Boss, Jiaren Chemical Recycling και NBC LLC παρουσιάζουν το νήμα NOVAPOLY™ στα γήπεδα της Μελβούρνης

Αυτόν τον μήνα, στο πρώτο μεγάλο διεθνές τουρνουά τένις της χρονιάς, η BOSS παρουσιάζει με υπερηφάνεια το νήμα NovaPoly™ : μια εναλλακτική λύση από ανακυκλωμένο υλικό αντί του παρθένου πολυεστέρα, με τη δυναμική να εμπνεύσει πρόοδο στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας μέσω της καινοτομίας και των προηγμένων επιδόσεων.

Το NovaPoly™ αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τις Jiaren Chemical Recycling και NBC LLC. Περισσότερο από ένα απλό νήμα, το NovaPoly™ αποτελεί παράδειγμα της δέσμευσης της BOSS να διαμορφώνει το μέλλον της μόδας.

Το καινοτόμο νήμα περιλαμβάνει ένα ειδικό πρόσθετο που επιταχύνει τη διαδικασία αποδόμησης σε σύγκριση με τις συμβατικές ίνες πολυεστέρα, καθιστώντας το βιοδιασπώμενο* σε αναερόβιο, ενεργό μικροβιακό περιβάλλον.

Για να αναδείξει τις επιδόσεις του νήματος NovaPoly™, η BOSS θα το παρουσιάσει σε τενιστικά κομμάτια που θα φορεθούν κατά τη διάρκεια των αγώνων στη Μελβούρνη της Αυστραλίας αυτόν τον μήνα. Οι ambassadors της BOSS, Taylor Fritz και Matteo Berrettini, θα αγωνιστούν φορώντας βασικά κομμάτια από NovaPoly™, όπως μπλούζες, σορτς και καπέλα. Η παρουσίαση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή στην πορεία της BOSS, ενισχύοντας τη θέση της ως ένα προοδευτικό brand και συμπληρώνοντας τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της εταιρείας για την ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων έναντι των συμβατικών ινών πολυεστέρα και πολυαμιδίου, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη δέσμευσή της για πρόοδο μέσω της καινοτομίας και των προηγμένων υλικών.

Κατασκευασμένο από ανακυκλωμένα υφασμάτινα απορρίμματα, προερχόμενα τόσο από προ-καταναλωτικό όσο και από μετα-καταναλωτικό στάδιο, και τροποποιημένο με ειδικό πρόσθετο, το νήμα NovaPoly™ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου στις εφαρμογές τεχνολογίας μόδας. Ως το δεύτερο ύφασμα που παρουσιάζεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας THE CHANGE της BOSS – μιας πλατφόρμας αφιερωμένης στην εξερεύνηση τεχνολογιών του μέλλοντος και στον σχεδιασμό με σκοπό – το NovaPoly™ συμβάλλει στους στρατηγικούς πυλώνες βιωσιμότητας της HUGO BOSS, όπως η καταπολέμηση των μικροπλαστικών.

Η BOSS θα αναδείξει τη δεξιοτεχνία και τον καινοτόμο χαρακτήρα του NovaPoly™ yarn μέσα από αυθεντικό storytelling, συνεργασίες με αθλητές και δυναμικά οπτικά στοιχεία στην καμπάνια της συλλογής. Η αφήγηση της διαδρομής του νήματος – από τα ανακυκλωμένα υφασμάτινα απόβλητα έως τη μεταμόρφωσή του σε αθλητικά ρούχα υψηλών επιδόσεων – υπογραμμίζει τις αξίες της BOSS: καινοτομία, ποιότητα και τεχνολογική υπεροχή.