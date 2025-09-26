"Hormonall": Η νέα πρωτοβουλία κοινωνικής ευθύνης της Vichy

Η Vichy, πιστή στην πολυετή δέσμευσή της για την υγεία του δέρματος και την ολιστική προσέγγιση της υγείας και της ομορφιάς, παρουσιάζει με υπερηφάνεια στην Ελλάδα τη νέα της παγκόσμια, κοινωνική πρωτοβουλία,“Hormonall”

Την Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025, σε μια λαμπρή εκδήλωση στον Πύργο Βιβλίων του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), δόθηκε το έναυσμα για μια μακροχρόνια δέσμευση. Στόχος είναι να αλλάξει ο τρόπος που αντιμετωπίζονται οι ορμονικές μεταβολές των γυναικών καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους, να καταρριφθούν τα στερεότυπα και να εξασφαλιστείη πρόσβαση σε έγκυρη πληροφορία και υποστήριξη. H κοινωνική πρωτοβουλία "Hormonall" της Vichy, είναι σχεδιασμένη για να υποστηρίξει τις γυναίκες που βιώνουν τις επιπτώσεις των ορμονικών διαταραχών, σε κάθε στάδιο της ζωής τους: στην εφηβεία, στον έμμηνο κύκλο, στην περίοδο μετά τον τοκετό και στην εμμηνόπαυση. Κύριοι στόχοι είναι η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η απενοχοποίησητων επιπτώσεων των ορμονικών μεταβολών, παρέχοντας αξιόπιστες πηγές πληροφοριών όχι μόνο στις γυναίκες, αλλά και στην κοινωνία συνολικά. Η πρωτοβουλία έχει σχεδιαστεί για να ενδυναμώσει ολόκληρη την κοινωνία, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες ώστε οι γυναίκες να αγκαλιάσουν καλύτερα κάθε στάδιο της ζωής τους.





Οι ορμόνες αποτελούν μια βασική διάσταση στην ολιστική προσέγγιση της υγείας, επηρεάζοντας άμεσα τη σωματική και ψυχική ευημερία. Σύμφωνα με πρόσφατη ελληνική μελέτη της εταιρείας ερευνών KANTAR για τη Vichy (Φεβρουάριος 2024):

• Το 65% των γυναικών στην Ελλάδα, δηλώνει ότι βιώνει ορμονικές διαταραχές που επηρεάζουν αρνητικά τη ζωή τους σε κάθε ηλικία. Ειδικότερα, το 70% των γυναικών, αναφέρει επιπτώσεις στην εφηβεία, το 67% στο προεμμηνορροϊκό σύνδρομο και το 39% στην περίοδο μετά τον τοκετό.

• Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν συχνά τις επιπτώσεις των ορμονικών μεταβολών σιωπηλά, αισθάνονται παρεξηγημένες, μόνες και σε άγνοια, λόγω τεσσάρων βασικών εμποδίων: έλλειψη πληροφοριών, γνώσης, ανοιχτής συζήτησης και ελευθερίας έκφρασης.

• 8 στις 10 γυναίκες θεωρούν την VICHY,ως την καταλληλότερη να προσεγγίσει το θέμα των ορμονικών μεταβολών, λόγω του επιστημονικού της χαρακτήρα, της ολιστικής προσέγγισης στην υγεία, της εμπιστοσύνης και της πολυετούς γνώσης, καθώς και του πρωτοποριακού της ρόλου στην ενημέρωση για την εμμηνόπαυση.



Τα εργαστήρια Vichy, με την επιστημονική έρευνα και την βαθιά γνώση των μηχανισμών του δέρματος και του τριχωτού της κεφαλής των γυναικών, έχουνδεσμευθείνα συνοδεύουν τις γυναίκες σε όλα τα στάδια της ζωής τους. Στόχος τους, να βελτιώσουν τον αντίκτυπο εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων στο δέρμα και το τριχωτό της κεφαλής των γυναικών, και να αναπτύξουν τις καλύτερες λύσεις που ενισχύουν την υγεία τους.



Για την υλοποίηση του προγράμματος στην Ελλάδα, η Vichy συνεργάζεται στρατηγικά με την Women's Health First (WHF), μια μοναδική πρωτοβουλία κοινωνικού χαρακτήρα. Η WHF, που ιδρύθηκε από γυναίκες γυναικολόγους, αναλαμβάνει τον ρόλο του επιστημονικού υπευθύνου, εστιάζοντας στην έρευνα, την ενημέρωση και την ενδυνάμωση του γυναικείου κοινού.



Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η ροή των ομιλιών προσέγγισε το θέμα των ορμονικών μεταβολών από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Ξεκινώντας από την κοινωνική πλευρά και τη δέσμευση της Vichy,όπως παρουσιάστηκε από την BrandManager Ελένη Λεκκού, συνεχίζοντας με την κοινωνική και ιατρική διάσταση του προγράμματος από τον φορέαWomen’s Health First,πουεκπροσωπήθηκε από τις Δρ. Ιωάννα Τσιαούση, Μαιευτήρα-Γυναικολόγο και Πρόεδρο του Women's Health First, την Δρ. Αικατερίνη Παπακωνσταντίνου, Μαιευτήρα-Γυναικολόγο και Αντιπρόεδρο του Women's Health First, καθώς και την Δρ. Νεκταρία Χαλκιά, Μαιευτήρα-Γυναικολόγο και Γενική Γραμματέα του Women's Health First,ενώ προβλήθηκαν από τον Επιστημονικό διευθυντή και διευθυντή Εκπαίδευσης της LDB, Τόλη Γιακουμάκη, τα αποτελέσματα μια μεγάλης έρευνας, βασισμένης στα ελληνικά δεδομένα, τα οποία στοιχειοθέτησαν την ανάγκη για την ύπαρξη αυτής της πρωτοβουλίας στην Ελλάδα.



Η Ελένη Λεκκού, Brand Manager Vichy, δήλωσε σχετικά:

«Είμαστε πολύ περήφανοι που με την πολυετή εμπειρία της Vichy στην επιστημονική φροντίδα του δέρματος και την ολιστική προσέγγιση στην υγεία, αναλαμβάνουμε τον ρόλο του "Hormonall Advocate". Μέσα από το "Hormonall", καλούμε τις γυναίκες να δυναμώσουν τη φωνή τους, να ρίξουν φως σε αυτά τα ζητήματα και να δημιουργήσουν έναν ενωτικό και συμπεριληπτικό χώρο για ελεύθερο διάλογο. Η πρωτοβουλία θα αποτελέσει το όχημα για τις όλες γυναίκες να εκφράσουν τις εμπειρίες τους και να ξεκινήσει μια συζήτηση με επιστημονικό υπόβαθρο, εξασφαλίζοντας την παροχή έγκυρης και σωστής πληροφορίας. »



Από την πλευρά της Women’s Health First, η Πρόεδρος Δρ. Ιωάννα Τσιαούση, έδωσε τη δική της προσέγγιση, αναφέροντας οτι: «Αυτή η συνεργασία ενισχύει τον υποστηρικτικό και ουσιαστικό χαρακτήρα του "Hormonall", επιτρέποντας την εκπαίδευση του κοινού, την αξιοποίηση παγκόσμιων ερευνών σε τοπικό επίπεδο και την ανάπτυξη κοινών επικοινωνιακών δράσεων. Άλλωστε, το όραμα μας είναι να διασφαλίσουμε ότι η γυναικεία υγεία θα είναι προτεραιότητα της γυναίκας, της επιστήμης, της κοινωνίας και της πολιτείας.»

Ακολούθησε η προσωπική τοποθέτηση της αγαπημένης ηθοποιού και brand ambassador της Vichy, Μαρίας Καβογιάννησε μια πολύ συγκινητική συζήτηση με την Head of Advocacy & Communications LDB, Τατιάνα Πέππα για το βαθύ ταξίδι ανακάλυψηςκαι κατανόησης των διαφορετικών ορμονικών κεφαλαίων που η ίδια έχει βιώσει ενώ η διακεκριμένη Φαρμακοποιός και Health & Wellness coach, Ρεβέκκα Διρχαλίδου, προσέφερε πολύτιμες γνώσεις για τον τρόπο που οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να σταθούν αρωγοί στις γυναίκες που βιώνουν ορμονικές αλλαγές, εστιάζοντας τόσο στην ψυχολογική διάσταση όσο και στον καίριο ρόλο του επαγγελματία υγείας σε αυτό το ταξίδι.



Η Vichy προσκαλεί το ευρύτερο κοινό να επισκεφθεί το sitehormonall.com/el και να παρακολουθήσει τις τέσσερις εκπαιδευτικές ενότητες ώστε να κατανοήσει τον αντίκτυπο που μπορούν να έχουν οι ορμονικές μεταβολές σε κάθε στάδιο της ζωής των γυναικών, αλλά και να ανακαλύψει πρακτικές αντιμετώπισης των επιπτώσεων που μπορεί να προκαλέσουν στην καθημερινότητά τους.



