Mastercard Day: Η Πέμπτη μετατρέπεται σε ημέρα επιβράβευσης για τις εβδομαδιαίες αγορές

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Mastercard παρουσιάζει το «Mastercard Day», μια νέα πρωτοβουλία που καθιερώνει την Πέμπτη ως μια νέα ημέρα επιβράβευσης για τους καταναλωτές.

Με αφετηρία την κατηγορία των supermarkets, έναν από τους βασικούς προορισμούς των εβδομαδιαίων αγορών, η Mastercard δίνει στους κατόχους καρτών της τη δυνατότητα να επιβραβεύονται μέσα από τις συναλλαγές τους.

Συγκεκριμένα, από τις 7 Μαΐου και κάθε Πέμπτη έως και τις 25 Ιουνίου, οι κάτοχοι καρτών Mastercard που πραγματοποιούν αγορές σε supermarket, είτε σε φυσικά καταστήματα είτε online, με χρήση κάρτας Mastercard, και συγκεντρώνουν τις Πέμπτες του μήνα συνολικές δαπάνες ύψους 200€, δικαιούνται επιστροφή χρημάτων (cashback) 10€. Η ενέργεια αφορά στις πρώτες 25.000 κάρτες κάθε μήνα, ενώ κάθε κάρτα μπορεί να επωφεληθεί μία φορά το μήνα. Η πίστωση του ποσού θα πραγματοποιείται αυτόματα μετά την ολοκλήρωση και επιβεβαίωση των επιλέξιμων συναλλαγών.

Η ενέργεια ισχύει πανελλαδικά για αγορές σε supermarkets και αφορά κατόχους καρτών Mastercard από όλες τις ελληνικές τράπεζες, καθιερώνοντας την Πέμπτη ως μια ξεχωριστή ημέρα επιβράβευσης μέσα στην εβδομάδα.

Το «Mastercard Day» αποτελεί μέρος των συνεχών προσπαθειών της Mastercard για την αναβάθμιση της εμπειρίας συναλλαγών, προσφέροντας περισσότερα προνόμια στους κατόχους καρτών της. Με αφετηρία τα ψώνια στο supermarket, η ενέργεια αναμένεται να επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες αγορών, δίνοντας σταδιακά ακόμη περισσότερες αφορμές επιβράβευσης μέσα στην καθημερινότητα.

O Παναγιώτης Πολύδωρος, Country Manager της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα δήλωσε σχετικά «Στη Mastercard σχεδιάζουμε και υλοποιούμε πρωτοβουλίες που δημιουργούν ουσιαστική αξία και προνόμοια στην καθημερινότητα των κατόχων καρτών μας. Με το Mastercard Day, συνδέουμε μια σταθερή συνήθεια με ένα άμεσο και απτό όφελος για τον καταναλωτή, μέσα από έναν απλό μηχανισμό που εντάσσεται εύκολα στη ρουτίνα του».

* Η ενέργεια ισχύει για αγορές σε επιχειρήσεις που ταξινομούνται ως supermarket βάσει συγκεκριμένου ΚΑΔ/MCC. Εξαιρούνται αγορές μέσω τρίτων παρόχων delivery.

Η ενέργεια αφορά όλες τις κάρτες Mastercard (χρεωστικές, πιστωτικές, prepaid) που έχουν εκδοθεί σε όνομα φυσικού προσώπου από ελληνικές τράπεζες. Εξαιρούνται επαγγελματικές κάρτες και Maestro .

