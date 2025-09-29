Μυστικά, σιωπές και ενοχές – το «Κρυφτό» είναι το έργο που όλοι θα συζητάμε φέτος

Η Βάσια Αργέντη παρουσιάζει ένα ψυχολογικό δράμα με την Τουμασάτου και τη Δροσάκη, στο Θέατρο «Κάτια Δανδουλάκη».

Τι συμβαίνει όταν η σιωπή γίνεται το πιο δυνατό όπλο μιας οικογένειας; Το «Κρυφτό», από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο «Κάτια Δανδουλάκη», καταδύεται στα καλά κρυμμένα συναισθήματα, στις ενοχές και στα ψεύδη που μας κατατρέχουν — και καλεί δύο δυνατές γυναίκες, τη Μαριάννα Τουμασάτου και τη Λένα Δροσάκη, να παίξουν το πιο επικίνδυνο παιχνίδι: το παιχνίδι της αλήθειας.

Μέσα στα γραφικά Ιωάννινα, δύο αδελφές ζουν μέσα σε μια οικογένεια όπου η εξουσία ασκείται από τις σκιές μιας μητέρας. Η Ηρώ (η μεγαλύτερη — ζωγράφος) παλεύει με την ευαλωτότητά της· η μικρότερη γνωρίζει πράγματα που δεν λέγονται.

Η ιστορία πηγαίνει πίσω και μπρος στο χρόνο: αποκαλύπτει πράξεις, ψέματα, στιγμές αγάπης που σιωπήθηκαν και κατηγορίες που πληγώνουν βαθιά. Όταν η μητέρα πεθαίνει, το “φανερό” ξεσκεπάζεται — και οι σχέσεις δοκιμάζονται μέχρι το όριο.

Η Βάσια Αργέντη, που σκηνοθετεί και υπογράφει το κείμενο, εξετάζει πώς η επιβολή, η σιωπή και οι υποσχέσεις μπορούν να καταστρέψουν ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε: την επικοινωνία και την εμπιστοσύνη.

Στην παράσταση: Μαριάννα Τουμασάτου, Λένα Δροσάκη — δύο ερμηνείες που υπόσχονται να μην ξεχάσεις. Τα σκηνικά, ο φωτισμός, η ατμόσφαιρα — όλα συντονίζονται για να σε βάλουν στο κέντρο του δράματος.

Από 21 Οκτωβρίου

Θέατρο «Κάτια Δανδουλάκη», Αγίου Μελετίου 61, Αθήνα

Κάθε Τρίτη 21:00 • Τετάρτη 19:30

Προπώληση: Κλείσε το εισιτήριό σου εδώ