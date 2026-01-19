Γιόρτασε τον Άγιο Βαλεντίνο στα Athenaeum Hotels

Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου πλησιάζει και τα Athenaeum Hotels είναι έτοιμα να σας υποδεχτούν.

Ο μήνας των ερωτευμένων πλησιάζει και όσοι από εσάς θέλετε να οργανώσετε κάτι special για το έτερο σας ήμισυ την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου τα Athenaeum Hotels σας προσφέρουν ιδανικές προτάσεις για να γιορτάσετε τον έρωτά σας σε ατμοσφαιρικά rooftop εστιατόρια, με την πιο εντυπωσιακή θέα στην Αθήνα, εορταστικά μενού και το πιο φιλικό και διακριτικό service που θα σας εμπνεύσουν να πείτε το «για πάντα».



Στην φιλόξενη ατμόσφαιρα του rooftop εστιατορίου «Pasithea» στον 6ο όροφο του ξενοδοχείου The Athenaeum ο Chef Βαγγέλης Νίκας έχει ετοιμάσει για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου ένα ρομαντικό δείπνο 6 εμπνευσμένων πιάτων. Απογειώστε τις αισθήσεις σας με τις δημιουργικές γευστικές προτάσεις του εστιατορίου καθώς απολαμβάνετε την εντυπωσιακή περιμετρική θέα στους φωτισμένους Στύλους του Ολυμπίου Διός, την Ακρόπολη, το Λυκαβηττό και το Ζάππειο και αφεθείτε στο διακριτικό service του έμπειρου προσωπικού του Pasithea για να ζήσετε μία αξέχαστη ρομαντική εμπειρία. Για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν και διαμονή μαζί με το δείπνο, τα ευρύχωρα, μοντέρνα δωμάτια και σουίτες του The Athenaeum με θέα στην πόλη προσφέρουν την ιδανική ατμόσφαιρα για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε υψηλή ποιότητα υπηρεσιών ολοκληρώνοντας την εμπειρία διαμονής σας με το πιο πλούσιο πρωϊνό μπουφέ της πόλης το επόμενο πρωϊ.





The Athenaeum Luxury Hotel

Λ.Βουλιαγμένης 4 & Καλλιρόης, Αθήνα, Τηλ: 2121071800

www.theathenaeum.com.gr

Στο ανανεωμένο ξενοδοχείο Athenaeum Eridanus, στην πιο ιστορική πλευρά της πόλης, ο Chef Ιωάννης Ντούρος έχει εμπνευστεί ένα εορταστικό μενού 6 πιάτων που υπόσχεται να ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Η μαγευτική θέα της φωτισμένης Ακρόπολης είναι το κρυφό διαμάντι του rooftop εστιατορίου «Eridanus» στον 6ο όροφο του ξενοδοχείου που σίγουρα θα σας μαγέψει, ενώ το ζεστό και οικείο περιβάλλον σε συνδυασμό με το υψηλής ποιότητας service του εστιατορίου θα ξεπεράσουν σίγουρα τις προσδοκίες σας για τον εορτασμό του έρωτά σας παρέα με το αγαπημένο σας πρόσωπο.



Athenaeum Eridanus Hotel

Πειραιώς 78-80, Αθήνα, Τηλ: 2105200212

www.athenaeumeridanus.com.gr