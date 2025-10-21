Okupa, Kitchen & Listening Bar: Καινούργιο μενού και ανανεωμένη γαστρονομική ταυτότητα

Το Okupa Kitchen & Listening Bar επιστρέφει τη νέα φθινοπωρινή σεζόν με ανανεωμένο μενού και τον Νίκο Δραντάκη ως επικεφαλής chef

Η απλότητα συναντά τον πειραματισμό, η Ελλάδα τη Μέση Ανατολή, κι όλα δένουν φυσικά. Η συνεργασία του κοσμοπολίτη συνιδρυτή και F&B Director του Okupa, Hrag Darakjian, με τον καταξιωμένο Νίκο Δραντάκη (Fuga, Spit Jack, Artisanal, Colonial) γεννά μια γαστρονομική πρόταση που ισορροπεί ανάμεσα σε διαφορετικές κουλτούρες, με γεύσεις που αφηγούνται ιστορίες.

Το νέο μενού βασίζεται στις απλές πρώτες ύλες, την παράδοση της Μεσογείου και την εποχικότητα, συνδυάζοντας ελληνικές γεύσεις με Levantine επιρροές. Αρνάκι γάλακτος και κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής από τοπικούς παραγωγούς, καγιανάς και τσορίθο, τσαλαφούτι και χαλούμι, αυγοτάραχο και γαρίδες, μελάσα ροδιού και χαρίσα, ζάταρ και σουμάκ, είναι ορισμένα από τα συστατικά μιας αυθεντικής πρότασης γεμάτης γεύση και προσωπικότητα.

Κάθε πιάτο σχεδιάζεται γύρω από ένα κεντρικό στοιχείο, με έως τρία συνοδευτικά, ώστε να αναδεικνύονται οι γεύσεις με ισορροπία και χαρακτήρα. Με έμπνευση από τη σύγχρονη sharing philosophy και την κουλτούρα των small plates, ο κατάλογος προσκαλεί σε μια αυθεντική, παρεΐστικη εμπειρία γύρω από το τραπέζι. Κλασικά αγαπημένα, όπως το soft shell crab burger και η τραγανή χοιρινή πανσέτα, παραμένουν στον κατάλογο και τη φετινή σεζόν με προτεραιότητα στα φρέσκα, φυσικά υλικά και με μια πιο mindful προσέγγιση. Στα επιδόρπια, το Brownie με Miso και montée λευκής σοκολάτας, η Κρέμα Τυριού και το σορμπέ φράουλας με θυμάρι, δίνουν μια φρέσκια και πρωτότυπη πινελιά στο φινάλε του γεύματος.

Το σκηνικό, γνώριμο και απροσδόκητο ταυτόχρονα: vintage αισθητική, mid-century έπιπλα που φέρουν την υπογραφή σχεδιαστών του 20ου αιώνα αλλά και σύγχρονα design items συνθέτουν ένα urban σημείο συνάντησης στην καρδιά της Αθήνας. Ένα από τα πιο ζωντανά σημεία της πόλης, το Okupa συνεχίζει να ενώνει locals και travellers, εκεί όπου όλα συμβαίνουν φυσικά, ανάμεσα σε cocktails, κρασί, και τις πιο προσεγμένες μουσικές επιλογές.

Το Okupa Kitchen & Listening Bar, στο ισόγειο και την καταπράσινη αυλή του ομώνυμου ξενοδοχείου στην Ψαρομηλίγκου 9, στου Ψυρρή, είναι ένα χώρος που ζει όλη την ημέρα, από χαλαρό brunch μέχρι δείπνο και late-night drinks, με μουσική που ανεβάζει τη διάθεση καθώς πέφτει η νύχτα.

