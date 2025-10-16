Η Neiris Θριαμβεύει στα Best in Pharmacy Awards 2025 με 5 διακρίσεις

Η Neiris, η πρώτη ελληνική σειρά καλλυντικών που αντλεί τη δύναμή της από το θαλάσσιο πλούτο, ορμώμενη από την Κεφαλονιά, διακρίθηκε με πέντε σημαντικά βραβεία στα Best in Pharmacy Awards 2025, επιβεβαιώνοντας την επιστημονική υπεροχή και τη δέσμευσή της στη βιώσιμη ομορφιά.

Τα φετινά Best in Pharmacy Awards, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 Οκτωβρίου στο Anais Club από την BOUSSIAS events, τίμησαν τις κορυφαίες εταιρείες του φαρμακευτικού κλάδου ενώπιον μιας εξαιρετικά καταρτισμένης κριτικής επιτροπής που απαρτίζεται από διακεκριμένους επιστήμονες, φαρμακοποιούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες του χώρου.

Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η Neiris MIDNIGHT SEAGENE. Η νέα κρέμα νυκτός βαθιάς αναδόμησης κατέκτησε τρία Xρυσά βραβεία ως: Καλύτερο προϊόν για Περιποίηση Προσώπου (Restraction Skin), Καλύτερο Αναπλαστικό Προϊόν Δέρματος και Καλύτερο Green Προϊόν!

Η MIDNIGHT SEAGENE εντυπωσίασε με τα κλινικά αποτελέσματά της και την καινοτόμο σύνθεσή της με φύκη γλυκού νερού και νανοπλαγκτόν, που ενεργοποιούν τη φυσική κυτταρική ανανέωση και προάγουν την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης, εξασφαλίζοντας αποδεδειγμένα ολιστική ανανέωση της επιδερμίδας του προσώπου.

Στη συνέχεια το brand ξεχώρισε με το Bronze Βραβείο ως το Καλύτερο Προϊόν με Φυσικά Συστατικά για την κρέμα απολέπισης προσώπου Neiris AMMOS. Ένα προϊόν που σέβεται και την πιο ευαίσθητη επιδερμίδα με εξαιρετικά λεπτούς κόκκους άμμου και θαλάσσια εκχυλίσματα που έχουν επουλωτικές και επανορθωτικές ιδιότητες.

Ακόμα μεγαλύτερη ικανοποίηση, όμως, για τη Neiris των εργαστηρίων EleFlab έφερε η ανακοίνωση της πέμπτης τους διάκρισης με το Silver Βραβείο για την Καλύτερη Πράσινη Πολιτική, καθώς ήρθε ως επιστέγασμα για την ακλόνητη δέσμευση της εταιρείας προς τη βιωσιμότητα και το σεβασμό στο περιβάλλον.

Ο συνιδρυτής της εταιρείας, Γεράσιμος Φλαμπουράρης, δήλωσε σχετικά με τη βραδιά:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αδερφό μου Χαράλαμπο, συνέταιρο και συνοδοιπόρο μου στη Neiris, τους μέντορές μου- κύριο Θανάση, κυρία Χρύσα και κύριο Παναγιώτη, την ομάδα μας, τους συνεργάτες μας και όλο τον κόσμο που μας στηρίζει καθημερινά.Είναι μεγάλη τιμή για την ομάδα μας να αναγνωρίζεται το έργο μας από μια τόσο έγκριτη και επιστημονικά καταρτισμένη επιτροπή, η οποία μας ξεχώρισε ανάμεσα σε πολύ δυνατά ονόματα του κλάδου. Τα πέντε αυτά βραβεία δίνουν ακόμα μεγαλύτερη ώθηση να αντλούμε την έμπνευσή μας από τη θάλασσα, να αναδεικνύουμε τον τόπο καταγωγής μας-(την Κεφαλονιά- και να επενδύουμε σε ένα πράσινο R&D που σέβεται το δέρμα και το περιβάλλον, αλλά στοχεύει στην αποτελεσματικότητα. Με τις διακρίσεις αυτές η Neiris αποδεικνύει ότι η καινοτομία μπορεί να είναι πράσινη, ελληνική και βαθιά επιστημονική».