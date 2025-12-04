«Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων»: Ήχησαν νωρίτερα στην πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας

Από σήμερα στους κινηματογράφους από τη Feelgood Entertainment

«Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων» ήχησαν νωρίτερα στην κατάμεστη ΙΜΑΧ αίθουσα των Village Cinemas @ The Mall Athens, στην πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ομώνυμης οικογενειακής ταινίας που βγαίνει την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στους κινηματογράφους σε διανομή Feelgood Entertainment.

Την υπέροχη βραδιά προλόγησε η CEO της Feelgood Entertainment κα Ειρήνη Σουγανίδου και ο παραγωγός της ταινίας κ Μαρίνος Χαραλάμπους, με το Φωνητικό Σύνολο Voice Box με μαέστρο τη Μαργαρίτα Παπαδημητρίου να σημαίνει την έναρξη της βραδιάς, αλλά και της εορταστικής περιόδου. 95 λεπτά απόλυτης χριστουγεννιάτικης μαγείας και ένα κοινό που βγήκε συγκινημένο και ενθουσιασμένο και σχολίαζε την άρτια παραγωγή που προβλέπεται να αποτελέσει την ταινία αναφοράς τόσο των φετινών όσο και των επόμενων Χριστουγέννων στη χώρα μας.

Στην πρεμιέρα παραβρέθηκαν οι συντελεστές της ταινίας Λώρης Λοϊζίδης, Ορέστης Χαλκιάς, Κωνσταντίνος Δανίκας, Τάσος Παλαντζίδης, Δημήτρης Καπετανάκος, Αμαλία Καβάλη, Τάσος Κωστής, Δάφνη Αλεξάντερ και πλήθος καλεσμένων μεταξύ των οποίων η Ελίζα Σκολίδη, ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης, η Κωνσταντίνα Κλαψινού, ο Τζόνι Καλημέρης και η σύζυγός του, Ελπίδα Ιακωβίδου, ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, ο Αργύρης Παπαδημητρόπουλος, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης, η Σάρα Εσκενάζυ, ο Σωκράτης Πάτσικας.

Η συγκινητική ελληνική κινηματογραφική εκδοχή του αριστουργήματος του Καρόλου Ντίκενς σε σκηνοθεσία του Χρήστου Κανάκη και σενάριο του Λώρη Λοϊζίδη μάς ταξιδεύει στα ορεινά χωριά της Ηπείρου με ένα εντυπωσιακό καστ Ελλήνων ηθοποιών (Γιάννης Μπέζος, Ορέστης Χαλκιάς, Γιούλικα Σκαφιδά, Κωνσταντίνος Δανίκας, Τάσος Παλαντζίδης, Δάφνη Αλεξάντερ, Κώστας Κορωναίος, Δημήτρης Καπετανάκος, Αμαλία Καβάλη, Τάσος Κωστής) να ζωντανεύει την οικουμενική ιστορία για το εγκάρδιο νόημα των Χριστουγέννων.

«Τα Κάλαντα Των Χριστουγέννων» ακολουθούν την οικογενειακή περιπέτεια του σκληρόκαρδου και φιλάργυρου Λυκούργου που, παραμονή των Χριστουγέννων, χάρη σε τρία απρόσκλητα πνεύματα θα ανασύρει τη χαμένη του ανθρωπιά για μια ζωή, γεμάτη αγάπη και γενναιοδωρία.





Σκηνοθεσία: Χρήστος Κανάκης

Σενάριο-καλλιτεχνική επιμέλεια: Λώρης Λοϊζίδης

Πρωταγωνιστούν: Λώρης Λοϊζίδης, Γιάννης Μπέζος, Ορέστης Χαλκιάς, Γιούλικα Σκαφιδά, Κωνσταντίνος Δανίκας, Τάσος Παλαντζίδης, Κώστας Κορωναίος, Δημήτρης Καπετανάκος, Αμαλία Καβάλη, Τάσος Κωστής

Παραγωγή: TP The Producer, Avaton Films

Παραγωγός: Μαρίνος Χαραλάμπους

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Κωνσταντίνος Κουκουλιός

Executive Producer: Τάσος Παπαναστασίου

Σύνθεση μουσικής: Μικές Μπίλης