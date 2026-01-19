Το WHEN Career Fair σε φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι

Το WHEN Career Fair επιστρέφει για 4η συνεχόμενη χρονιά, το Σάββατο 24 Ιανουαρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, για να επιτύχει κάθε γυναίκα τους επαγγελματικούς της στόχους.

Τελείωσες τις σπουδές σου και αναζητάς την πρώτη σου δουλειά;

Θέλεις να εξελιχθείς στον τομέα σου αλλά δεν έχεις βρει τον τρόπο;

Έχεις μείνει εκτός από την αγορά εργασίας αρκετά χρόνια και δεν ξέρεις πώς να κάνεις μια καινούρια αρχή;

Στο WHEN Career Fair, το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, από τις 9:00 έως τις 17:00 στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, θα έχεις την ευκαιρία να έρθεις σε επαφή με εταιρείες και οργανισμούς που επενδύουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη και προώθηση του γυναικείου δυναμικού τους, να λάβεις καθοδήγηση και συμβουλές για την αναζήτηση εργασίας από τις career coaches και τις μεντόρισσες του WHEN, να ενδυναμωθείς επαγγελματικά και να λάβεις τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να διεκδικήσεις την καριέρα που ονειρεύεσαι, αλλά και να γνωρίσεις την ομάδα μας – μαζί με μία δυναμική κοινότητα γυναικών που θέλουν να κάνουν τη δουλειά ένα από τα καλύτερα κομμάτια της ζωής τους.

Είτε αναζητάς την πρώτη σου δουλειά, είτε θέλεις να ανελιχθείς στον τομέα σου, είτε ξαναμπαίνεις μετά από καιρό στην αγορά εργασίας:

Τα Career Clinics θα σε προετοιμάσουν για όλα τα βήματα της εύρεσης εργασίας, με CV & cover letter audit, career coaching, και mock interviews.

Στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού θα είναι εκεί για να απαντήσουν στις πιο δύσκολες ερωτήσεις σου.

Θα ακούσεις ενδιαφέρουσες συζητήσεις σε πάνελ και θα συμμετάσχεις σε διαδραστικά εργαστήρια για την επαγγελματική σου ενδυνάμωση.

Θα έχεις τη δυνατότητα να προσεγγίσεις τις εταιρείες και τους οργανισμούς που σε ενδιαφέρουν και να τους γνωρίσεις από κοντά, στις σύντομες συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν στα Interview Stations.

Πρόγραμμα WHEN Career Fair | Σάββατο 24 Ιανουαρίου, 9:00-17:00 @ Μηχανουργείο, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

​09.00-09.30 | Προσέλευση & εγγραφές

​09.30-09.45 | Καλωσόρισμα & εισαγωγή

​09.45-10.30 | Συζήτηση σε πάνελ: Reskilling & upskilling: Πώς εξελισσόμαστε σε μια αγορά που μεταβάλλεται διαρκώς

→ Βάνια Αριανούτσου, HR & Talent Development Manager, Marine Industry

→ Κατερίνα Γαλάνη, Events Business Development Manager | Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

→ Ειρήνη Δάφα, Senior HR Manager, Deloitte Ελλάδος

→ Σπύρος Μιχαλούλης, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, M.Sc., Διευθυντής Εταιρικής Ανάπτυξης, Συνιδρυτής Orientum

Συντονισμός: Στέλλα Κάσδαγλη, Συνιδρύτρια WHEN / inc.lude / WHEN Hub

​10.30-10.45 | Coffee break

​10.45-12.45 | Career Clinics

​Mock interviews

CV audit

Career coaching

​​Snap your (professional) headshot

​Talk to a mentor (Γνώρισε τις μεντόρισσες!)

​11.45-12.45 | Workshop: Ready for Work: Πρακτικά εργαλεία εργασιακής συμβουλευτικής για να βρεις τη δουλειά που θέλεις

→ Εκπαιδεύτρια: Ιωάννα Παναγάκη, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας WHEN

Στο workshop αυτό θα δουλέψουμε μαζί πάνω σε πρακτικά εργαλεία επαγγελματικής ανάπτυξης. Θα εξερευνήσουμε αποτελεσματικούς τρόπους αναζήτησης εργασίας, θα εξασκηθούμε στο πώς μπορούμε να δικτυωθούμε αποτελεσματικά, αξιοποιώντας το networking ως εργαλείο για τη δημιουργία επαγγελματικών ευκαιριών, και θα δουλέψουμε σε βασικές αρχές αυτοπαρουσίασης για μια επιτυχημένη συνέντευξη. Στο τέλος, κάθε συμμετέχουσα θα έχει την ευκαιρία να συμπληρώσει ένα εργαλείο αυτογνωσίας και προσωπικού αναστοχασμού, με καθοδήγηση για το πώς μπορεί να αξιοποιήσει τα συμπεράσματά της στην περαιτέρω επαγγελματική της πορεία.

​12.45-13.30 | Lunch break

​13.30-14.15 | Συζήτηση σε πάνελ: Το HR απαντά!

→ Αλεξάνδρα Μπόζα, Talent Acquisition Manager, Lidl Hellas

→ Στέλλα Μαλλέ, HR Executive, Career Advisor, Organisational Psychologist

→ Ιωάννα Παναγάκη, Εργασιακή Σύμβουλος

Συντονισμός: Πηνελόπη Θεοδωρακάκου, Συνιδρύτρια WHEN / inc.lude / WHEN Hub

​14.15-14.30 | Coffee break

​14.30-17.00 | Company interviews / Career Clinics / Workshops

14.30-17.00 | Company interviews

​14.30-16.30 | Career Clinics

​Mock interviews

​CV audit

​Career coaching

​14.30-15.30 | Workshop: Οι πιο συχνές παραβιάσεις των δικαιωμάτων σου και πώς να τις αντιμετωπίσεις

→ Εκπαιδεύτρια: Ρένα Ματσούκα, Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια, Εκπαιδεύτρια στη Διαμεσολάβηση

Σε αυτό το workshop θα μιλήσουμε για τα δικαιώματα των εργαζομένων ατόμων και τις πιο συχνές παραβιάσεις τους σε όλα τα στάδια της εργασιακής σχέσης: κατά την πρόσληψη, κατά τη διάρκεια της εργασίας και κατά τη λύση της σύμβασης εργασίας. Παράλληλα, θα συζητήσουμε για τους τρόπους αντιμετώπισης αυτών των παραβιάσεων, τους αρμόδιους φορείς προσφυγής, καθώς και τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

​15.30-16.30 | Workshop: Μεταφέροντας δεξιότητες και εμπειρίες σε ένα νέο επαγγελματικό πεδίο

→ Εκπαιδεύτρια: Ελένη Σταμούλη, Learning Experience Designer, Facilitator, Trainer

Σε αυτο το εργαστήριο, μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες, συλλογική ανταλλαγή γνώσης και εργαλεία αυτοαξιολόγησης, οι συμμετέχουσες διερευνούν πώς δεξιότητες και εμπειρίες από τη ζωή, την εργασία ή τον εθελοντισμό μπορούν να «μεταφερθούν» και να αξιοποιηθούν σε νέους επαγγελματικούς ρόλους. Σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό μαθησιακό πλαίσιο, το εργαστήριο έχει ως στόχο να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή και να βοηθήσει τις συμμετέχουσες να διαμορφώσουν μια πιο καθαρή και δυνατή αφήγηση για τις δεξιότητές τους στην αγορά εργασίας.

– Η συμμετοχή είναι δωρεάν και η προεγγραφή απαραίτητη.

– Στην εκδήλωση θα παρέχεται δημιουργική απασχόληση για παιδιά.

– Όλοι οι χώροι διεξαγωγής και οι τουαλέτες είναι πλήρως προσβάσιμοι και έχει προβλεφθεί χώρος στις αίθουσες για θέσεις αναπηρικού αμαξιδίου.

– Θα υπάρχουν vegetarian, vegan & gluten free επιλογές στον μπουφέ.