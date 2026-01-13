Το “Grease” έρχεται στο Christmas Theater και το φινάλε γίνεται… κανονικό πάρτι
13 Ιανουαρίου 2026
Το θρυλικό Grease The Musical, ένα από τα πιο αγαπημένα μιούζικαλ όλων των
εποχών, ανεβαίνει στη σκηνή του Christmas Theater σε μια ολοζώντανη
υπερπαραγωγή –πάρτι, με εκρηκτικές χορογραφίες, κοστούμια 50s με σύγχρονο
twist, πολύ γέλιο, λίγο δράμα, τρελό φλερτ – και μια σκηνή που, στο φινάλε,
μετατρέπεται σε κανονικό dance floor.
Ζήστε ξανά τον έρωτα της Σάντι και του Ντάνι σε μια παράσταση πιο πολύχρωμη
και πιο ηλεκτρισμένη από ποτέ.
Ετοιμαστείτε να τραγουδήσετε μαζί με τους ηθοποιούς τις διαχρονικές επιτυχίες
«You’re the One That I Want», «Greased Lightnin’» και «Summer Nights» και
–γιατί όχι;– να χορέψετε στη θέση σας από την αρχή ως το φινάλε.
Το Grease δεν είναι απλώς ένα μιούζικαλ: είναι ένα pop culture φαινόμενο που
σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή και αγαπήθηκε από το κοινό σε ολόκληρο τον
κόσμο, από το Χόλιγουντ και το Μπρόντγουεϊ μέχρι το Ντουμπάι και τα Βαλκάνια.
Μια ιστορία για τον πρώτο έρωτα, τα εφηβικά όνειρα και τον ακαταμάχητο ήχο του
rock ’n’ roll, που επιστρέφει για να μας θυμίσει ότι, όσο κι αν αλλάζουν οι δεκαετίες,
η χαρά του να τραγουδάς δυνατά δεν γερνάει ποτέ.
Η παράσταση, φέρνει το πνεύμα του Rydell High στη σκηνή με φαντασμαγορικά
κοστούμια, ανατρεπτικό χιούμορ και ασταμάτητη ενέργεια.
Είστε φανατικοί του Grease; Θα το δείτε για πρώτη φορά;
Όπως και να ’χει, αυτό είναι το απόλυτο feel-good βράδυ της σεζόν.
Extra bonus: ελάτε μεταμφιεσμένοι σε pink lady, T-Bird ή ό,τι πιο rock 'n' roll
σκεφτείτε - γιατί το Grease είναι φτιαγμένο για να το ζεις, όχι απλώς να το βλέπεις.
Προπώληση εισιτηρίων: more.com
Συντελεστές
GREASE
Book, Music & Lyrics
Jim Jacobs & Warren Casey
Σκηνοθεσία: Nigel West
Χορογραφία: Matt Wesley
Μουσική Διεύθυνση – Supervision: Jae Alexander
Σκηνικά & Κοστούμια: Mary Tsagkari
Συνεργάτις σχεδιασμού κοστουμιών: Ioanna Kalavrou
Ηχητικός Σχεδιασμός: Matt Ground
Σχεδιασμός Φωτισμών: John Rainsforth
