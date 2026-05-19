Η Euroleague Basketball καλωσορίζει τη Vichy και τη La Roche-Posay ως επίσημους χορηγούς του EuroLeague Final Four

Η Euroleague Basketball ανακοίνωσε ότι η Vichy και η La Roche-Posay, δύο από τις κορυφαίες μάρκες δερμοκαλλυντικών στον κόσμο, θα αποτελέσουν επίσημους χορηγούς του 2026 EuroLeague Final Four Athens presented by Etihad.

Η συνεργασία αυτή φέρνει κοντά το πιο αναγνωρισμένο γεγονός συλλόγων του μπάσκετ στην Ευρώπη με δύο μάρκες των οποίων η προσήλωση στη φροντίδα υψηλών επιδόσεων με βάση την επιστήμη, αντανακλά τα πρότυπα αριστείας που ορίζουν το Final Four.

Η Αθήνα αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για αυτή τη συνεργασία. Μια πόλη συνώνυμη με το αθλητικό επίτευγμα και το πνεύμα του ανταγωνισμού, προσφέρει το ιδανικό στάδιο για μάρκες που μοιράζονται την ασταμάτητη επιδίωξη της Euroleague Basketball για το υψηλότερο επίπεδο επιδόσεων. Η σειρά φροντίδας μαλλιών Dercos της Vichy και η σειρά αντηλιακής προστασίας Anthelios της La Roche-Posay – μάρκες που συνιστούν οι δερματολόγοι σε παγκόσμιο επίπεδο και στην Ελλάδα και σχεδιασμένες να αποδίδουν υπό τις πιο απαιτητικές συνθήκες – συνδέονται μοναδικά με ένα γεγονός που συγκεντρώνει τους καλύτερους παίκτες, προπονητές και φιλάθλους του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

«Το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα αποτελεί τη μεγαλύτερη σκηνή του ευρωπαϊκού συλλογικού μπάσκετ, και η παρουσία του Ομίλου L'Oréal στο πλευρό μας – μέσω της Vichy και της La Roche-Posay – καθώς επιστρέφουμε στην "πατρίδα" του αθλήματος, αποτελεί μια πραγματική δήλωση προθέσεων. Πρόκειται για μάρκες που ακολουθούν τα υψηλότερα επιστημονικά πρότυπα, και αυτό το πνεύμα της υπέρβασης των ορίων ταυτίζεται φυσικά με αυτό που αναμένουν η διοργάνωση και οι φίλαθλοί μας κάθε σεζόν», δήλωσε ο Gawain Davies, Chief Commercial Officer της Euroleague Basketball.

Η Dercos, η κορυφαία περιποίησης μαλλιών στον κόσμο που συνιστάται από δερματολόγους, φέρνει στη συνεργασία δεκαετίες εξειδίκευσης στην υγεία του τριχωτού και των μαλλιών, ενώ το Anthelios, η νούμερο ένα μάρκα αντηλιακής

προστασίας που συστήνεται από δερματολόγους, προσφέρει αντηλιακή προστασία ευρέος φάσματος, αναπτυγμένη μέσα από σχεδόν 30 χρόνια προηγμένης κλινικής έρευνας. Μαζί, αντιπροσωπεύουν μια κοινή φιλοσοφία: επιδόσεις και προστασία επαγγελματικού επιπέδου, κάθε μέρα, για κάθε δραστηριότητα.

«Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι που φέρνουμε τη Vichy και τη La Roche-Posay στη σκηνή του EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δήλωσε ο Σπύρος Αρβανιτάκης, Γενικός Διευθυντής της L’Oréal Dermatological Beauty. Αυτή η συνεργασία αποτελεί μια τέλεια συνέργεια μεταξύ του κόσμου του ελίτ αθλητισμού και της δερμοκαλλυντικής αριστείας. Όπως ακριβώς οι αθλητές στο γήπεδο ξεπερνούν τα όρια των επιδόσεων, έτσι και οι μάρκες μας —Dercos και Anthelios— παρέχουν προστασία και φροντίδα επαγγελματικού επιπέδου, σχεδιασμένη να αποδίδει υπό τις πιο απαιτητικές συνθήκες. Μαζί, γιορτάζουμε μια κοινή δέσμευση στην επιστήμη, την ακρίβεια και την επιδίωξη του μεγαλείου.

Το EuroLeague Final Four στην Αθήνα αποτελεί ένα ακόμη ορόσημο στην ανάπτυξη της Euroleague Basketball ως πλατφόρμα για παγκόσμιας κλάσης για μάρκες που επιδιώκουν να συνδεθούν με ένα από τα πιο παθιασμένα και αφοσιωμένα κοινά του αθλητισμού.