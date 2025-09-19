Η νέα ουσία της άνεσης στη νέα συλλογή FW25 από τη Falconeri

Μινιμαλιστικές γραμμές, μαξιμαλιστικές ίνες. Αυτό είναι το σημείο εκκίνησης της συλλογής Φθινόπωρο-Χειμώνας 2025, όπου τα ανδρικά και γυναικεία στυλ μοιράζονται μια κοινή αισθητική από φυσικές αποχρώσεις, εκλεκτά υλικά και εξαιρετική ποιότητα κατασκευής.

Ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής είναι το cashmere, επανερμηνευμένο σε μυριάδες μορφές, συνδυάζοντας την καινοτομία με τη βιωσιμότητα και ένα εκλεπτυσμένο καθημερινό στυλ.

Η χρωματική παλέτα περιλαμβάνει γήινους τόνους και πουδρέ αποχρώσεις, από ουδέτερα χρώματα - stone, wheat, rope και bow - μέχρι νέες αποχρώσεις του γκρι, όπως το σκούρο γκρι και το taupe. Οι νέες προσθήκες στην παλέτα χρωμάτων για άνδρες και γυναίκες περιλαμβάνουν το marsala, ιδανικό με φυσικές αποχρώσεις και γκρι, sapphire, dark chocolate και sage. Η γυναικεία παλέτα έχει ενισχυθεί με την ολοκαίνουργια απόχρωση dusty rose.

Τα σχέδια είναι καθαρά και ουσιώδη, αλλά οι επιφάνειες και οι υφές είναι αποτέλεσμα εντατικών ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Το cashmere, το πιο ευγενές υλικό της σεζόν, χρησιμοποιείται εγκάρσια και στις δύο συλλογές, όπου εμφανίζεται στις προτάσεις knitwear, outerwear και leisurewear. Η συλλογή μετακινείται μεταξύ ρευστών σχημάτων και τρισδιάστατων υφασμάτων, όπως οι ίνες cashmere με fur-effect, ή το νέο bouclé cashmere, με απτικό αποτέλεσμα που ενισχύει τις επιφάνειες.

Η γυναικεία συλλογή FW25 αποτελείται από μια σειρά από οικογένειες προϊόντων, σχεδιασμένες να συνοδεύουν τη χρήστη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Κάθε οικογένεια είναι ένα μικρό υφασμάτινο σύμπαν, με συνεκτικά στυλ, υλικά και ποιότητα κατασκευής που αφηγούνται την ιστορία της φροντίδας και της ποιότητας που διακρίνει τη Falconeri.

Τα outerwear αποτελούν την καρδιά της συλλογής. Τα oversized σχήματα και οι όγκοι που περιβάλλουν συνδυάζονται με τεχνικά και φυσικά υλικά, για να δημιουργήσουν μια ευέλικτη και σύγχρονη γκαρνταρόμπα. Τα πανωφόρια κυμαίνονται από tubular cashmere που εμπνέεται από trench μέχρι oversized blazers, δίχρωμα αναστρέψιμα κιμονό και αιθέριες κάπες. Το cashmere με fur-effect προσδίδει ένα τρισδιάστατο αποτέλεσμα χωρίς να θυσιάζει την ελαφρότητα.

Η γυναικεία σειρά περιλαμβάνει νέα αδιάβροχα αμάνικα μπουφάν από cashmere και μετάξι, με καθαρές και λειτουργικές γραμμές. Το κλασικό αναστρέψιμο πουπουλένιο γιλέκο Falconeri επαναπροσδιορίζεται με ματ τεχνικό ύφασμα και εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες.

Η βιωσιμότητα αποκτά απτή αξία με τη σειρά Natural Undyed Cashmere, η οποία αποτελείται από έξι πουλόβερ από μη βαμμένο mouliné που συνδυάζουν τα αυθεντικά χρώματα του cashmere - λευκό, ανοιχτό γκρι και καφέ - σε μια αποκλειστική σειρά μαλακών και κομψών κομματιών.

Το Cable-knit Cashmere είναι μια από τις iconic προτάσεις της σεζόν, όπου η δεξιοτεχνία παίρνει τη μορφή εκλεπτυσμένων πλεγμάτων που γίνονται στυλιστικό χαρακτηριστικό στο παλτό με πλεκτά μανίκια με πλεξούδες, στο ασορτί αμάνικο πουπουλένιο γιλέκο και στην πλεκτή φόρμα - με πλεξούδες στο πάνω μέρος και στο παντελόνι, ιδανικές λύσεις για τη δημιουργία άνετων και εκλεπτυσμένων outfits, για να αντιμετωπίσετε το χειμώνα με άνεση και φινέτσα.

Εν τω μεταξύ, το bouclé cashmere αποκτά πιο μαλακές, πιο ογκώδεις υφές, με εξαιρετικά απαλό κράτημα, και αποκλίνει σε ένα βασικό crew neck, ένα καπιτονέ μπουφάν με κουκούλα, το iconic πουπουλένιο γιλέκο μας και ασορτί αξεσουάρ (κουκούλα και γάντια), συνθέτοντας μια πρόταση για leisurewear που συνδυάζει ζεστασιά και στυλ.

Μεγάλη προσοχή έχει επίσης δοθεί στην οικογένεια Knotted Cashmere, όπου το νήμα αναβαθμίζεται με μια τρισδιάστατη τεχνική για την παραγωγή μικρών «κόμπων» ή «κουμπιών» που ξεχωρίζουν στην επιφάνεια, για να δώσουν πρόσθετη κίνηση και προσωπικότητα σε κομμάτια όπως το πουλόβερ με λαιμόκοψη και η ζακέτα. Μια απτική και οπτική προσέγγιση που ανανεώνει την αισθητική του cashmere με μια σύγχρονη πινελιά.

Τα γεωμετρικά μοτίβα εκφράζονται στη σειρά Argyle, η οποία διατίθεται σε διάφορες παραλλαγές. Η πρώτη, πιο προσαρμοσμένη παραλλαγή διαθέτει το ultra soft cashmere μας με κεντημένο μοτίβο διαμαντιού, το οποίο αναδεικνύει το πουλόβερ, το γιλέκο και τη φούστα, με ένα διακριτικό και εκλεπτυσμένο μοτίβο.

Η δεύτερη, πιο ζωντανή παραλλαγή αποτελείται από ένα έγχρωμο μοτίβο Argyle, με ένα crewneck πουλόβερ και μια ζακέτα που συνδυάζουν αντίθετες αποχρώσεις με ένα vintage άρωμα.

Η σειρά ολοκληρώνεται με τις εξής επιλογές:

αναστρέψιμα δίχρωμα κομμάτια από 100% cashmere, όπως φούτερ-παντελόνια και top-φούστα sets, σχεδιασμένα για να δημιουργούν τονικά effects και για μέγιστη ευελιξία στη χρήση.

ribbed κορμάκια και γιλέκα από cashmere, σχεδιασμένα για να φοριούνται και με τους δύο τρόπους (με λαιμόκοψη boat ή V) και ιδανικά για layering ή για να τα φοράτε μόνα τους.

το νέο μακρυμάνικο πουκάμισο πόλο από Ultrafine Cashmere και η ζακέτα χωρίς κουμπιά, με γραμμικό και απαραίτητο σχεδιασμό, ιδανικό για να το έχετε μαζί σας όπου κι αν πάτε.

το off-the-shoulder μίνι φόρεμα και τα ντραπέ πουλόβερ από ultrasoft cashmere, για ένα θηλυκό αλλά και ανεπίσημο στυλ

οι απόλυτες καινοτομίες της συλλογής: η μπλούζα και το πουκάμισο από cashmere σε συνδυασμό με μεταξωτό georgette, δύο κομμάτια που εισάγουν μια νέα γλώσσα του ανάλαφρου, ρευστού και επίκαιρου cashmere.

Κάθε οικογένεια σχεδιάζεται ως μια συνεκτική μικρο-γκαρνταρόμπα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να αναμειχθεί και να γίνει layering. Μια πρόταση που χαρακτηρίζεται από λειτουργική κομψότητα που επαναπροσδιορίζει την γκαρνταρόμπα με συναισθηματικό και έξυπνο τρόπο.

Η συλλογή Falconeri FW25 είναι μια πρόσκληση για επαφή, ουσιαστική ομορφιά και απαλότητα που είναι ιδανική για όλες τις περιστάσεις. Μια διαχρονική συλλογή, σχεδιασμένη για να ζείτε τις καθημερινές καταστάσεις με στυλ, είτε στο σπίτι, είτε στο αεροδρόμιο, είτε στο γραφείο. Η άνεση δεν είναι πλέον πολυτέλεια, αλλά μια αυθεντική επιλογή.