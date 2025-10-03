Η 1664 Blanc ανακοινώνει τον Robert Pattinson ως τον νέο της Global Brand Ambassador

Η γαλλική μάρκα μπύρας παρουσιάζει μια τολμηρή νέα συνεργασία με τον παγκόσμιο σταρ Robert Pattinson, μέσα από μια δημιουργική καμπάνια που γιορτάζει μια πολυδιάστατη προσέγγιση στην έννοια του Good Taste.

Η premium γαλλική μάρκα μπύρας 1664 Blanc ανακοινώνει την έναρξη ενός συναρπαστικού νέου κεφαλαίου, με τον καταξιωμένο και πολυβραβευμένο ηθοποιό Robert Pattinson να αναλαμβάνει τον ρόλο του νέου παγκόσμιου πρεσβευτή της μάρκας.

Στην καρδιά αυτής της νέας συνεργασίας βρίσκεται μια τολμηρή παγκόσμια καμπάνια που θα λανσαριστεί το 2026, παρουσιάζοντας μια κινηματογραφική εξερεύνηση αντιθετικών προοπτικών γύρω από την έννοια του καλού γούστου.

Τη δημιουργική σύλληψη της καμπάνιας θα σκηνοθετήσει ο καταξιωμένος σκηνοθέτης Brady Corbet. Η πιο πρόσφατη ταινία του, The Brutalist, που κυκλοφόρησε το 2024, απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και συγκέντρωσε 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ, στις κατηγορίες Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου.

Ο ίδιος έχει επίσης κερδίσει τον Αργυρό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας και το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας στις Χρυσές Σφαίρες.

Αυτή η συνεργασία σηματοδοτεί μια συναρπαστική νέα εποχή για την 1664 Blanc, συνδυάζοντας το μοναδικό στιλ και την οπτική του Pattinson με τις παριζιάνικες ρίζες και την ανεπιτήδευτη κομψότητα της μάρκας. Μαζί, προσκαλούν τον κόσμο να δει το «Good Taste» από νέες οπτικές, με την 1664 Blanc να αναλαμβάνει τον ρόλο της μπύρας που φέρνει τους ανθρώπους κοντά.

Το δίδυμο Robert Pattinson και Brady Corbet σηματοδοτεί ένα τολμηρό δημιουργικό άλμα για την 1664 Blanc, που συνδυάζει την κομψότητα με μια ξεχωριστή αιχμή. Αυτή η συνεργασία ενσαρκώνει το πνεύμα της 1664 Blanc: αντισυμβατικό, ανεπιτήδευτα κομψό και γεμάτο αυτοπεποίθηση.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που φέρνουμε μαζί τον Robert Pattinson και τον Brady Corbet, δύο εμβληματικές μορφές της σύγχρονης δημιουργικότητας, για να δημιουργήσουμε μια καμπάνια που παρουσιάζει τη συζήτηση γύρω από το καλό γούστο», δηλώνει ο Nikola Maravic, Global Marketing Director της 1664 Blanc.

«Συνδυαστικά, οι μοναδικές τους προσωπικότητες και οι δημιουργικές τους προσεγγίσεις αμφισβητούν τα καθιερωμένα, με την 1664 Blanc να αποτελεί το επίκεντρο της συζήτησης. Η μακροχρόνια αποστολή μας να αναδείξουμε την μπύρα σε μια premium lifestyle εμπειρία βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτή είναι μόλις η πρώτη γουλιά, οπότε μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα.»

Η συμμετοχή του Pattinson φέρνει νέα ενέργεια στον κόσμο της 1664 Blanc, με μια παιχνιδιάρικη κατάληξη στην οποία όλοι μπορούν να συμφωνήσουν: ότι η 1664 Blanc είναι το συνώνυμο του “Good Taste”.

Όπως προσθέτει ο Maravic:

«Με τον Robert ως το πρόσωπο της επόμενης παγκόσμιας καμπάνιας μας, έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να οδηγήσουμε την 1664 Blanc σε νέους δημιουργικούς δρόμους και να προσεγγίσουμε το κοινό με συναρπαστικούς νέους τρόπους. Αυτή δεν είναι απλώς μια συνεργασία, είναι μια δήλωση πρόθεσης.»

Μείνετε συντονισμένοι, καθώς σας περιμένει ένα απρόσμενο twist.

