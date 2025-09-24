Για την συλλογή Φθινόπωρο Χειμώνα 2025 ο οίκος Missoni ακολουθεί τις σχεδιαστικές του ρίζες.

Ενώνει χρώμα με μοτίβο και με αφετηρία τις αισθήσεις και τα υλικά υφαίνει κομμάτια με στόχο την γυναικεία καθημερινότητα. Tα Missoni key items γίνονται κομμάτι της προσωπικής μας καθημερινής ιστορίας. Μια συλλογή που σπάει την στερεοτυπική αντίληψη του κλασσικού zig-zag και ανακαλύπτει ξανά τις βάσεις του: την ισορροπία και το δίπολο του ανδρόγυνου.

Τα πανωφόρια είναι στο επίκεντρο με το tailoring να ξεχωρίζει στα παλτό, τις καπαρντίνες και στα σακάκια, που συνδυάζονται με loose παντελόνια και ριχτά κοστούμια. Τα πλεκτά αποτελούν το αλφάβητο της Missoni και την αφετηρία των χειμωνιάτικων outfit - polo, ζιβάγκο, φορέματα και tank tops υφαίνονται με το χαρακτηριστικό zig-zag και ακολουθούν στενές ή loose γραμμές.

Τα Missoni essentials με μια παλέτα από λευκά, μαύρα, μπλε και χαρακτηριστικά bronze μπαίνουν οργανικά στα outfit που οδηγούν από τις πρωινές ώρες στις βραδινές στιγμές.

Μια carefree συλλογή που σχεδιάστηκε για να πλαισιώσει το Missoni state of mind, εκεί που η υλική φύση του ρούχου συναντάει την μαγεία του outfit storytelling. Εμπνευσμένη από την καθημερινότητα και τις στιγμές της, η Fall Winter 2025 συλλογή αναπτύσσει ένα λεξιλόγιο από easy going σιλουέτες που μπορούν να φορεθούν με πολλαπλούς τρόπους. Το πουλόβερ γίνεται μίνι φόρεμα, η ζακέτα πανωφόρι σε μια σειρά από outfit που δημιουργήθηκαν για να αντέξουν στο χρόνο, η επιτομή δηλαδή του οίκου Missoni.