Οι ΞεΨυΧωμένοι: Το νέο βιβλίο του Νίκου Κουτσογιάννη

Από τις Εκδόσεις Οδός Πανός

Σύντομα θα κυκλοφορήσει από τις Εκδόσεις Οδός Πανός το δεύτερο βιβλίο του Νίκου Κουτσογιάννη, "οι ΞεΨυΧωμένοι".

Προηγήθηκε το αντι-αισιόδοξο παραμύθι "ο ΣΙΧάνθρωπος" (2023).

"οι ΞεΨυΧωμένοι" είναι ένα μυθιστόρημα με ήρωες αποτυχημένους καλλιτέχνες και νικημένους επαναστάτες - (ή ένα σενάριο για μια 48ωρη ταινία με 100 πρωταγωνιστές και 500 κομπάρσους, κινηματογραφημένη σε κλειστούς χώρους) - (ή μια συλλογή τραγουδιών και ποιημάτων ενταγμένη σε μια καταιγιστική αλληλουχία απροσδόκητων διαλόγων και απρόβλεπτων συμβάντων).

Η δράση του μυθιστορήματος περιορίζεται (σχεδόν εξ ολοκλήρου) εντός μιας δωδεκαόροφης πολυκατοικίας (στα διαμερίσματα, στους διαδρόμους, στις σκάλες) και δομείται με την παράθεση (σε ευθύγραμμη χρονική σειρά) επιλεγμένων στιγμιότυπων από τη ζωή των ενοίκων.

Ο αναγνώστης μάλλον θα αμφιβάλλει για τη σκοπιμότητα του εγχειρήματος, αν και πιθανότατα δεν θα αμφισβητήσει την πρωτοτυπία του, και ενδεχομένως το βιβλίο, παρά το αντι-αισιόδοξο πνεύμα του, θα του φανεί διασκεδαστικό, ίσως σε μερικά σημεία εξοργιστικό, αλλά και σε πολλά συγκινητικό.

Νίκος Κουτσογιάννης

Εκδόσεις Οδός Πανός

Στίχοι από το «ΞΨΧ» μελοποιήθηκαν από τους Stournari Street Band ("ό,τι κάνουν και οι άλλοι", 2025)

Ενώ από το «ΣΙΧ» από τους Opera Chaotique ("στου Άδη το πηγάδι", 2020) και τους Ενάντια ("του δειλού η μάνα", 2022).