Valentino Garavani x Vans: Η συνεργασία που ενώνει την υψηλή ραπτική με το skate DNA

Ο οίκος Maison Valentino παρουσιάζει τα sneakers Valentino Garavani x Vans, μια αποκλειστική συνεργασία που φέρνει κοντά το αυθεντικό πνεύμα της Vans με την αδιαμφισβήτητη ταυτότητα του ιταλικού οίκου

Τα παπούτσια έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση στην πασαρέλα του Valentino Le Méta Théâtre Des Intimités, στη συλλογή Fall/Winter 2025-26 του καλλιτεχνικού διευθυντή Alessandro Michele, τον περασμένο Μάρτιο στο Παρίσι, αποτελώντας κεντρικό στοιχείο ορισμένων looks.

Η βάση είναι το κλασικό Vans Authentic, το πρώτο σχέδιο που παρουσιάστηκε το 1966. Μέσα από το βλέμμα του Michele, το εμβληματικό sneaker επαναπροσδιορίζεται χωρίς να χάνει την αυθεντικότητά του: ανθεκτικός καμβάς σε διάφορους χρωματισμούς, χαμηλό προφίλ και η εμβληματική σόλα-«waffle» από καουτσούκ που εξακολουθεί να ενώνει γενιές με την ίδια διαχρονική ενέργεια.

Valentino Garavani x Vans

Valentino Garavani x Vans

Η συλλογή περιλαμβάνει έξι διαφορετικές εκδοχές, για άνδρες και γυναίκες, με ποικιλία prints και co-branded πάτους. Ξεχωρίζει η playful εκδοχή με το μοτίβο Valentino Le Chat de la Maison, διαθέσιμη αποκλειστικά σε μπουτίκ Valentino, στο Valentino.com και στο flagship store της Vans στην Oxford Street του Λονδίνου.

Valentino Garavani x Vans

Valentino Garavani x Vans

Κάθε ζευγάρι έρχεται σε συλλεκτικό packaging που συνδυάζει το checkerboard της Vans με το VLogo Signature της Valentino. Τα sneakers Valentino Garavani x Vans κυκλοφορούν στο Valentino.com από τις 12 Σεπτεμβρίου, και από τις 19 Σεπτεμβρίου σε μπουτίκ Valentino παγκοσμίως και στο flagship store της Vans στην Oxford Street του Λονδίνου.

Μια δημιουργική συνάντηση δύο κόσμων που, αν και διαφορετικοί, μοιράζονται κοινή φιλοσοφία: την αυθεντικότητα και την ατομικότητα.

Τι συμβαίνει όταν το απροσδόκητο εισβάλλει στη ζωή μας; Ποιες αισθήσεις γεννιούνται όταν αυτό που θεωρούμε σταθερό καταρρέει υπό την επίδραση δυνάμεων πέρα από τον έλεγχό μας;

Με αφορμή αυτά τα ερωτήματα, δημιουργήθηκε μια σειρά εικόνων που λειτουργούν ως ένα ονειρικό και σουρεαλιστικό αφήγημα, όπου η φύση ξεσπά απρόσμενα, διαρρηγνύοντας την «καθαρή» επιφάνεια της αρχιτεκτονικής και της τεχνολογίας που μας περιβάλλει. Πρόκειται για μια απρόβλεπτη, ακόμη και βίαιη σύγκρουση, ικανή να συντρίψει την ψευδαίσθηση της σταθερότητας και να μας επαναφέρει σε μια πιο ευάλωτη και ρευστή διάσταση, προετοιμάζοντας το έδαφος για κάτι νέο.

Valentino Garavani x Vans

Valentino Garavani x Vans

Το νερό αποτελεί την απόλυτη ενσάρκωση αυτής της δύναμης: ένα πρωταρχικό στοιχείο, μια αδιαφοροποίητη ύλη που προηγείται κάθε μορφής, μια «μήτρα» που ταυτόχρονα θρέφει και διαλύει. Είναι το σύμβολο του ασυνείδητου, ικανό να ανατρέψει τα θεμέλια του ορθολογισμού μας. Το νερό αναταράσσει, αποπροσανατολίζει, καταργεί τα όρια, είναι ταυτόχρονα αρχέτυπο απειλής, απώλειας, επιστροφής στο αδιαφοροποίητο, αλλά και υπόσχεση αναγέννησης και κάθαρσης.

Valentino Garavani x Vans

Σε αυτή την οπτική αφήγηση απελευθέρωσης, το νερό εμφανίζεται ως το στοιχείο που διαρρηγνύει τον Ευκλείδειο χώρο και διαλύει τις άκαμπτες γεωμετρίες, μεταμορφώνοντας τη ζωή σε μια υγρή σκηνή όπου σώματα και ρούχα κινούνται σαν αιωρούμενες φιγούρες – ανάμεσα στην οικειότητα και την καταστροφή, την εγκατάλειψη και την αντίσταση. Είναι η αίσθηση της διάλυσης, αλλά και η υπόσχεση ενός νέου ξεκινήματος.

Valentino Garavani x Vans

Το βίντεο και οι εικόνες της καμπάνιας δημιουργήθηκαν με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, βασισμένες σε πρωτότυπο οπτικό υλικό που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια του σόου Valentino Le Méta-Théâtre Des Intimités. Όλο το οπτικό υλικό χρησιμοποιήθηκε με τη συνειδητή συγκατάθεση των μοντέλων που απεικονίζονται καθώς και όλων των δημιουργών που συμμετείχαν στην παραγωγή.

CREDITS

Creative Director: Alessandro Michele

Artwork: @EDGLRD

Music: @Aniports

Models:

Bukwop: @bukwopkir

Shane: @mama_trucker

Weiyi: @weiyifang_314

Paul: @paulthemontley