Η Stradivarius παρουσιάζει την πιο cool casual sport συλλογή της -Ένας ύμνος στην εκλεπτυσμένη άνεση

Η Stradivarius παρουσιάζει μια νέα capsule συλλογή, Casual Sport, με μια σπορ, αστική προσέγγιση — σχεδιασμένη για να φοριέται τόσο στην καρδιά της πόλης όσο και σε μια απομονωμένη κοιλάδα χωρίς σήμα

Η μάρκα παρουσιάζει τη πιο άνετη και cool capsule συλλογή μέχρι σήμερα, δημιουργημένη για όσους αγαπούν να εξιδανικεύουν τη ζωή και να τη ζουν με πιο αργούς ρυθμούς.

Stradivarius

Μια συλλογή φτιαγμένη για τους λάτρεις του σπιτικού προζυμένιου ψωμιού, των κρυμμένων μικρών μαγαζιών και του ανέμου που ανακατεύει τα μαλλιά σου με τον πιο όμορφο τρόπο. Αυτή η capsule συλλογή γιορτάζει την ομορφιά του φυσικού — και του απόλυτα trend.



Stradivarius



Η συλλογή περιλαμβάνει κομμάτια που ξεχωρίζουν, όπως διπλής όψης καπιτονέ μπουφάν σε συνθετικό δέρμα προβάτου ή κοτλέ, παρκά και κολάν με απαλή υφή και δομή, σε φθινοπωρινές αποχρώσεις όπως πράσινο, μπορντό, μπλε σκούρο και μαύρο.

Stradivarius

Περιλαμβάνει επίσης μπλούζες με στάμπες και σετ από συνδυασμένα joggers και φούτερ, για εύκολα, ολοκληρωμένα looks χωρίς προσπάθεια. Όσο για τα παπούτσια, είναι τόσο πρωτότυπα όσο και ευέλικτα: μπότες με rubber-look, δερμάτινα sneakers τύπου μπαλαρίνας και αθλητικά με ανοιχτή φτέρνα σε τολμηρό μοτίβο αγελάδας.