Palo Santo: Ένα άρωμα ως φόρος τιμής στη γαλήνη της φύσης από τη Loewe Perfumes

Αυτή τη σεζόν, η LOEWE παρουσιάζει το Palo Santo – ένα νέο, καθηλωτικό άρωμα για το σπίτι, που εντάσσεται στη συλλογή LOEWE Home Scents, η οποία αναδεικνύει μοναδικά αρωματικά «πορτρέτα» φυτών.

Απαλό και ξυλώδες, το LOEWE Home Scents Palo Santo συνδυάζει νότες εσπεριδοειδών με κέδρο Άτλαντα και σταδιακά αποκαλύπτει διακριτικές νότες καπνού που προσδίδουν βάθος και ζεστασιά. Το άρωμα εμπνέεται από το ξύλο του δέντρου Bursera graveolens – γνωστού ως «δέντρο του λιβανιού» – που φύεται στη Χερσόνησο του Γιουκατάν. Το ξύλο αυτό, γνωστό και ως palo santo ή «ιερό ξύλο», χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες για τον εξαγνισμό της ενέργειας του χώρου και την προσέλκυση καλής τύχης.

Τα LOEWE Home Scents Palo Santo κεριά είναι φτιαγμένα από φυσικό κερί και εσωκλείονται; σε μαύρο κεραμικό σκεύος με γυαλιστερή επίστρωση, φέρνοντας στη βάση τη χαρακτηριστική σφραγίδα Anagram.

Το άρωμα διατίθεται επίσης σε μορφή γλυπτού candleholder. Λόγω της χειροποίητης κατασκευής τους, κάθε κομμάτι είναι μοναδικό.

LOEWE Home Scents

Η συλλογή LOEWE Home Scents αποτελεί έναν ύμνο στη φύση, με κάθε άρωμα να αποτυπώνει την ουσία ενός φυτού, λουλουδιού ή βοτάνου. Τα αρώματα δημιουργούνται από τη Nuria Cruelles, αρωματοποιό του οίκου LOEWE, και διατίθενται σε τρεις μορφές: Αρωματικά Κεριά, Room Sprays και Scented Candleholders. Ορισμένα από τα πιο χαρακτηριστικά αρώματα της συλλογής, όπως τα Tomato Leaves, Oregano, Scent of Marihuana και Ivy, είναι επίσης διαθέσιμα σε προϊόντα περιποίησης σώματος, όπως solid & liquid soaps και body lotions, στο πλαίσιο της σειράς LOEWE Home Scents Bath and Body. Η συλλογή πλαισιώνεται από χειροποίητα αξεσουάρ, όπως κεραμικά καπάκια και βάσεις για σαπούνια και κεριά.