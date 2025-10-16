Santorini Experience 2025: Ολοκληρώθηκε με πάνω από 3.500 συμμετοχές από 40 χώρες και 4 ηπείρους

Τα εμβληματικά τοπία της Σαντορίνης, όπως το Ηφαίστειο και το μονοπάτι που συνδέει την Οία με τα Φηρά, με φόντο την εντυπωσιακή Καλντέρα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο, αποτέλεσαν το επίκεντρο των φετινών δράσεων του Santorini Experience.

Η χαρακτηριστική κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, η μοναδική αντίθεση του γαλάζιου του Αιγαίου με το κοκκινωπό, μαύρο και λευκό χρώμα των βράχων και το λευκό των σπιτιών, τα παραδοσιακά χωριά της Καλντέρας, η εκλεκτή γαστρονομία και τα τοπικά κρασιά, σε συνδυασμό με την αίσθηση πολυτέλειας και το ξακουστό ηλιοβασίλεμα, συνέθεσαν για ακόμη μια χρονιά το ιδανικό σκηνικό για αθλητικό τουρισμό στη Σαντορίνη. Μέσα σε αυτή τη μοναδική ατμόσφαιρα με σύμμαχο τον καιρό, το Santorini Experience γιόρτασε δέκα χρόνια παρουσίας, επιβεβαιώνοντας τον θεσμικό του ρόλο ως μία από τις κορυφαίες διοργανώσεις αθλητικού τουρισμού διεθνώς.

Από τις 9 έως τις 13 Οκτωβρίου, η Σαντορίνη υποδέχτηκε επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές έχοντας πάνω από 3.500 συμμετοχές, ηλικίας από 10 έως 74 ετών, από 40 χώρες και 4 ηπείρους - Αμερική, Ωκεανία, Ασία, και Ευρώπη - στο πλαίσιο του Santorini Experience 2025, προσφέροντας ένα πρόγραμμα με περισσότερες από 14 δράσεις και χαρίζοντας ανεπανάληπτες στιγμές και συγκινήσεις.

Συμμετέχοντες ταξίδεψαν στο νησί από κάθε γωνιά του κόσμου - μεταξύ άλλων από ΗΠΑ, Αργεντινή, Μεξικό, Καναδά, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Κίνα, Φιλιππίνες, Ινδία, Καζακστάν, Μπαγκλαντές, Πακιστάν, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Αγγλία, Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Γεωργία, Ελβετία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Λιθουανία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρωσία, Σλοβακία, Τουρκία, Τσεχία, Σκωτία, Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμάνια, Αλβανία, Κύπρο και Ελλάδα, αναδεικνύοντας για ακόμη μια χρονιά τη διοργάνωση ως σημείο αναφοράς για τον διεθνή αθλητικό τουρισμό. Χιλιάδες αθλητές, συνοδοί και επισκέπτες έμειναν στο ηφαιστειακό νησί του Αιγαίου, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή, με περισσότερες από 2.000 διανυκτερεύσεις σε πάνω από 40 ξενοδοχεία.

Κολύμβηση από το Ηφαίστειο ως τα Φηρά

Την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, οι συμμετέχοντες του Santorini Experience βούτηξαν στα βαθιά μαύρα νερά του Ηφαιστείου με κατεύθυνση το Παλιό λιμάνι των Φηρών, διασχίζοντας μια διαδρομή open water που σπάνια συναντάται αλλού στον κόσμο: πλάι στις δραματικές ηφαιστειακές πλαγιές και κάτω από το αξεπέραστο και επιβλητικό σκηνικό της Καλντέρας, διανύοντας μια απόσταση 1,5 μιλίου (2,4 χλμ.) μαγικής κολύμβησης.

Παγκόσμια αστέρια της κολύμβησης βρέθηκαν στη Σαντορίνη, δοκιμάζοντας τις αντοχές και την τεχνική τους σε μια διαδρομή που συνδύασε ταχύτητα, στρατηγική και απαράμιλλη φυσική ομορφιά, προσφέροντας μια εμπειρία που μένει αξέχαστη σε κάθε συμμετέχοντα. Στον αγώνα, την πρώτη θέση κατέκτησε, για δεύτερη χρονιά στην ιστορία του θεσμού, ο Ολυμπιονίκης Yasu Fukuoka από την Ιαπωνία, με τον Δημήτρη Νέγρη να τερματίζει δεύτερος και τον Κωνσταντίνο Στάμου, της SIXT να συμπληρώνει το βάθρο στην τρίτη θέση. Στις γυναίκες πρώτη αναδείχτηκε η Μαρία Ζαφειράτου, δεύτερη η Παναγιώτα Γιαννακοπούλου και τρίτη η Νόρα Δράκου.

Η κολυμβητική διαδρομή πραγματοποιήθηκε με πλήρη ασφάλεια στα μαγευτικά νερά της Σαντορίνης. Η Συνένωση Λεμβούχων Σαντορίνης συνέβαλε καθοριστικά τόσο στην υλοποίηση του αγώνα όσο και στη μεταφορά των κολυμβητών από το παλιό λιμάνι των Φηρών προς το Ηφαίστειο.

Η ασφάλεια των συμμετεχόντων εξασφαλίστηκε από εξειδικευμένους ναυαγοσώστες και τα ναυαγοσωστικά σκάφη της Lifeguard Patrol, τον Ναυτικό Όμιλο Σαντορίνης, το Εθελοντικό Διασωστικό Σώμα Θήρας και την Caldera Yachting, εξασφαλίζοντας επιπλέον σκάφη και προσωπικό για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Τη δράση της κολύμβησης υποστήριξαν ακόμα το Λιμενικό Ταμείο Θήρας, η Γεωθήρα, η ΔΕΥΑΘ, η δημοτική αστυνομία και το Ίδρυμα Λούλας και Ευάγγελου Νομικού.

Η διοργάνωση, με τη συνεργασία της SIXT, μέλους του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, παρείχε σε κάθε αθλητή σωσίβιο ασφαλείας, η χρήση του οποίου ήταν υποχρεωτική, ενισχύοντας περαιτέρω την προστασία των συμμετεχόντων. Τεχνικός Διευθυντής του κολυμβητικού αγώνα ήταν ο έμπειρος προπονητής Νίκος Γέμελος, με διακρίσεις σε Ολυμπιακούς Αγώνες και παγκόσμια πρωταθλήματα.



Τρέξιμο με θέα στο Αιγαίο



Το πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλάμβανε τρεις συναρπαστικές trail διαδρομές, που προσέφεραν στους δρομείς μια μοναδική εμπειρία μέσα στα γραφικά σοκάκια της Σαντορίνης, σε ένα τερέν που συνδυάζει το χώμα με την ηφαιστειακή πέτρα. Τα 5χλμ «Αριστείδης Αλαφούζος» powered by Miele, τα 10χλμ powered by SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, καθώς και η πιο απαιτητική διαδρομή των 15χλμ powered by The North Face, έδωσαν την ευκαιρία στους δρομείς να ανακαλύψουν την Οία, το Ημεροβίγλι και το Φηροστεφάνι, αποκαλύπτοντας την επιβλητική Καλντέρα, τα ασβεστωμένα σπίτια και την απαράμιλλη θέα στο Αιγαίο.



Όλες οι διαδρομές ξεκινούσαν από το εργοστάσιο αφαλάτωσης στην Οία, με τμήματα χωμάτινης διαδρομής που δοκίμαζαν τις αντοχές των αθλητών, και τερμάτιζαν ξανά στην Οία, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Στον αγώνα των 15χλμ, την πρώτη θέση κατέκτησαν από κοινού οι Γιώργος Δημουλάς και Αλέξανδρος Τζουμάκας, αθλητές της The North Face ενώ στους αγώνες των 5χλμ και 10χλμ, ο Πολωνός Sobczyk Patryk θριάμβευσε κερδίζοντας και τους δύο αγώνες, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στις μικρότερες αποστάσεις. Στις γυναίκες, στα 15χλμ νικήτρια αναδείχτηκε η εξαιρετική Νικολέτα Τζαβάρα αθλήτρια της The North Face, στα 10χλμ η εκπληκτική Ντέβα Σπυριδούλα και στα 5χλμ η ξεχωριστή Ντενίσα Μπάλλα. Την προθέρμανση των αθλητών ανέλαβε η καθηγήτρια φυσικής αγωγής Μάντη Περσάκη.



Δείτε εδώ όλα τα αποτελέσματα των αγώνων τρεξίματος και κολύμβησης.



Στο πλαίσιο του Santorini Experience 2025, ο Δήμαρχος Θήρας, κ. Νίκος Ζώρζος, τόνισε τη σημασία της διοργάνωσης για το νησί: «Με χαρά βλέπω το Santorini Experience να μεγαλώνει. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε την πορεία αυτή, προωθώντας αντίστοιχες αθλητικές εκδηλώσεις και διευρύνοντας την τουριστική περίοδο της Σαντορίνης. Το νησί μας διαθέτει μοναδικά χαρακτηριστικά, είναι προικισμένο από τη φύση με ένα εξαιρετικό γεωπεριβάλλον και ξεχωριστά φυσικά τοπία. Το Santorini Experience αποτελεί μια ανεπανάληπτη εμπειρία για όλους τους συμμετέχοντες και εμείς θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε αθλητικές διοργανώσεις, με στόχο ο αθλητισμός να ανθίζει στο νησί».



Το Flag Football έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα

Παράλληλα με το Santorini Experience, η κορυφαία ομάδα του NFL των Los Angeles Chargers εγκαινίασε μια νέα εποχή για το αμερικανικό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας το πρώτο NFL Flag Football Event. Το πρόγραμμα περιλάμβανε camp για παιδιά 11-13 ετών και εφήβους 13+ ετών, μέσα από το οποίο οι νεαροί συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις βασικές αρχές του flag football και να δοκιμάσουν τις δεξιότητές τους δίπλα σε κορυφαίους αθλητές.

Επίσης, το κοινό παρακολούθησε ένα εντυπωσιακό exhibition game, με συμμετοχή πρώην και ενεργών παικτών του NFL, όπως ο πρώην running back των Chargers Melvin Gordon, ο ομογενής πρώην linebacker και συμμετέχων στο Super Bowl XLII, Niko Koutouvides, η Ελληνοσουηδή παίκτρια και προπονήτρια Melina Malaxos, μέλη της ελληνικής ομάδας Aegean Elite και προπονητές των Los Angeles Chargers, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες τόσο στους μικρούς όσο και στους μεγάλους φιλάθλους.

Η εμπειρία ολοκληρώθηκε με ένα ξεχωριστό watch party, όπου οι καλεσμένοι παρακολούθησαν ζωντανά από την COSMOTE TV, η οποία διαθέτει τα αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης του NFL στην Ελλάδα, τον νικηφόρο αγώνα των Chargers απέναντι στους Dolphins. Η πρωτοβουλία αυτή εντάχθηκε στις προσπάθειες ενίσχυσης του flag football διεθνώς, ενόψει της ένταξής του στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων 2028 στο Λος Άντζελες.

Η είσοδος του αμερικανικού ποδοσφαίρου στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε με την ενεργή στήριξη της Stoiximan, η οποία, μέσα από το κοινωνικό της έργο, ενίσχυσε τη διοργάνωση και το νησί ως Silver Sponsor, προάγοντας τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, τον τουρισμό της Σαντορίνης και την ανάδειξη υγιών προτύπων στον αθλητισμό.

Στο πλαίσιο του flag football exhibition game, πραγματοποιήθηκαν τιμητικές βραβεύσεις προς τους ιδιοκτήτες των Los Angeles Chargers, Dean και Michael Spanos, την υπουργό τουρισμού, κα. Όλγα Κεφαλογιάννη, τους αθλητές Melvin Gordon, Niko Koutouvides, Αντιγόνη Ντριμπιώτη και Κωνσταντίνο Καρνάζη και τη νικήτρια ομάδα που έλαβε το βραβείο MVP Stoiximan.

Τα ειδικά σχεδιασμένα έπαθλα φιλοτέχνησε το Spira Marble Art Gallery και ο μαρμαρογλύπτης Γρηγόρης Κουσκουρής, που εργάζεται στη Σαντορίνη, με έμπνευση το ηφαιστειογενές στοιχείο του νησιού. Τα έπαθλα ήταν εντυπωσιακά και το μάρμαρο, υλικό με βαθιά σύνδεση στην αρχαία Ελλάδα και ιδιαίτερη παρουσία στους Ολυμπιακούς Αγώνες, συμβολίζει την παράδοση και την τελειότητα, συνδέοντας την ιστορική κληρονομιά με τη σύγχρονη εποχή.

Mobility session powered by SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Σε συνεργασία με την ομάδα του JOINT Athens, τον Άγγελο Γιακουμίδη και τον Γιώργο Πουλιανίτη, η SIXT οργάνωσε ένα ολοκληρωμένο σεμινάριο κινητικότητας για τους συμμετέχοντες, σχεδιασμένο ειδικά για αθλητές και λάτρεις της άσκησης. Η δράση επικεντρώθηκε σε τεχνικές που ενισχύουν την ευλυγισία, βελτιώνουν τη στάση του σώματος και συμβάλλουν στην αποφυγή τραυματισμών, προσφέροντας ουσιαστική γνώση και πρακτικές δεξιότητες για ασφαλή και αποτελεσματική προπόνηση.

Μια ξεχωριστή εμπειρία hiking στην Αρχαία Θήρα

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης και με τη στήριξη του Sandblu Resort ως Bronze χορηγού, οι συμμετέχοντες ακολούθησαν μια εντυπωσιακή πεζοπορική διαδρομή προς την Αρχαία Θήρα. Το μονοπάτι διέσχισε φυσικά τοπία και προσέφερε εκπληκτική θέα στο Αιγαίο, ενώ συνδύασε την μοναδικότητα της περιοχής με την αγριάδα και την ομορφιά του φυσικού περιβάλλοντος – μια πραγματική εμπειρία για όσους γνώρισαν την ιστορία και τη φύση ταυτόχρονα.

Πάνω από 1.500 παιδιά γνώρισαν τη χαρά του αθλητισμού!

Ο Δήμος Θήρας, σε μια προσπάθεια να φέρει τα νέα παιδιά κοντά στον αθλητισμό και σε υγιή αθλητικά πρότυπα, εμπλούτισε το φετινό πρόγραμμα με πολλές παράλληλες δράσεις. Για πρώτη φορά στο Santorini Experience, δύο σημαντικές προσωπικότητες του αθλητισμού, η Ολυμπιονίκης και MVP του Ευρωμπάσκετ Εβίνα Μάλτση και ο θρυλικός Joe Arlauckas, πρωταθλητής Ευρώπης με τη Ρεάλ Μαδρίτης, βρέθηκαν στη Σαντορίνη για να φέρουν τα παιδιά πιο κοντά στον κόσμο του μπάσκετ. Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, στο Κλειστό Γυμναστήριο Σαντορίνης, πραγματοποιήθηκε το Basketball Clinic powered by Trace ‘n Chase, όπου οι νεαροί αθλητές των συλλόγων Αθλητικής Ένωσης Σαντορίνης και Ποσειδώνα Σαντορίνης γνώρισαν από κοντά τους διεθνείς αστέρες και μυήθηκαν σε τεχνικές και στρατηγικές του μπάσκετ.

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των νέων στο Δήμο Θήρας, το Santorini Experience 2025 περιλάμβανε ομιλίες και δράσεις από καταξιωμένους αθλητές και επαγγελματίες. Ο Κώστας Κατσουράνης, πρωταθλητής Ευρώπης και Euro 2004 Legend, επισκέφθηκε τις τοπικές ποδοσφαιρικές ομάδες Θύελλα Καμαρίου, Α.Ο. Πύργου και Πανθηραϊκό, εμπνέοντας τους νεαρούς αθλητές με τις εμπειρίες και τις αξίες του.

Ο Δημήτρης Παπανικολάου, Ολυμπιονίκης και πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ, ambassador του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, μοιράστηκε τη γνώση και τις εμπειρίες του σχετικά με τη συμπερίληψη στον αθλητισμό. Ο Θανάσης Χούντρας, προπονητής μηχανοκίνητου αθλητισμού, με τη στήριξη του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, επισκέφθηκε σχολεία του Δήμου για να ενημερώσει τους μαθητές σε θέματα οδικής ασφάλειας.

Επιπλέον, ο Κώστας Ξηραδάκης, Chief Commercial Officer της Snappi, και η Ιωάννα Τσεκούρα, Head of Customer Experience της Snappi, βοήθησαν στη χρηματοοικονομική επιμόρφωση των νέων, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού μέσω της ομιλίας “What The Finance”. Με την πολύτιμη βοήθεια της Snappi, που ανέλαβε την παρουσίαση ειδικών ομιλιών, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αντλήσουν έμπνευση και χρήσιμες γνώσεις για την προσωπική ανάπτυξη και τη χρηματοοικονομική διαχείριση, ενισχύοντας την αξία της διοργάνωσης στη νέα γενιά.

Ο Παναγιώτης Πανούτσος Ταλκόβσκι, Ιδρυτής και CEO της EAGLE Sports Integrity Services, παρουσίασε θέματα ακεραιότητας στον αθλητισμό, προωθώντας τις αξίες της δικαιοσύνης και της ηθικής. Παράλληλα, η συνεργασία με την EAGLE έκανε το Santorini Experience το πρώτο αθλητικό event αναψυχής στην Ελλάδα με πλήρες σύστημα εποπτείας της ακεραιότητας, με ανεξάρτητη Πειθαρχική Επιτροπή αξιολόγησης.

Sunset Party με τον θρυλικό DJ VASSILI TSILI CHRISTO

Το Santorini Experience “Sunset Party” φιλoξένησε τον dj VASSILI TSILI CHRISTO σε μια συναρπαστική μουσική στιγμή με φόντο το μοναδικό ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης. Για πρώτη φορά στην Καλντέρα του νησιού, ο διεθνώς καταξιωμένος dj Βασίλης Τσιλιχρήστος «μάγεψε» με την ενέργεια και τη μουσική του, συνοδευόμενος από το εντυπωσιακό live performance της Angela ‘S’. Το event πραγματοποιήθηκε έξω από τον Μητροπολιτικό Ναό στα Φηρά, την πιο μαγευτική ώρα του νησιού “The golden hour of Santorini’s sunset”. Η είσοδος ήταν ελεύθερη, προσφέροντας σε ντόπιους και επισκέπτες μια αξέχαστη εμπειρία. Υποστηρικτές της εκδήλωσης ήταν οι AESTIAN Philoxenia & Hospitality, Δημοτική Κοινότητας Θήρας, Rizes Gastro Taverna και φυσικά η ίδια η διοργάνωση.

Παράλληλα, το Κυριακάτικο πάρτι στις 12 Οκτωβρίου στο Marilyn Bar αποτέλεσε ακόμη μία ξεχωριστή στιγμή ψυχαγωγίας του Santorini Experience 2025, με τον dj 2Noicy να ξεσηκώνει το κοινό με δυνατές μουσικές επιλογές και ρυθμούς που κράτησαν τη διάθεση στα ύψη μέχρι αργά το βράδυ.

Μοναδικές εμπειρίες γαστρονομίας & αθλητισμού

Στο πλαίσιο του Santorini Experience, η γαστρονομία ενώθηκε με τον αθλητισμό, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μοναδικές εμπειρίες γεύσης και απόλαυσης. Στο Rizes Gastro Taverna, που αποτελεί κάτι περισσότερο από ένα εστιατόριο και λειτουργεί ως σύγχρονος γαστρονομικός προορισμός, αναδείχθηκε με πάθος η αυθεντική κυκλαδίτικη κουζίνα. Κάθε πιάτο αποτέλεσε μια ξεχωριστή περιπέτεια γεύσεων και μνήμης, επιστρέφοντας στις ρίζες, στις γνήσιες γεύσεις της παράδοσης και στη γη που γεννά τα πιο πολύτιμα υλικά. Παράλληλα, διοργανώθηκαν εξαιρετικά γεύματα στα Esperisma Bar-Restaurant, στο Nectar, το Blu Restaurant και το Mylos Champagne Bar – Restaurant, ενώ το welcome cocktail της διοργάνωσης που πραγματοποιήθηκε στο Esperisma Bar Restaurant, έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να απολαύσουν δροσιστικά cocktails και signature ποτά, ολοκληρώνοντας την εμπειρία με μοναδική γαστρονομική απόλαυση και ατμόσφαιρα υψηλής ποιότητας.

Ομαδική προσπάθεια για μια άρτια διοργάνωση

Η Stoiximan στήριξε τη διοργάνωση και τον ερασιτεχνικό αθλητισμό στο σύνολο των δράσεων της, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή και την ανάπτυξη του υγιούς αθλητισμού σε όλα τα επίπεδα.

Οι συμμετέχοντες απόλαυσαν την άνεση και τις ποιοτικές λύσεις που πρόσφερε η VIP Santorini Tours & Transfers που οργάνωσε τις μετακινήσεις τους.

Στην υγειονομική κάλυψη του Santorini Experience, συνέβαλε και η ομάδα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) που ήταν σε αυξημένη ετοιμότητα στην περίπτωση που χρειαζόταν.

Premium Mobility Partner της διοργάνωσης ήταν η SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Gold Sponsor της διοργάνωσης ήταν το AESTIAN Philoxenia & Hospitality.

Silver Sponsors ήταν οι Stoiximan, Miele και Snappi.

Bronze Sponsors της διοργάνωσης ήταν οι Sandblu Resort, NOŪS Santorini και Blue Star Ferries.

Official Airline Sponsor ήταν η SKY Express.

Official Water ήταν το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος.

Official Trail Running Shoe ήταν η The North Face.

Official Sports Store της διοργάνωσης ήταν το Alafouzos Sport.

Official Technical T-shirt ήταν η 42K. Jewelry Partner ήταν το Spanou Jewelry.

Marble Sculpture Partner ήταν το Spira Marble Art Gallery.

Sports Memorabilia Partner ήταν η Trace ‘n Chase.

Official Optics Partner ήταν τα Kois Optics.

Official Healthcare Partner ήταν το Διαγνωστικό Κέντρο Health Spot.

Partners της διοργάνωσης ήταν οι Συνένωση Λεμβούχων Σαντορίνης, Γεωθήρα, Caldera Yachting, VIP Santorini Tours & Transfers, Messinian Spa, Rizes Gastro Taverna, Ναυτικός Όμιλος Σαντορίνης, Anatomic Line, Εθελοντικό Διασωστικό Σώμα Θήρας και Mylos Champagne – Bar Restaurant. Lifeguard Partner ήταν η Lifeguard Patrol. Integrity Services Provider ήταν η EAGLE Sports Integrity Services.

Αρωγοί ήταν οι Πανεπιστήμιο Πειραιά, Humanity Greece, Deree – The American College of Greece, Δημοτική Κοινότητα Θήρας.

Discount Partner ήταν το Marilyn Bar.

Η Καθοριστική Συμβολή των Ξενοδοχείων στη Διοργάνωση

Η διοργάνωση υλοποιήθηκε με την πολύτιμη αρωγή των Χορηγών Φιλοξενίας, που με ειδικές τιμές, προώθησαν το νησί και πρόσφεραν τεράστια υποστήριξη στη διοργάνωση.

Τα ξενοδοχεία που υποστήριξαν το Santorini Experience ήταν τα ακόλουθα: Athina Luxury Suites, NOŪS Santorini, Sandblu Resort, Katikies Garden Santorini, Vedema, A Luxury Collection Resort Santorini (Empiria Group), Santo Collection Resort & Villas, Apeiron Blue, Canaves Collection, 270 Oia’s View, Lydia’s House, Coco-Mat Hotel Santorini, Magma Resort Santorini, Aqua Vista Hotels, Caldera Collection, The Majestic Hotel Santorini (Kord Hotels), Thimari Lodge, Rocabella Santorini Hotel & Spa, Meltemi Suites, Meltemi Village, Atlantis Beach, Santo Houses, En Plo Boutique Suites, Mon Signor, Fanouris Condo, MONOLiTHIA, Epavlis Hotel (Meraki Collection), Eteoro Suites Santorini, Sea Breeze Beach Resort Santorini, K & K Unique Holiday Homes, Aja Retreat, Loizos Stylish Residences, Venus Sunrise Suites & Villas, Sienna Eco Resort.

Η Δύναμη των Εθελοντών

Στο πλευρό της διοργάνωσης στάθηκαν για ακόμα μία φορά οι πολυπληθείς εθελοντικές ομάδες που συμμετείχαν. Το Santorini Experience 2025 υποστήριξε το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Humanity Greece, το Deree – The American College of Greece και το Εθελοντικό Διασωστικό Σώμα Θήρας.

Έρευνα Οικονομικού Αποτυπώματος

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης διεξήχθη έρευνα σε συνεργασία με το Deree – The American College of Greece για τη μέτρηση του οικονομικού αποτυπώματος της διοργάνωσης στο νησί της Σαντορίνης, τα αποτελέσματα της οποίας θα ανακοινωθούν τους επόμενους μήνες.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Το Santorini Experience αποτέλεσε συνδιοργάνωση του Δήμου Θήρας, του Τμήματος Αθλητισμού Πολιτισμού του Δήμου Θήρας και της ActiveMedia Group.



Μάθετε περισσότερες πληροφορίες στο santorini-experience.com

Photo Credits: @santoriniexperience