H Wella Company τιμήθηκε με Βronze award στα Hellenic Responsible Business Awards 2025, για την πρωτοβουλία "Τα Κομμωτήρια Γίνονται Autism-Friendly"

20 Οκτωβρίου 2025 – Η Wella Company, παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο της ομορφιάς, ανακοινώνει με υπερηφάνεια τη διάκρισή της στα φετινά Hellenic Responsible Business Awards 2025.

Η εταιρεία τιμήθηκε με Bronze award στην κατηγορία « Συνεργασία Επιχείρησης & ΜΚΟ» για την πρωτοποριακή εκπαιδευτική της πρωτοβουλία "Τα Κομμωτήρια Γίνονται Autism-Friendly", αναγνωρίζοντας τη δέσμευσή της στην κοινωνική ενσωμάτωση και την προσβασιμότητα. Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025, στο Anais Club, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του ΣΕΒ-ΒΙΑΝ και του ΣΕΤΕ

Η διάκριση αυτή έρχεται ως επιστέγασμα της επιτυχημένης υλοποίησης του σεμιναρίου "Παροχή υπηρεσιών κομμωτικής σε άτομα με ΔΑΦ" (Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος), το οποίο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου και ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, 21 Ιουλίου, στο Wella Studio της Αθήνας. Το πρόγραμμα εκπαίδευσε επαγγελματίες του χώρου, τόσο δια ζώσης όσο και διαδικτυακά, στις ιδιαιτερότητες των ατόμων με αυτισμό, με στόχο να μετατρέψει την εμπειρία του κομμωτηρίου σε ευχάριστη και προσβάσιμη για όλους.

Η ανταπόκριση στο σεμινάριο ήταν συντριπτικά θετική, με τους συμμετέχοντες να εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους για την παροχή κρίσιμης γνώσης που ήταν δύσκολα προσβάσιμη από άλλες πηγές. Οι μέσες βαθμολογίες ικανοποίησης ξεπέρασαν το 4.8 στα 5, υπογραμμίζοντας την άριστη οργάνωση, το περιεκτικό περιεχόμενο και την εξαιρετική παρουσίαση. Συνολικά 36 επαγγελματίες παρακολούθησαν το σεμινάριο, λαμβάνοντας βεβαίωση κατάρτισης για την παροχή μιας "Autism Friendly" εμπειρίας και εντάχθηκαν στο autismap.gr.



"Είμαστε βαθιά συγκινημένοι και υπερήφανοι για αυτή τη σημαντική αναγνώριση από τα Hellenic Responsible Business Awards," δήλωσε η Βασιλική Κάπαρη, HR & CSR Director της Wella Company. "Η Ίση Μεταχείριση και η δέσμευσή μας για Κοινωνική Ενσωμάτωση Χωρίς Αποκλεισμούς είναι στο DNA της Wella Family. Η πρωτοβουλία 'Τα Κομμωτήρια Γίνονται Autism-Friendly' αποτελεί ένα απτό παράδειγμα του πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνογνωσία μας για να δημιουργήσουμε έναν πιο συμπεριληπτικό κόσμο, ξεκινώντας από την κοινότητα της ομορφιάς. Ευχαριστούμε θερμά τους επαγγελματίες του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου για την πολύτιμη συμβολή τους στην υλοποίηση του σεμιναρίου."

Ο θεσμός των Hellenic Responsible Business Awards, που φέτος συμπλήρωσε 10 χρόνια, επιβραβεύει εταιρείες που προωθούν τις αξίες της Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας και επενδύουν στη Βιώσιμη Περιβαλλοντική και Κοινωνική Ανάπτυξη. Η διάκριση της Wella Company αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών της στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την προσήλωσή της σε πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Η Wella Company δεσμεύεται να συνεχίσει να επενδύει σε εκπαιδευτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ισότητα και την κοινωνική ένταξη, διαμορφώνοντας ένα μέλλον όπου η ομορφιά είναι προσβάσιμη και απολαυστική για όλους.