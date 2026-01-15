Η M&S φέρνει τη θερμότητα στο προσκήνιο: Το shapewear που γίνεται statement

Ξεχάστε ό,τι ξέρατε για τα thermals.

Τη φετινή σεζόν, η M&S φέρνει τα απαραίτητα layers στο προσκήνιο, μεταμορφώνοντάς τα σε κομμάτια-κλειδιά της σύγχρονης γκαρνταρόμπας, εκεί όπου η λειτουργικότητα συναντά το στιλ με τον πιο σύγχρονο τρόπο.

Η νέα γενιά θερμικών shapewear της M&S επαναπροσδιορίζει την έννοια του «stay warm». Με καθαρές γραμμές, αόρατο φινίρισμα και ελαφρύ έλεγχο που αγκαλιάζει το σώμα, τα κομμάτια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να φοριούνται μόνα τους και όχι απλώς κάτω από τα ρούχα. Η seamless κατασκευή και η ελαστικότητα 360° δημιουργούν μια άψογη εφαρμογή που λειαίνει, σμιλεύει και αναδεικνύει κάθε σιλουέτα, χωρίς περιορισμούς.

Αυτή τη σεζόν, για τη M&S, η θερμότητα αποκτά αισθητική αξία. Τα thermals δεν λειτουργούν πια ως βάση, αλλά ως πρωταγωνιστές του look, αποδεικνύοντας ότι η άνεση και το στιλ δεν είναι ποτέ αντικρουόμενες έννοιες. Αντιθέτως, συνυπάρχουν σε κομμάτια που φοριούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ, από tailored σύνολα μέχρι effortless layering.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει το design team της M&S, το AW25 φέρνει μια νέα φιλοσοφία στο ντύσιμο. Τα functional essentials αποκτούν χαρακτήρα και γίνονται fashion statements από μόνα τους. Γιατί το πραγματικό στιλ δεν κρύβεται, αναδεικνύεται!

Θα τα βρείτε διαθέσιμα αποκλειστικά στα καταστήματα και στο site της M&S.

· Παράλληλα, χρησιμοποιούνται και άλλες υπεύθυνες επιλογές όπως Fairtrade, οργανικό και ανακυκλωμένο cotton.

· Στόχος της M&S είναι κάθε προϊόν να δημιουργείται με υπευθυνότητα, χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες που σέβονται το περιβάλλον και την ηθική παραγωγή — κάτι που ισχύει και για τα υλικά ζωικής προέλευσης. Η χρήση αγκόρας και αλπάκα έχει ήδη αποκλειστεί από όλα τα προϊόντα μας.

· Η Marks & Spencer ήταν η πρώτη εταιρεία λιανικής που προχώρησε σε πλήρη διαφάνεια, δημοσιεύοντας αναλυτικά στοιχεία για πάνω από 500 εργοστάσια παραγωγής ενδυμάτων μέσω του διαδραστικού χάρτη προμηθευτών της. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τοποθεσία εργοστασίου, επωνυμία, αριθμό εργαζομένων και αναλογία φύλου, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα.

· Στο Λονδίνο, μια εξειδικευμένη ομάδα σχεδιαστών, τεχνολόγων και developers προϊόντων εργάζεται διαρκώς για την παρακολούθηση των τελευταίων τάσεων και τη δημιουργία σύγχρονων, ποιοτικών ενδυμάτων που συνδυάζουν αισθητική, λειτουργικότητα και διαχρονικό στυλ.



