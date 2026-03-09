Ο αφρώδης οίνος Gancia γιόρτασε την γυναικεία δημιουργικότητα, με έμπνευση την Frida Kahlo

Ο αφρώδης οίνος Gancia για ακόμη μία χρονιά, τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας μέσα από μια σύγχρονη πολιτιστική εμπειρία, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του σύνδεση με τη γυναικεία έκφραση και τον κόσμο της τέχνης.

Με ένα ξεχωριστό κάλεσμα ο ιστορικός αφρώδης οίνος έδωσε ραντεβού στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», ανακαλύπτοντας τη διαδραστική έκθεση «Frida Kahlo: Beyond the Icon».

Σε ένα σκηνικό γεμάτο χρώμα, συναίσθημα και δημιουργικότητα, ο αφρώδης οίνος Gancia συνάντησε το εμβληματικό καλλιτεχνικό σύμπαν της Frida Kahlo, μιας καλλιτέχνιδας που αποτελεί διαχρονικό σύμβολο γυναικείας αυτοέκφρασης και ιδανική πηγή έμπνευσης για μια εμπειρία αφιερωμένη στη γυναίκα.

Λίγα λόγια για τoν οίκο Gancia :

Ο οίκος Gancia, με έτος ίδρυσης το 1850 από τον Carlo Gancia, ξεκίνησε την παραγωγή του πρώτου Ιταλικού αφρώδη οίνου, πριν καν συσταθεί το μοντέρνο Ιταλικό κράτος ενώ ήταν και ο επίσημος προμηθευτής οίνων της Αυλής, κατά τη δυναστεία των Savoy - Carignano στα τέλη του 19ου αιώνα.

Οι αμπελώνες της Gancia βρίσκονται στην καρδιά της περιοχής του Piemonte και έχουν έκταση 2.000 εκταρίων. Εφαρμόζοντας τις καλύτερες καλλιεργητικές και οινολογικές τεχνικές, σε συνδυασμό με τις ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες και το εξαιρετικό υπέδαφος της περιοχής, τα προϊόντα Gancia ξεχωρίζουν για την ανώτερη ποιότητά τους και τη γνήσια Ιταλική τους φινέτσα.

Τα ιστορικά υπόγεια Κελάρια του Οίκου Gancia αποκαλούμενα και ως “Underground Cathedrals” που κέρδισαν αυτό το όνομα λόγω της μοναδικής αρχιτεκτονικής τους, είναι σκαμμένα σε ηφαιστειακό υπέδαφος για την διατήρηση μίας μόνιμα σταθερής θερμοκρασίας 12-14°C, ώστε ο οίνος να ωριμάσει κάτω από τις ιδανικότερες συνθήκες. H Unesco, για την μοναδικότητά τους, προέβη στον χαρακτηρισμό τους ως Μνημείo Παγκόσμιας Κληρονομιάς.



