμένος διευθυντής φωτογραφίας Marcell Rév και ο γνωστός φωτογράφος Mason Poole υπογράφουν την αισθητική του project, δίνοντάς του κινηματογραφική διάσταση και ενισχύοντας τη θέση του brand στην παγκόσμια πολιτιστική σκηνή.

Ανακαλύψτε την ευρεία γκάμα των προϊόντων Levi’s ® στα official Levi’s® stores στην Γλυφάδα (Πλατεία Εσπερίδων 3), στη Νέα Ερυθραία (Χ. Τρικούπη 135) και στο κέντρο της Αθήνας (Ευαγγελιστρίας 8).

Η Levi’s ® διανέμεται αποκλειστικά από τον Όμιλο Φάις σε Ελλάδα και Κύπρο.

