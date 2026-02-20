Το «Δεν Με Βολεύει» είναι μια μουσική άρνηση στον συμβιβασμό - και έρχεται από τον Αλκαίο και τον Βλάχο

Σε μια εποχή που μας εκπαιδεύει καθημερινά να χωράμε “στο λίγο”, ένα τραγούδι έρχεται να πει καθαρά αυτό που πολλοί νιώθουν: «Δεν Με Βολεύει».

Ο Γιώργος Αλκαίος συναντά τον Πάνο Βλάχο σε μια σύμπραξη που δεν στηρίζεται στο προφανές, αλλά στο ουσιαστικό. Δύο καλλιτέχνες με διαφορετικές αφετηρίες και διαφορετική γλώσσα - ο ένας με έναν ήχο που κουβαλά διαχρονική, έθνικ ταυτότητα, ο άλλος με μια καλλιτεχνική παρουσία που κινείται ανάμεσα στο θέατρο, την τραγουδοποιία και την εναλλακτική αφήγηση. Και όμως, μέσα από τη μουσική, βρίσκουν κοινό έδαφος.

Το «Δεν Με Βολεύει» μιλά για τη γενιά που κουράστηκε να περιμένει και για την ανάγκη να ζούμε αληθινά, όχι απλώς να “βγάζουμε τη μέρα”. Είναι ένα κομμάτι που δεν επιδιώκει να γίνει αρεστό - επιδιώκει να γίνει ειλικρινές. Ο ρυθμός λειτουργεί σαν χτύπος και ο στίχος σαν καθρέφτης, σαν μια μικρή υπενθύμιση ότι η αδράνεια δεν είναι πάντα επιλογή, αλλά συχνά συνήθεια.

Την παραγωγή υπογράφει η Utopia+.

Στίχοι: Γιώργος Αλκαίος - Πάνος Βλάχος - Kali

Μουσική: Γιώργος Αλκαίος

Εκτέλεση παραγωγής & Ενορχήστρωση: Γιώργος Αλκαίος – Κωνσταντίνος Παντζής

Mix/Mastering: Κωνσταντίνος Παντζής

Το «Δεν Με Βολεύει» κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.