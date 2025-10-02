Η CeraVe παρουσιάζει τα ΝΕΑ Blemish Barrier Patches

Ορατή λείανση ατελειών σε μόλις 3 ώρες με 3 ceramides και νιασιναμίδη για προστασία του φραγμού του δέρματος.

Η CeraVe, η #1 μάρκα περιποίησης και ενυδάτωσης που συνιστούν οι δερματολόγοι στις ΗΠΑ*, παρουσιάζει τα νέα Blemish Barrier Patches: τα πρώτα υδροκολλοειδή επιθέματα με 3 απαραίτητα ceramides και νιασιναμίδη, αναπτυγμένα σε συνεργασία με δερματολόγους, για ορατή μείωση των ατελειών σε μόλις 3 ώρες, καταπράυνση του δέρματος και προστασία του επιδερμιδικού φραγμού χωρίς να αφήνουν σημάδια. Το λιπαρό και το μεικτό δέρμα είναι οι επικρατέστεροι τύποι δέρματος, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού1.

Ωστόσο, μόνο το 11% των καταναλωτών απευθύνονται σε κάποιον δερματολόγο για συμβουλές σε θέματα περιποίησης2, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη για εξειδικευμένη καθοδήγηση σε ό,τι αφορά τη σωστή φροντίδα των συγκεκριμένων τύπων δέρματος. Για το λιπαρό δέρμα, μάλιστα, κυκλοφορεί η λανθασμένη αντίληψη ότι η χρήση ενυδατικής θα εντείνει ακόμα περισσότερο τη λιπαρότητα.



Τα νέα επιθέματα της CeraVe σχεδιάστηκαν για καθημερινή χρήση, ημέρα και νύχτα, από ηλικίες 13 ετών και άνω. Είναι εξαιρετικά λεπτά, αόρατα σε όλους τους τόνους δέρματος και διατίθενται σε δύο μεγέθη, 10mm και 12mm, ώστε να καλύπτουν τόσο μικρές όσο και μεγαλύτερες ατέλειες. Υποαλλεργικά και μη φαγεσωρογόνα, τα Blemish Barrier Patches είναι κατάλληλα ακόμη και για το πιο ευαίσθητο δέρμα.

Η ακμή παραμένει η πρώτη αιτία για επίσκεψη σε δερματολόγους², ενώ το 86% των ατόμων ηλικίας 15–45 ετών³ παραδέχονται ότι «πειράζουν» τα σπυράκια τους, αυξάνοντας τον κίνδυνο σημαδιών. Σε αυτό το πλαίσιο, τα Blemish Barrier Patches της CeraVe προσφέρουν μια νέα, αποτελεσματική λύση που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των χρηστών, προσφέροντας φροντίδα και προστασία χωρίς συμβιβασμούς.

«Στην CeraVe, συνδυάζουμε την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ατελειών με τη διατήρηση της υγείας του δέρματος. Τα Blemish Barrier Patches είναι ακριβώς αυτό: ένα ισχυρό αλλά απαλό προϊόν για τις ατέλειες», αναφέρει ο Tom Allison, Ανώτερος Αντιπρόεδρος και Ιατρικός Διευθυντής ΗΠΑ της CeraVe.

Η πιστοποιημένη δερματολόγος Δρ. Alecia Folkes προσθέτει:

«Με τα ceramides και τη νιασιναμίδη, μπορώ να συστήσω αυτά τα patches στους ασθενείς μου ως λύση που μειώνει τις ατέλειες, προστατεύει τον φραγμό του δέρματος και περιορίζει το “πείραγμα”».

Σε μελέτες καταναλωτών, το 94% συμφώνησε ότι το επίθεμα αντιμετωπίζει τις ατέλειες χωρίς να αφήνει σημάδια, το 95% ότι είναι απαλό στο δέρμα και το 97% ότι το δέρμα παραμένει άνετο καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής.



