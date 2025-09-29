Αν υπάρχει ένα μιούζικαλ που μπορεί να σε βάλει αμέσως σε festive διάθεση, αυτό είναι το Annie. Από την 1η Νοεμβρίου, το Θέατρο Παλλάς υποδέχεται το μιούζικαλ-φαινόμενο του Broadway και μας καλεί σε μια εμπειρία γεμάτη συναισθήματα, τραγούδια που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει και μια ιστορία που παραμένει συγκινητικά επίκαιρη.

Μετά την παγκόσμια επιτυχία του, το Annie επιστρέφει για να θυμίσει ότι η αισιοδοξία και η δύναμη ενός παιδιού μπορούν να αλλάξουν τα πάντα. Στην Αθήνα θα το δούμε σε μια εντυπωσιακή παραγωγή με ζωντανή ορχήστρα, φαντασμαγορικά σκηνικά και πρωταγωνιστές όπως ο Γιάννης Στάνκογλου, η Δανάη Παππά και η μικρή Μυρτώ Φαραζή στον ρόλο της Annie.

Η ιστορία μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του 1933, όπου η μικρή Annie, μεγαλώνοντας σε ορφανοτροφείο, δεν σταματά ποτέ να ονειρεύεται. Με τραγούδια όπως το θρυλικό “Tomorrow”, το μιούζικαλ μάς γεμίζει με αισιοδοξία και μας ταξιδεύει σε έναν κόσμο γεμάτο μουσική, συγκίνηση και ελπίδα.

Από 1η Νοεμβρίου στο Θέατρο Παλλάς

Εισιτήρια από 15€ - Κλείσε θέση εδώ