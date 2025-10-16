H SOS απάντηση στις δύσκολες μέρες του μήνα για σωματική και ψυχική ευεξία στο φουλ

Η Eva Intima, η πιο πλήρης σειρά παγκοσμίως με προϊόντα για τη φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής, παρουσιάζει το Eva Intima PMS SOS.

Ένα νέο καινοτόμο συμπλήρωμα διατροφής με ισχυρά επιστημονικά τεκμηριωμένα φυσικά συστατικά για στοχευμένη δράση επί του Προεμμηνορυσιακού Συνδρόμου (PMS).

Το PMS είναι μια πραγματικότητα για εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως. Περιλαμβάνει σωματικά, ψυχολογικά και συμπεριφορικά συμπτώματα που εμφανίζονται 1 έως 2 εβδομάδες πριν την έμμηνο ρύση και υποχωρούν με την έναρξή της.

Σύμφωνα με έρευνες, έως και 75% των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας εμφανίζουν κάποιο βαθμό συμπτωμάτων PMS, όπως:

• Σωματικά: ευαισθησία στο στήθος, φούσκωμα, κράμπες, πονοκέφαλοι, κόπωση

• Ψυχολογικά: κυκλοθυμία, ευερεθιστότητα, άγχος, καταθλιπτική διάθεση, δυσκολία συγκέντρωσης

Κάντε το Τεστ!

Στον website του Eva Intima, μάλιστα, δίνεται η δυνατότητα σε κάθε γυναίκα να μάθει πόσο την επηρεάζει το προεμμηνορυσιακό σύνδρομο (PMS) κάνοντας ένα απλό τεστ αυτοαξιολόγησης που βγάζει άμεσα τα αποτελέσματα.

https://eva-intima.com/pms-test/

Τεκμηριωμένη πολυεπίπεδη δράση

Το νέο Eva Intima PMS SOS προσφέρει μοναδική και πολυεπίπεδη δράση: ορμονική, ψυχολογική και σωματική, χάρη στον μοναδικό συνδυασμό των φυσικών δραστικών συστατικών στη σύνθεσή του:

• Λυγαριά, Myo-inositol, D-Chiro-Inositol → συμβάλλουν στη ρύθμιση των ορμονών και στη βελτίωση της ωοθηκικής λειτουργίας, οδηγώντας στη μείωση τόσο των ψυχολογικών όσο και των σωματικών συμπτωμάτων.

• Σύμπλεγμα βιταμινών Β (και ιδιαίτερα Β6) → υποστηρίζει τη σύνθεση νευροδιαβιβαστών (σεροτονίνης, ντοπαμίνης, GABA), βελτιώνοντας τη διάθεση, μειώνοντας το άγχος, αλλά και το φούσκωμα και την κόπωση.

• N-acetylcysteine & εκχύλισμα rooibos → πλούσια σε αντιοξειδωτικά, προσφέρουν αντιφλεγμονώδη δράση και μείωση του οξειδωτικού στρες.

Μορφή και χρήση

• Σε πρακτική μορφή διασπειρόμενων κοκκίων για -on the go- λήψη χωρίς τη χρήση νερού

• Συσκευασία αγωγής 1 μήνα (30 sticks)

• Με υπέροχη γεύση βερίκοκο

Με επιστημονικά τεκμηριωμένα συστατικά και έμφαση στη φυσική υποστήριξη της γυναίκας, το Eva Intima PMS SOS αποτελεί τη νέα λύση για την αποτελεσματική και ασφαλή διαχείριση των συμπτωμάτων του PMS.

Η Eva Intima συνεχίζει να αποδεικνύει τον ηγετικό της ρόλο στην υποστήριξη της γυναικείας υγείας και ευεξίας, προσφέροντας προϊόντα που καλύπτουν κάθε γυναικεία ανάγκη, με φυσικό τρόπο δράσης, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των γυναικών και των γυναικολόγων.