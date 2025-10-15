Beauty You Can Feel: Η πρώτη beauty εμπειρία της CATRICE στην Ελλάδα

Με έμπνευση από το φετινό theme «Beauty You Can Feel» και καθοδηγούμενο από το empowering motto της CATRICE «Own Your Magic»

Το πρώτο μεγάλο PR event της CATRICE στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, στο rooftop του Say Hotel, μεταφέροντας το διεθνές beauty DNA της μάρκας στο ελληνικό κοινό μέσα από μια βραδιά αφιερωμένη στην αίσθηση της ομορφιάς.

Το event είχε ως στόχο να γιορτάσει την αυθεντική, δημιουργική και πολυδιάστατη πλευρά της σύγχρονης ομορφιάς.

Οι καλεσμένοι — εκπρόσωποι των media και beauty creators — ανακάλυψαν key προϊόντα της νέας FW25 συλλογής μέσα από διαδραστικά corners και εμπειρίες που αναδείκνυαν την premium αισθητική και την προσιτή καινοτομία της CATRICE. Από την είσοδο κιόλας, το beauty bar παρουσίαζε προϊόντα για την επιδερμίδα μέσα από ένα curated station.

Στη συνέχεια, ξεχωριστές θεματικές ζώνες παρουσίαζαν τις τάσεις της σεζόν σε Lips, Eyes και Face, καλώντας τους επισκέπτες να ανακαλύψουν τις υφές, τις αποχρώσεις και τις δυνατότητες της συλλογής.

Η βραδιά περιλάμβανε και ένα playful photo activation, όπου οι καλεσμένοι εφάρμοζαν το αγαπημένο τους CATRICE lipstick και άφηναν το αποτύπωμα των χειλιών τους σε plexiglass μπροστά από ring light — δημιουργώντας μοναδικά beauty πορτρέτα, γεμάτα χρώμα, attitude και δημιουργικότητα.

Η CATRICE ήρθε για να μείνει και να κάνει κάθε beauty εμπειρία να αξίζει όχι μόνο να τη δεις, αλλά να τη νιώσεις.

