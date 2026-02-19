Τα κρασιά Ypsilon Papagiannakopoulos κυκλοφορούν με νέες ετικέτες και ανανεωμένη αισθητική, διατηρώντας αναλλοίωτη τη φιλοσοφία τους

Σταθερή ποιότητα, εξαιρετική γεύση και αυθεντική έκφραση της ελληνικής αμπελουργίας.

Η νέα εμφάνιση έρχεται να αναδείξει τον σύγχρονο χαρακτήρα των κρασιών, χωρίς να αλλοιώνει την ουσία τους. Κάθε ετικέτα παραμένει πιστή στη γευστική ταυτότητα που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, προσφέροντας ισορροπία, καθαρότητα αρωμάτων και μεστή, γεμάτη γεύση.

Ο γεωπόνος και οινολόγος Πάνος Παπαγιαννακόπουλος, με βαθιά γνώση της αμπελουργίας, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή καλλιέργεια και στην αξιοποίηση του μικροκλίματος. Οι αμπελώνες καλλιεργούνται με φροντίδα, ώστε κάθε ποικιλία να εκφράζει στο μέγιστο το δυναμικό της, συνδυάζοντας φρεσκάδα, δομή και πολυπλοκότητα.

Το οινοποιείο παράγει ποιοτικά κρασιά από επιλεγμένες ποικιλίες όπως Αγιωργίτικο, Μαλαγουζιά, Μοσχοφίλερο, καθώς και τη σπάνια γηγενή ποικιλία της Πελοποννήσου, Κυδωνίτσα, αναδεικνύοντας τον πλούτο του ελληνικού αμπελώνα.

Τα κρασιά Ypsilon Papagiannakopoulos είναι διαθέσιμα σε επιλεγμένες κάβες και στα ΟΚ Anytime Markets.

Περισσότερες πληροφορίες στο papagiannakopoulos.com