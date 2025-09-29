Απελευθέρωσε το δικό σου ''White" με τη καλύτερη AIM WHITE NOW
JTeam
29 Σεπτεμβρίου 2025
Γιατί το λευκό χαμόγελο δεν είναι μόνο θέμα εμφάνισης – είναι θέμα συναισθήματος.
Είναι αυτοπεποίθηση. Είναι φρεσκάδα. Είναι εσύ.
Σε μια εποχή που όλοι επαναπροσδιορίζουν τι σημαίνει ομορφιά, αυθεντικότητα και έκφραση, η AIM τους προσκαλεί να απελευθερώσουν το δικό τους “white” – όπως κι αν είναι, όποιοι κι αν είναι.
Η καλύτερη AIM White Now που έγινε ποτέ!
Με την καινοτόμα τεχνολογία Triple-Light™, η νέα AIM White Now 3 σε 1 προσφέρει 3 δράσεις λεύκανσης για ένα ακόμα πιο φωτεινό και λαμπερό χαμόγελο!
🔹 ΠΙΟ ΛΕΥΚΑ ΔΟΝΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1ο ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΑ*
Η τεχνολογία Blue-Saphire Optic με μπλε παράγοντες, οι οποίοι διορθώνουν άμεσα τον τόνο των δοντιών για λευκότερο χαμόγελο από την πρώτη χρήση.
*Το αποτέλεσμα άμεσης λεύκανσης είναι οπτικό και προσωρινό. Κλινικά αποδεδειγμένο σε 54 άτομα, σε σύγκριση με μία απλή φθοριούχο οδοντόκρεμα
🔹 ΛΕΥΚΑΝΣΗ & ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΕΚΕΔΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ**
Αφαιρεί τους λεκέδες σε μόλις 3 ημέρες και δημιουργεί μία ασπίδα κατά των λεκέδων που διαρκεί.
**Κλινική μελέτη σε 59 άτομα με συχνή χρήση 2 φορές την ημέρα για 2 εβδομάδες
🔹 ΔΡΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ MICELLAR
Εμπνευσμένη από τον κόσμο της ομορφιάς, η τεχνολογία Micellar με τον πλούσιο αφρό της αφαιρεί απαλά τα υπολείμματα, και είναι ήπιος με το σμάλτο.
Μία σειρά. Έξι τρόποι να απελευθερώσεις το White σου.
Η AIM White Now 3 σε 1, μιλά τη γλώσσα της προσωπικής έκφρασης μέσα από 6 μοναδικές επιλογές, σχεδιασμένες για κάθε ανάγκη και κάθε διάθεση:
• Original: Η κλασική, διαχρονική AIM εμπειρία, η οποία αγαπήθηκε από όλους.
• White Boost: Για ένα καθαρό και φυσικά λευκό χαμόγελο.
• Forever Young: Για αναζωογόνηση της εμφάνισης των δοντιών για ένα εκθαμβωτικό χαμόγελο.
• Fresh Kiss: Για ένα κύμα φρεσκάδας που διαρκεί.
• Hello Glow: Για λαμπερό αποτέλεσμα από το πρώτο βούρτσισμα.
• Shine With Care: Για λεύκανση με ενισχυμένη προστασία του σμάλτου.
Νέα εμφάνιση, νέος ρυθμός, νέα εποχή AIM
Η νέα συσκευασία της σειράς ΑΙΜ White Now 3 σε 1, αποτυπώνει τον παλμό της εποχής: φωτεινή, φρέσκια και μοντέρνα! Δεν είναι μόνο για ένα αστραφτερό χαμόγελο. Είναι για αστραφτερές στιγμές, αληθινά vibes και ένα χαμόγελο που λέει κάτι παραπάνω.
Η καλύτερη ΑΙΜ WHITE NOW που έγινε ποτέ είναι εδώ!
WHITE A FEELING.
Η νέα σειρά AIM White Now 3 σε 1 δεν σου λέει πώς να χαμογελάς.
Σου δίνει τον τρόπο να το κάνεις με τον δικό σου τρόπο.
Γιατί το χαμόγελό σου δεν χρειάζεται φίλτρα. Μόνο χώρο να λάμψει.
