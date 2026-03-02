O οίκος Pagoni Maison des Cravates υπογράφει την επίσημη επετειακή συλλογή για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου

Σε μια εποχή όπου η ιστορική μνήμη δοκιμάζεται από την ταχύτητα της καθημερινότητας, ο ελληνικός οίκος Pagoni Maison des Cravates και Marianna Pagoni MODA επιλέγει να τη διατηρήσει ζωντανή μέσα από τη δημιουργία. Με αφορμή τη συμπλήρωση “200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου 1826-2026”, παρουσιάζει την επίσημη επετειακή συλλογή, με μεταξωτά μαντήλια και γραβάτες αφιερωμένα στη θυσία, την ελευθερία και τον φιλελληνισμό.

Ο Δήμος της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, επέλεξε τον Οίκο PAGONI Maison des Cravates, και Marianna Pagoni MODA λόγω της εμπειρίας του, των γνώσεων του, της ιστορικότητας και φήμης του διεθνώς για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ διάθεση της επετειακής αυτής συλλογής, για την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρόκειται για την μοναδική και επίσημη συλλογή που συνοδεύει τον ιστορικό αυτόν εορτασμό.

Πηγή έμπνευσης της συλλογής Pagoni x 200 ΧΡΟΝΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1826-2026 είναι το πνεύμα των «Ελεύθερων Πολιορκημένων» και η ηρωική παρακαταθήκη της Εξόδου.





Αναλυτιικά, για τις γραβάτες, πηγή έμπνευσης αποτελεί η δάφνη, χρυσοκεντημένη στην «Ουρανία» που σκεπάζει τον πίνακα του Θεόδωρου Βρυζάκη «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» (αντίγραφο από το εργαστήριο του αρχιδιάκονου Δημητρίου Κασόλα, 1933).

Για τα φουλάρια - μαντήλια, πηγή έμπνευσης αποτελούν τα τρία εμβληματικά έργα της Πινακοθήκης του Μεσολογγίου: «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» (Θ. Βρυζάκης), «Η Μεσολογγίτισσα» (Charles-Émile Delansac), «Η ανατίναξη της Πυριτιδαποθήκης του Χρήστου Καψάλη» (Θ. Βρυζάκης), καθώς και ο στίχος «Χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!» από τον «Ύμνο εις την Ελευθερίαν» του Διονυσίου Σολωμού αποτυπωμένος με τα γράμματα του ίδιου του ποιητή πάνω στο μαντήλι μεταφέροντας στο μετάξι την αυθεντική φωνή της Εξόδου και μετατρέποντας τα σε έργα τέχνης.





Η πρώτη επίσημη παρουσίαση της Pagoni Collection x 200 ΧΡΟΝΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1826 -2026 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες κατά το διήμερο 18 - 19.11.25, όπου πραγματοποιήθηκε η επίσημη έναρξη των Επετειακών εκδηλώσεων για την Έξοδο του Μεσολογγίου στο Εξωτερικό, με εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρουσία της Προέδρου κας. Roberta Metsola με την επιμέλεια της όλης διοργάνωσης από τους Ευρωβουλευτές κα. Ελίζα Βόζενμπεργκ, κο. Γιάννη Μανιάτη και κο. Νικόλα Φαραντούρη και παρουσία πολλών Ελλήνων και ξένων ευρωβουλευτών και επισήμων, καθώς και στο Πανεπιστήμιο ULB, παρουσία θεσμικών εκπροσώπων, διπλωματών και ανθρώπων του πολιτισμού, για την οποία απέστειλε μήνυμα και ο Υφυπουργός Εξωτερικών κος. Ιωάννης – Μιχαήλ Λοβέρδος.





Ο Δήμαρχος της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου κος. Σπύρος Διαμαντόπουλος απέστειλε το Επετειακό φουλάρι στην Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κα Roberta Metsola, και παρέδωσε τις επετειακές γραβάτες και γυναικεία φουλάρια στους διοργανωτές Έλληνες ευρωβουλευτές καθώς και στους Πρέσβεις της Ελλάδος στο Βέλγιο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ.





Η συλλογή PAGONI X MESSOLONGHI 1826-2026 ενώνει την ιστορία με την τέχνη και την μόδα επιβεβαιώνοντας ότι η αισθητική μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο πολιτισμού και ταυτότητας. Η παρουσίασή της στην καρδιά της Ευρώπης ανέδειξε τη δυνατότητα του σύγχρονου ελληνικού design να συνομιλεί με την Ιστορία, όχι ως αναφορά στο παρελθόν, αλλά ως ζωντανή πράξη συνέχειας.





Ο Οίκος Pagoni Maison des Cravates, και ειδικότερα οι Μαριάννα και Έλενα Σαμούχου – Παγώνη, με βαθύ σεβασμό και συγκίνηση απέναντι στην ιστορία της Εξόδου του Μεσολογγίου και το διαχρονικό μήνυμα της Αυτοθυσίας, αποφάσισαν να διαθέσουν μέρος των εσόδων της επετειακής συλλογής για κοινωφελείς σκοπούς της Ιεράς Πόλης του Δήμου Μεσολογγίου. Η πρωτοβουλία αυτή θα ενισχύσει τα ευαγή ιδρύματα του Δήμου, «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» (Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής Και Αποκαταστάσεως για Νέους με Νοητική Στέρηση και Σύνοδες Αναπηρίες του Νομού Αιτ/νιας Μεσολόγγι – Αγρίνιο) και την ΕΨΥΠΕΑ (Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου Αιτωλοακαρνανίας), ενισχύοντας έμπρακτα τη σύνδεση της δημιουργίας με την κοινωνική προσφορά.





Η επετειακή συλλογή είναι διαθέσιμη κατόπιν παραγγελίας για λιανικές και χονδρικές πωλήσεις μέσω του οίκου Pagoni Maison des Cravates και Marianna Pagoni MODA, στο φυσικό κατάστημα του οίκου στο κέντρο της Αθήνας- Κολωνάκι (Ακαδημίας 16, 10671 – τηλ: 210 3627649) ,στο τηλ. 6948 502755 καθώς και μέσα από το site www.pagoni.gr