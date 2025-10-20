«Alter Ego»: Η Envie Shoes με τη νέα συλλογή Φθινόπωρο-Χειμώνας 2025-26 σε καλεί να ανακαλύψεις τον άλλο σου εαυτό

Στον κόσμο της Envie Shoes η γυναίκεια ταυτότητα δεν ήταν ποτέ μονοδιάστατη.

Με την καμπάνια ‘Alter Ego’ για τη συλλογή Φθινόπωρο-Χειμώνας 2025-26, η ελληνική εταιρία υποδημάτων που έχει κατακτήσει τις γυναικείες καρδιές και γκαρνταρόμπες, μάς συστήνει μια γυναίκα αυθεντική και ελεύθερη, που αλλάζει, μεταμορφώνεται, ισορροπεί ανάμεσα στη δύναμη και την ευαισθησία και χαίρεται κάθε της πτυχή τής πολυδιάστατης φύσης της με στυλ.

Με πρωταγωνίστρια την Αθηνά Οικονομάκου, τη γυναίκα που δεν διστάζει να εκφράζει όλες τις πλευρές τής δυναμικής προσωπικότητάς της, η καμπάνια που ζωντάνευσε μέσα από τον φακό του Θανάση Κρίκη, ξεδιπλώνει έναν οπτικό διάλογο ανάμεσα στο ασπρόμαυρο και το χρώμα, στο αρρενωπό tailoring και την τρυφερή θηλυκότητα, στα stiletto που χαράζουν τη σιλουέτα και στα chunky boots που πατούν στη γη με αποφασιστικότητα.

Το concept ‘Alter Ego’ είναι μια υπενθύμιση ότι η δύναμη της γυναίκας κρύβεται στις αντιθέσεις της, στο φως και τη σκιά, και η Envie Shoes θα είναι εκεί να συνοδεύει κάθε βήμα που την φέρνει πιο κοντά σε όλες τις υπέροχες εκδοχές του εαυτού της. Εκείνη που εντυπωσιάζει στις πιο ξεχωριστές στιγμές της, αλλά και εκείνη που κινείται με την ίδια αυτοπεποίθηση όταν η καθημερινότητα απαιτεί ελευθερία και κίνηση.

Η συλλογή για τη νέα σεζόν περιλαμβάνει για μια ακόμη φορά όλα αυτά τα σχέδια που θα αποτελέσουν τον στυλιστικό μας σύμμαχο σε κάθε συνθήκη της καθημερινότητας: sleek loafers που κινούνται με φυσικότητα από το γραφείο ως το dinner date, ψηλές μπότες που γίνονται δεύτερο δέρμα κάτω από ένα oversized παλτό, θηλυκές γόβες που μετατρέπουν κάθε εμφάνιση σε δήλωση φινέτσας, platform heels που ανεβάζουν ύψος και διάθεση. Κάθε ζευγάρι είναι ένα εργαλείο αυτοέκφρασης, έτοιμο να μας συνοδεύσει από το πρώτο meeting της ημέρας μέχρι το τελευταίο ποτήρι κρασί της νύχτας.

Σχεδιασμένα με διαχρονική αλλά τολμηρή αισθητική, τα Envie Shoes διακρίνονται για την αίσθηση πολυτέλειας που προσφέρουν χάρη στις άνετες φόρμες, τις υφές και την άψογη εφαρμογή τους, αλλά και τα θελκτικά χρώματα που κυριαρχούν στην παλέτα της σεζόν, από το ζεστό σοκολατί, το μπλε του μεσονυχτίου, και το βαθύ κόκκινο του κρασιού, μέχρι τα κομψά animal print και το κλασσικό μαύρο.

Τα Envie Shoes δεν συμπληρώνουν απλώς ένα look, το καθορίζουν. Γίνονται ο τρόπος να αφηγείσαι ποια είσαι σήμερα. Και αύριο μπορείς, αν θες, να είσαι κάποια άλλη.

