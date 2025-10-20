6 σειρές με ληστείες που θα μπορούσαν να εμπνεύσουν τη ληστεία στο μουσείο του Λούβρου

Οι σειρές που αν δεν έχεις δει, θα τις απολαύσεις

Μία ληστεία που θυμίζει τη σειρά Lupin στο Netflix, σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο Μουσείο του Λούβρου. Οι ληστές εισέβαλαν μισή ώρα μετά την έναρξη της λειτουργίας του και εκτέλεσαν το πολύ καλά οργανωμένο σχέδιό τους. Όπως λένε οι πληροφορίες εισέβαλαν μέσω παραθύρου στην πλευρά του Σηκουάνα, χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρική σκάλα μετακόμισης.

Μέσα σε επτά λεπτά κατάφεραν να σπάσουν δύο ο θωρακισμένες προθήκες στη Γκαλερί Απολλών, όπου φυλάσσονταν τα κοσμήματα της γαλλικής βασιλικής οικογένειας, και να διαφύγουν με λεία που περιγράφεται ως «ανεκτίμητης ιστορικής αξίας». Η Γαλλία παρακολουθεί τις εξελίξεις, με τις αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό τους.

Με αφορμή τη θεαματική ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου, θυμήθηκα κάποιες πολύ καλές σειρές που έχουμε δει στην μικρή οθόνη. Σειρές που σημείωσαν επιτυχία στις streaming πλατφόρμες, γιατί απ’ότι φαίνεται μας αρέσει να βλέπουμε ληστείες.

Οι καλύτερες σειρές με ληστείες που έχουμε στη μικρή οθόνη

Lupin

Εντάξει, ελάχιστοι είναι εκείνοι που δεν έχουν δει τις τρεις σεζόν της γαλλικής σειράς στο Netflix. Το Lupin είναι, αρχικά, υπέροχο. Το βλέπεις απνευστί. Αλλά εκτός από το πόσο ωραία ξετυλίγεται η υπόθεσή του, βασικός παράγοντας του άρτιου αποτελέσματος είναι και η υποκριτική του Ομάρ Σι. Υποδύεται τον Ασάν Ντιόπ, έναν χαρακτήρα που βασίστηκε στον Αρσέν Λουπέν του συγγραφέα Μωρίς Λεμπλάν. Είναι ίσως από τις πιο ωραίες σειρές, με μπόλικη δόση Παρισιού.

New Bandits

Στο Amazon Prime θα βρεις το New Bandits, που μας έρχεται από τη Βραζιλία. Η υπόθεσή του ξετυλίγεται ωραία και αναμφίβολα είναι από τις σειρές που αξίζει να αφιερώσεις τον χρόνο σου. Εδώ ο πρωταγωνιστής μας, ένας υπάλληλος τράπεζας που δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, κληρονομεί ξαφνικά κάτι που του αλλάζει τη ζωή. Αυτό είναι που τον οδηγεί στην πόλη Κραταρά, εκεί όπου μαθαίνει πως ο πατέρας του ήταν αρχηγός μίας παράνομης ομάδας που πραγματοποιούσε ληστείες. Αυτό φαίνεται πως αποτελεί έμπνευση, αφού ξεκινά και ο ίδιος μια παρόμοια ομάδα, θέλοντας να μείνει ζωντανός ο μύθος του πατέρα του.

Bank Under Siege

Το Bank Under Siege, μία μίνι σειρά που θα σε κολλήσει από το πρώτο επεισόδιο, είναι μία εξ αυτών. Βασίζεται στην αληθινή ιστορία της ληστείας της Κεντρικής Τράπεζας στη Βαρκελώνη το 1918, με αρκετές παραποιήσεις όμως. Να πω μόνο πως έχει σούπερ καστ, με Μαρία Πεδράζα στον ρόλο της ντετέκτιβ. Η ιστορία ακολουθεί την ομάδα ληστών που εισέβαλε στο τραπεζικό ίδρυμα, κρατώντας όμηρους πάνω από 200 άτομα που έτυχε να βρίσκονται στον χώρο εκείνη τη στιγμή, με κύριο αίτημα την απελευθέρωση ορισμένων πολιτικών κρατούμενων από τη φυλακή. Γενικά, είναι από τις ισπανικές σειρές που πρέπει να δεις.

Baby Bandito

Είναι μια καλή στιγμή να ξεκινήσεις απόψε τη σειρά στο Netflix, αφού σε δύο ημέρες έρχεται η δεύτερη σεζόν. Το Baby Bandito βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα από τη Χιλή, με την υπόθεση να ακολουθεί έναν φιλόδοξο σκέιτερ που πραγματοποιεί μια τολμηρή ληστεία χρηματαποστολής, προκειμένου να ξεφύγει από τη φτώχεια του, για να μπορεί να σταθεί στο πλευρό της κοπέλας που ερωτεύεται και που προέρχεται από διαφορετικό κόσμο. Αυτή η ληστεία είναι η μεγαλύτερη που στην ιστορία της Χιλής, με εκατομμύρια δολάρια να κάνουν φτερά από το αεροδρόμιο του Σαντιάγο.

Kaleidoscope

Είναι από τις σειρές που συζητήθηκαν πολύ όταν κυκλοφόρησε στο Netflix, καθώς έδινε την επιλογή να ξεκινήσει ο θεατής από όποιο επεισόδιο ήθελε, εκτός από το τελευταίο που είναι και η κορύφωση της ληστείας. Βασικός πρωταγωνιστής του Kaleidoscope είναι ο υπέροχος Τζιανκάρλο Εσποσίτο, ο οποίος σχεδιάζει μία ληστεία τράπεζας, στήνοντας μία ομάδα. Θέλει να κλέψει ομόλογα αξίας 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων από ένα υπερσύγχρονο, σχεδόν απρόσβλητο θησαυροφυλάκιο στη Νέα Υόρκη.

Suspicious Minds

Ή στα ισπανικά: Ladrones: la tiara de santa Águeda. Όσοι παρακολουθείτε φανατικά ισπανικές σειρές, ξέρετε πως πολλές φορές καταπιάνονται με μεγάλες και φιλόδοξες ληστείες, οπότε κι εδώ έχουμε κάτι αντίστοιχο. Πρωταγωνιστούν η Σίλβια Αλόνσο και ο Άλεξ Γκονζάλες -Άμπερ και Ρουί αντίστοιχα, δύο λαμπροί και έξυπνοι κλέφτες, οι οποίοι καταλήγουν να ερωτεύονται, με αποτέλεσμα να ανατραπούν όλα στη ζωή τους.

Ενώ έχουν αποφασίσει να κλέψουν την πολύτιμη Τιάρα της Σάντα Άγουεντα, πέφτουν σε ενέδρα και οι δρόμοι τους χωρίζουν. Για την ακρίβεια, η Άμπερ νομίζει πως ο Ρουί πεθαίνει. Οπότε σχεδιάζει να εκτελέσει μόνη της τη ληστεία, με ένα ευφυέστατο σχέδιο ομολογουμένως. Βέβαια, εκεί που τα έχει όλα υπό έλεγχο, ο Ρουί εμφανίζεται. Μπορεί όμως να τον εμπιστευτεί μετά τη προδοσία; Διότι το πιο δύσκολο δεν είναι να κλέψουν την Τιάρα, αλλά να εμπιστευτούν ο ένας τον άλλο και να αποδεχτούν ότι ο έρωτας μπορεί να είναι ο μεγαλύτερος θησαυρός της ζωής τους.