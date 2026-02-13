Η ARKET ανοίγει το νέο της flagship κατάστημα στην Αθήνα

Το σκανδιναβικό lifestyle brand ARKET ανοίγει το νέο του flagship κατάστημα στην Αθήνα στις 13 Φεβρουαρίου 2026.

Το νέο κατάστημα, το οποίο βρίσκεται στην Πλατεία Καπνικαρέας 8, σηματοδοτεί την πρώτη φυσική παρουσία του brand στην Ελλάδα.

Με συνολική επιφάνεια 492 τ.μ., σε δύο επίπεδα, το κατάστημα στεγάζεται σε διατηρητέο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας. Ο χώρος σηματοδοτείται από τη χαρακτηριστική μονόχρωμη παλέτα της ARKET, με αποχρώσεις του γκρι και ζεστούς ξύλινους τόνους, σε συνδυασμό με στοιχεία από μασίφ δρυ, πολλά φυτά και εμφανείς κολόνες από ακατέργαστο σκυρόδεμα. Στα βασικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται ένα ανοιχτό κατακόρυφο κενό δύο επιπέδων, ένας εξώστης με ξύλινη επένδυση που φιλοξενεί εγκατάσταση της Artek, καθώς και εμφανή δομικά στοιχεία που διαμορφώνουν τη συνολική ταυτότητα του χώρου.

«Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι που ανοίγουμε το πρώτο μας κατάστημα ARKET στην Ελλάδα, στην όμορφη πόλη της Αθήνας. Ανυπομονούμε να γνωρίσουμε το ελληνικό κοινό και να το προσκαλέσουμε να ανακαλύψει το όραμά μας για μια πιο όμορφη καθημερινή ζωή», δήλωσε η Pernilla Wohlfahrt, Managing Director της ARKET.

Το κατάστημα της Αθήνας θα προσφέρει μια curated συλλογή ρούχων και αξεσουάρ για γυναίκες και άνδρες, προϊόντα περιποίησης σώματος και είδη εσωτερικής διακόσμησης. Παράλληλα, θα φιλοξενεί το ARKET CAFÉ, που έχει σχεδιαστεί και λειτουργεί υπό την καθοδήγηση του Σουηδού σεφ Martin Berg. Με στόχο την ανάδειξη των φυσικών γεύσεων και της δημιουργικότητας στη γαστρονομία, το café θα προσφέρει μενού με αρτοσκευάσματα, εποχικά ροφήματα και specialty καφέ, σε έναν ήρεμο και φιλόξενο χώρο που ενθαρρύνει την ανακάλυψη των προϊόντων ARKET με πιο αργούς ρυθμούς.

Η σχεδιαστική φιλοσοφία της ARKET έχει τις ρίζες της στο σκανδιναβικό μοντερνιστικό κίνημα του 20ού αιώνα. Το σλόγκαν «Πιο όμορφα αντικείμενα καθημερινής χρήσης», που διατυπώθηκε το 1919 από τον Σουηδό ιστορικό τέχνης Gregor Paulsson, εξέφραζε μια δημοκρατική προσέγγιση στο design που στόχευε στη γεφύρωση της τέχνης, της χειροτεχνίας και της λειτουργικότητας, και καθιστούσε τον καλό σχεδιασμό πιο προσιτό και οικονομικά προσβάσιμο.

Στις σκανδιναβικές χώρες, αυτή η φιλοδοξία εξελίχθηκε σε μια νέα αισθητική με καθαρές γραμμές, ουδέτερη χρωματική παλέτα και ανθεκτικά υλικά, εμπνευσμένα από τη φύση και το βόρειο κλίμα. Πάνω από όλα, έδωσε έμφαση στη λειτουργικότητα και τη διαχρονικότητα ως βασικά στοιχεία του καλού σχεδιασμού.

Εμπνευσμένη από αυτή την κληρονομιά απλότητας και φύσης, καθώς και από την αισθητική του slow living, η ARKET παρουσιάζει μια σύγχρονη συλλογή, με ευρεία γκάμα ρούχων, αντικειμένων και γαστρονομικών προτάσεων, όλα προσεκτικά δημιουργημένα και επιμελημένα, με στόχο μια πιο όμορφη καθημερινή ζωή.