Η LYNNE παρουσίασε με μεγάλη επιτυχία τη συλλογή FW25-26 στο πρώτο της fashion show

Μία βραδιά γεμάτη λάμψη, μόδα και διαχρονική κομψότητα σηματοδότησε νέο κεφάλαιο στην ιστορία της LYNNE.

Το brand παρουσίασε τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025–26 μέσα από ένα εντυπωσιακό fashion show που καθήλωσε το κοινό και απέδειξε πως η σύγχρονη θηλυκότητα μπορεί να είναι ταυτόχρονα δυναμική και ανεπιτήδευτα κομψή.

Σε ένα ατμοσφαιρικό σκηνικό, η FW25–26 ζωντάνεψε μέσα από looks που συνδύαζαν tailoring με θηλυκές γραμμές, statement denim, δαντέλα, suede και fur-look υφές. Κάθε εμφάνιση ανέδειξε την ομορφιά στην πιο σαγηνευτική εκδοχή της, δημιουργώντας μία έντονη αίσθηση πολυτέλειας που χαρακτηρίζει την ταυτότητα της LYNNE. Η χρωματική παλέτα –από dark cherry και cocoa μέχρι χακί και λαδί– χάρισε ένταση και βάθος στις σιλουέτες, αναδεικνύοντας τη σχεδιαστική λεπτομέρεια και τη φινέτσα του brand.

Στην επίδειξη παρευρέθηκαν εκπρόσωποι Τύπου, fashion designers και influencers, οι οποίοι απόλαυσαν μια βραδιά γεμάτη έμπνευση και στιλ. Αρκετοί από τους καλεσμένους ξεχώρισαν επιλέγοντας δημιουργίες LYNNE, όπως οι Ντόρα Κατσικογιάννη, Αναστασία Περράκη, Θεοδώρα Χαρτσά, Χριστίνα Κανελλοπούλου, Όλγα Ντάλλα, Χαρά Παππά , Ειρήνη Θεοδωράκη, Εβελίνα Τσάλη, Κατερίνα Κικίλια, Κατερίνα Παπαμιλτιάδους και Ελένη Ιωσηφίδη.

Μετά το show οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν signature cocktails με βάση το ελληνικό premium απόσταγμα Axia Mastiha Spirit, ενώ το dj set απογείωσε την ενέργεια του κοινού σε μια αξέχαστη βραδιά μόδας με την υπογραφή της LYNNE.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την ευγενική υποστήριξη MAC, AVEDA, AXIA SPIRIT, ΖΑΓΟΡΙ, PANSIK FASHION SCHOOL, NAILS ACADEMY και IEK ΔΕΛΤΑ 360.