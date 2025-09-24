Ο χορός των σχέσεων μέσα από τη νέα καμπάνια της Answear

Η Answear γράφει τη δική της ιστορία με την τελευταία της καμπάνια για το φθινόπωρο/ χειμώνας 2025.

Με το σύνθημα ΄Ντύσε Τη Ζωή Σου Με Πολύτιμες Στιγμές’ αναδεικνύεται η μαγεία των ανθρωπίνων σχέσεων μέσα από τα συναισθήματα που προκαλεί ο χορός καθώς και η πολλαπλή σημασία των αντικειμένων στη μόδα.

ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

Τα δύο σποτ της νέας καμπάνιας μοιάζουν να είναι εμπνευσμένα από ταινίες μικρού μήκους μέσα από τις οποίες η μόδα συναντά τον χορό και τις λέξεις. Το πρώτο σποτ διαδραματίζεται στη ρομαντική ατμόσφαιρα δωματίου σε ξενοδοχείο. Είναι η στιγμή που ένα λευκό πουκάμισο Paul Smith και ένα φόρεμα με δαντέλα Twinset πρωταγωνιστούν σε μία ιστορία για την οικειότητα μέσα από την οποία κάθε κίνηση αποκαλύπτει μία πληθώρα συναισθημάτων. Το σλόγκαν ‘ Δεν το χρειάζεσαι για να ντυθείς. Το χρειάζεσαι για να ζήσεις τη στιγμή που το αφήνεις’ παρουσιάζει μία αναπάντεχη εκδοχή μέσα από την οποία τα ρούχα είναι κάτι παραπάνω από ρούχα.

Το δεύτερο σποτ μας μεταφέρει σε ένα πάρκο όπου ένα μάλλινο παλτό Patrizia Pepe ενσωματώνεται στη δυναμική χορογραφία των δύο πρωταγωνιστών. Ο ρόλος του δεν είναι απλά να προστατέψει από το κρύο αλλά να συμβολίσει τη συναισθηματική ζεστασιά που προκύπτει ως αποτέλεσμα της οικειότητας στις ανθρώπινες σχέσεις. Το σλόγκαν ‘ Δεν το χρειάζεσαι για να ζεσταθείς. Το χρειάζεσαι για να νιώσεις τη ζεστασιά της στιγμής’ μας κάνει να σκεφτούμε τα ρούχα ως ένα μέσο που δημιουργεί αναμνήσεις, έντονα συναισθήματα και ξεχωριστές στιγμές.

‘Ενα fashion item μπορεί να έχει πολλαπλές έννοιες ανάλογα με το ποιος το φορά και κάτω από ποιες συνθήκες. Ακριβώς όπως και οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν διαφορετικές αποχρώσεις, έτσι και τα ρούχα μας μπορούν να αποκτήσουν νέα διάσταση ανάλογα με το πλαίσιο’ αναφέρει η Marta Sawicka, Marketing Director της Answear. 'H ιδέα του ‘ Ντύσε Τη Ζωή Σου Με Πολύτιμες Στιγμές’ πραγματώνεται σε πολλά επίπεδα – από την διαφορετικότητα των σχέσεων μέχρι το παιχνίδι των λέξεων και την πολλαπλή φύση των ρούχων.

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ TEAM

Υπεύθυνη για το μοναδικό αποτέλεσμα της καμπάνιας είναι η διεθνής ομάδα δημιουργών της. Η διευθύντρια παραγωγής Adi Halfin, γνωστή για την καλλιτεχνική της προσέγγιση, δημιούργησε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο η κάμερα ακολουθεί δυναμικά τον χορό καθώς ο χορός ακολουθεί με τη σειρά του τα συναισθήματα. Η χορογραφία της Emilie Leriche εξωτερικεύει την ένταση στα συναισθήματα των πρωταγωνιστών αφήνοντας ταυτόχρονα το πεδίο ελεύθερο έτσι ώστε τα ρούχα να ενσωματωθούν στη χορογραφία με τον πιο αρμονικό τρόπο.

Η καμπάνια ‘Ντύσε Τη ζωή Σου Με Πολύτιμες Στιγμές’ αποδεικνύει για ακόμα μία φορά ότι η μόδα εμπνέει, ενώνει και δημιουργεί έντονα συναισθήματα μέσα από ξεχωριστές στιγμές.