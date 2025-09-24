Η Funky Buddha παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια ’Funky Buddha Academy’

Στη νέα κολεξιόν της Funky Buddha το διαχρονικό preppy style συναντά τη σύγχρονη αισθητική.

Η Funky Buddha, με αφορμή την «back to school» περίοδο, δημιουργεί μια νέα καμπάνια παρουσιάζοντας μια ξεχωριστή συλλογή. Η καμπάνια Funky Buddha Academy συνδυάζει τον διαχρονικό preppy χαρακτήρα με τις σύγχρονες τάσεις, αναδεικνύοντας μια νέα σειρά εμπνευσμένη από τα κολεγιακά aesthetics που όλοι αγαπήσαμε!

Με επιρροές από τις vintage βιβλιοθήκες των αμερικανικών κολλεγίων, μέχρι looks εμπνευσμένα από τα διαχρονικά yearbooks, η καμπάνια αναδεικνύει τη γοητεία των preppy κλασικών κομματιών με μια μοντέρνα προσέγγιση, αποδεικνύοντας ότι κάποια στιλ είναι αναλλοίωτα στον χρόνο... Το γνωστό σε όλους «collegiate style» συνδυάζει την αυθεντικότητα αυτών των εικόνων με τη σύγχρονη casual αισθητική του brand, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που ξεχωρίζει.

Με εμφανίσεις εμπνευσμένες από το τένις - το δημοφιλές άθλημα των κολεγίων -, varsity jackets που θυμίζουν αθλητικές κολεγιακές ομάδες, cozy cardigans και κομμάτια με έντονη back-to-uni διάθεση, η συλλογή αποπνέει έναν αυθεντικό κολλεγιακό χαρακτήρα. Κλασικά, διαχρονικά κομμάτια όπως πουκάμισα, πλεκτά, φούτερ και chino παντελόνια για τον άντρα, καθώς και πλισέ φούστες, twin sets και φορέματα σε διάφορα κολεγιακά στιλ για τη γυναίκα, όλα έχουν δημιουργηθεί με ιδιαίτερη προσοχή στις λεπτομέρειες. Υφές και σχέδια, όπως ριγέ, καρό και άλλα εμβληματικά μοτίβα, προσδίδουν κομψότητα και συνδυάζουν αρμονικά το κλασικό με το σύγχρονο.

Η Funky Buddha Academy απευθύνεται σε όσους αναζητούν statement κομμάτια με χαρακτήρα, αλλά και σε όσους απολαμβάνουν την άνεση της καθημερινότητας. Με σχέδια που αντέχουν στον χρόνο και αποπνέουν φρέσκια αισθητική, η συλλογή προσφέρει must-have επιλογές για τη νέα σεζόν – συνδυάζοντας στιλ, άνεση και διαχρονική κομψότητα σε κάθε στιγμή της μέρας.

Ανακαλύψτε τη Funky Buddha Academy σε όλα τα καταστήματα και online στο Funky-buddha.com.

Funky Buddha Academy – Συντελεστές παραγωγής