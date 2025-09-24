Sensitive Hydrobiome από την YOUTH LAB

Η νέα υποαλλεργική σειρά περιποίησης για την πιο ήρεμη εκδοχή της επιδερμίδας σας.

Η YOUTH LAB. παρουσιάζει τη νέα σειρά Sensitive Hydrobiome, ειδικά σχεδιασμένη για να φροντίσει το ευαίσθητο, μη ανεκτικό, με τάση ερυθρότητας ή ευαισθητοποιημένο δέρμα. Μια ολοκληρωμένη πρόταση καθημερινής περιποίησης χωρίς άρωμα, τεχνητά χρώματα ή επιθετικά χημικά.

Η σειρά που έχει κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα, στοχεύει στην αποκατάσταση της ισορροπίας του μικροβιώματος, την ενίσχυση του επιδερμικού φραγμού και την πολυεπίπεδη ενυδάτωση, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της σύγχρονης επιδερμίδας. Καθαρισμός, ενυδάτωση, ενίσχυση και άμεση ανακούφιση όλα στη Sensitive Hydrobiome που επαναπροσδιορίζει την έννοια της "ηρεμίας" για την επιδερμίδα. Πιο συγκεκριμένα η σειρά περιλαμβάνει τα:

SENSITIVE HYDROBIOME CLEANSER

Ένα κρεμώδες καθαριστικό που μετατρέπεται σε ανάλαφρο αφρό, απομακρύνει ρύπους, σμήγμα και μακιγιάζ, χωρίς να διαταράσσει τον επιδερμικό φραγμό. Προσφέρει μια ισχυρή φυσική ασπίδα ενάντια στις φλεγμονές, καταπραΰνει, ενυδατώνει και προσφέρει άμεση αίσθηση άνεσης, χωρίς τραβήγματα ή ερεθισμούς.

Απαλότητα που καθαρίζει, ισορροπεί και ανακουφίζει.

Ενεργά Συστατικά: Εξαπεπτίδιο-9, Προβιοτικό Μικροβιώματος, Έλαιο Λιναρόσπορου, Βιομιμητικά Συμπλέγματα NMF, Ήπια Επιφανειοδραστικά με Vegan Κολλαγόνο.

Κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα:

30 λεπτά μετά την εφαρμογή

• 100% δήλωσαν ότι ένιωσαν άμεση ανακούφιση και άνεση στο δέρμα.*

• 100% ένιωσαν το δέρμα τους ενυδατωμένο και απόλυτα καθαρό, χωρίς αίσθηση τραβήγματος ή σημάδια αφυδάτωσης*

1 μήνα μετά την εφαρμογή

• 95% ένιωθαν το δέρμα τους ενυδατωμένο όλη μέρα, χωρίς την αίσθηση «τραβήγματος»*

• 90% παρατήρησαν βελτίωση της υφής και πιο ομοιόμορφη όψη*

• 80% είδαν το δέρμα τους πιο λαμπερό*

1 εβδομάδα μετά τη διακοπή χρήσης (5η εβδομάδα)

• 95% συμφώνησαν ότι θα συνέχιζαν να χρησιμοποιούν τα προϊόντα*

• 80% εξακολουθούσαν να νιώθουν τα οφέλη, ακόμη και μετά από διακοπή μιας εβδομάδας.*

SENSITIVE HYDROBIOME CREAM

Μια εξειδικευμένη 24ωρη κρέμα ενυδάτωσης που επαναφέρει την ισορροπία της επιδερμίδας και ενδυναμώνει τον φραγμό της, καταπραΰνοντας τα σημάδια ευαισθησίας. Ενδείκνυται για καθημερινή χρήση, προσφέροντας σταθερή ενυδάτωση και φροντίδα.

Η ισορροπία του μικροβιώματος, η ενίσχυση του επιδερμικού φραγμού και η βαθιά ενυδάτωση συνυπάρχουν σε ένα τελετουργικό περιποίησης που σέβεται απόλυτα την ευαίσθητη επιδερμίδα.

Ενεργά Συστατικά: Πατενταρισμένο Εκχύλισμα Βιολογικής Βρώμης, Προβιοτικό Μικροβιώματος, Σύμπλεγμα Υαλουρονικού Οξέος χαμηλού Μ.Β., Βιομιμητικά Συμπλέγματα NMF, Εκχύλισμα Μανόλιας.

SENSITIVE HYDROBIOME MASK

100% βιοδιασπώμενη υφασμάτινη μάσκα, εμποτισμένη με 20ml ορού, που καταπραΰνει και επανορθώνει το δέρμα άμεσα. Ιδανική μετά από δερματολογικές θεραπείες (όπως μικροδερμοαπόξεση, χημικό peeling ή laser) ή σε φάσεις έντονης ευαισθησίας όπως έντονη ηλιοφάνεια ή εξάρσεις. Καταπραΰνει, ενυδατώνει και ενισχύει την επιδερμίδα σε βάθος.

Ενδυνάμωση, ενυδάτωση και άμεση ανακούφιση όλα σε μία μόνο εφαρμογή.

Ενεργά Συστατικά: Σύμπλεγμα με Παλμιτικό Πενταπεπτίδιο-4 & Φυτικά Εκχυλίσματα, Σύμπλεγμα Υαλουρονικού Οξέος 8 διαφορετικών Μ.Β. & τύπων, Εκχύλισμα Centella Asiatica, Βιομιμητικό Σύμπλεγμα Κεραμιδίων & Λιπιδίων, Πρεβιοτικά

Η YOUTH LAB. προτείνει μια καθημερινή περιποίηση 3ων βημάτων για την πιο ήρεμη εκδοχή της επιδερμίδας σας:

1. Ισορροπία & καθαρισμός καθημερινά με το Sensitive Hydrobiome Cleanser

2. Θωράκιση & ενυδάτωση καθημερινά με τη Sensitive Hydrobiome Cream

3. Εντατική αποκατάσταση με τη Sensitive Hydrobiome Mask, όποτε το δέρμα το έχει ανάγκη.

Η σειρά είναι δερματολογικά ελεγμένη, χωρίς άρωμα, χωρίς τεχνητά χρώματα, και χωρίς επιθετικά χημικά απόλυτα εναρμονισμένη με τις ανάγκες του ευαίσθητου δέρματος.

* Κλινική μελέτη στα Sensitive Hydrobiome Cleanser & Cream. Aποτελέσματα αυτο-αξιολόγησης σε δείγμα 20 εθελοντών με ευαίσθητο δέρμα, ηλικίας 18-65, με χρήση 2 φορές την ημέρα, για 4 εβδομάδες.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ YOUTH LAB

Η YOUTH LAB. είναι μία ελληνική καινοτομία στον χώρο των δερμοκαλλυντικών, σχεδιασμένη από κορυφαίους Έλληνες επιστήμονες που παράγεται στην Ελλάδα. Κάθε προϊόν περιποίησης προσώπου και σώματος της YOUTH LAB., αποτελεί μία πρωτοποριακή σύνθεση βιομιμητικών συστατικών, σχεδιασμένων για να ενεργοποιούν τον μεταβολισμό της επιδερμίδας, προσφέροντας μία ορατά πιο νεανική και υγιή όψη.

Η δέσμευση της YOUTH LAB. στην επιστήμη και την υψηλή ποιότητα των πρώτων υλών, αποδεικνύεται από τις δερματολογικές και κλινικές δοκιμές που εγγυώνται την αποτελεσματικότητα των προϊόντων της. Οι συνθέσεις της YOUTH LAB. συνεργάζονται με το δέρμα σας, καθώς τα ενεργά της συστατικά αναγνωρίζονται ως βιο-συμβατά, επιτρέποντας την άμεση και βαθιά απορρόφησή τους, χωρίς τη χρήση επιβλαβών ουσιών όπως SLS, parabens, φθαλικές ενώσεις ή ζωικά παράγωγα.

