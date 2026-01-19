Συνεχίζει το πρόγραμμα ενδυνάμωσης & επιμόρφωσης γυναικών επιχειρηματιών στον κλάδο HORECA του WHEN, με την υποστήριξη της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας

Female Founders Hub @ Hospitality - Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για γυναίκες επιχειρηματίες

Το πρόγραμμα Female Founders Hub @ Hospitality που διοργανώνει ο οργανισμός WHEN, σε συνεργασία με την Ολυμπιακή Ζυθοποιία, συνεχίζει με την υλοποίηση τριών δωρεάν διαδικτυακών σεμιναρίων που εστιάζουν στην ενδυνάμωση και επιμόρφωση γυναικών επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον δυναμικά εξελισσόμενο κλάδο HORECA (Ξενοδοχεία – Εστιατόρια – Υπηρεσίες Εστίασης).

Τα σεμινάρια έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα κενά που ανέδειξαν οι ίδιες οι γυναίκες επιχειρηματίες του κλάδου, μέσα από τα focus groups που υλοποιήθηκαν στο πρώτο, ερευνητικό στάδιο του προγράμματος, το οποίο είχε ως στόχο να αποτυπώσει και να αναλύσει σε βάθος τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Με στόχο τη στήριξη της εξέλιξης και της βιώσιμης ανάπτυξης των επιχειρήσεων των γυναικών, τα σεμινάρια καλύπτουν θεματικές που οι ίδιες ξεχώρισαν ως πιο ουσιαστικές για την επαγγελματική τους ανάπτυξη: εργαλεία AI, γνώσεις digital marketing και χρηματοοικονομική εκπαίδευση.

Οι επιμορφώσεις είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθούν στις 28/1, 11/12 & 25/2, 18:00-20:00, διαδικτυακά. Αναλυτικό περιεχόμενο & εγγραφές: https://bit.ly/49yPlVT

Περισσότερες πληροφορίες για τα σεμινάρια:

Το πρώτο σεμινάριο, με εκπαιδεύτρια την Έφη Χατζηγιαννοπούλου – Bersoux, Founder & CEO, GrowthGirls, Co-Founder, AI The Academy, θα επικεντρωθεί στην πρακτική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης για αυτοματοποίηση διαδικασιών και βελτίωση της digital παρουσίας.

Στο δεύτερο, η Ina Hajdari(Ίνα Χαϊντάρι), Digital Marketing Expert & Branding Strategist, θα βοηθήσει τις συμμετέχουσες να εξοικειωθούν με εργαλεία και τεχνικές digital marketing, social media και Google Ads για την ενίσχυση της προβολής και της online παρουσίας της επιχείρησής τους. Το τρίτο σεμινάριο θα εστιάσει σε πρακτικά χρηματοοικονομικά εργαλεία για κόστη, προϋπολογισμό, σχεδιασμό και χρηματοδοτικές επιλογές, με εκπαιδεύτρια την Αναστασία Χαλκίδου, CFO & Co-Founder, Quantum BITS.

Τα σεμινάρια είναι ανοιχτά προς όλες τις γυναίκες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο HORECA, και θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης και ισότιμη πρόσβαση σε γυναίκες επιχειρηματίες από όλη την Ελλάδα, ανεξαρτήτως γεωγραφικής τοποθεσίας. Οι ενδιαφερόμενες καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή σε όποιο/α από τα 3 διαθέσιμα σεμινάρια επιθυμούν: https://bit.ly/49yPlVT