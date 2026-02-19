Η Calzedonia ερμηνεύει τις τάσεις Άνοιξη / Καλοκαίρι 2026 με έναν συνδυασμό άνεσης και στυλ

Η νέα συλλογή Άνοιξη /Καλοκαίρι 2026 της Calzedonia παρουσιάζει τα απαραίτητα αξεσουάρ για μια capsule γκαρνταρόμπα που ταιριάζει απόλυτα στην εποχή.

Ο μίνιμαλ σχεδιασμός, η ουδέτερη παλέτα και τα καινοτόμα υφάσματα χαρακτηρίζουν τις προτάσεις στα καλσόν και τις κάλτσες, σχεδιασμένες ώστε να προσφέρουν στις γυναίκες μια ευέλικτη λύση που ταιριάζει σε κάθε περίσταση.

Το πνεύμα του brand εκφράζεται πλήρως στην συλλογή καλσόν, όπου το τούλι και το δίχτυ αναμειγνύονται με floral υφάνσεις, στις αποχρώσεις του λευκού και του ανοιχτού μπεζ, όπως κυριάρχησαν στις πασαρέλες, μαζί με τα καλσόν με second skin εφέ, σχεδιασμένα να εναρμονίζονται με τον τόνο της επιδερμίδας και να αναδεικνύουν φυσικά τη σύγχρονη θηλυκότητα. Περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ που ορίζει το outfit, το καλσόν γίνεται τρόπος έκφρασης της προσωπικότητας με στυλ και χαρακτήρα.

Η σειρά ‘Comfy Flex Pants’, σχεδιασμένη με την άνοιξη στο μυαλό, αποτελεί αποτέλεσμα μιας αδιάκοπης αναζήτησης για καινοτομία και άνεση: παντελόνια με άψογη εφαρμογή, κατασκευασμένα από απαλό και ανθεκτικό ύφασμα που παραμένει τέλειο και αψεγάδιαστο όλη μέρα. Διατίθενται στις cool αποχρώσεις ecru, mud, καφέ και μαύρο, αποτελώντας την ιδανική επιλογή για δυναμικούς τύπους, με πρόγραμμα γεμάτο από καθημερινές υποχρεώσεις και special βραδινά events.

Η socks collection είναι πιο πολύχρωμη από ποτέ και περιλαμβάνει δύο χαριτωμένες capsule συλλογές. Η πρώτη εμπνέεται από τους τετράποδους φίλους μας και περιλαμβάνει ριμπ στυλ σε διακριτικές παστέλ αποχρώσεις με λεπτές κεντητές απεικονίσεις από τις πιο αγαπημένες μας ράτσες. Η δεύτερη είναι μία αληθινή έκρηξη από pop prints - λεμόνια, πορτοκάλια, κεράσια και ντομάτες – ο ιδανικός τρόπος να προσθέσεις μια τολμηρή και παιχνιδιάρικη νότα σε οποιοδήποτε outfit.

Για ακόμη μία χρονιά η Calzedonia βάζει τις γυναίκες στο προσκήνιο, γιορτάζοντας τη φυσική τους ομορφιά και το προσωπικό τους στυλ, με μία συλλογή σχεδιασμένη να τις συνοδεύει με στυλ σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς τους.

