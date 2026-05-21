Nice n Easy Kolonaki: Νέα εποχή, νέα ταυτότητα

Μετά από 18 χρόνια παρουσίας στο Κολωνάκι, το Nice n Easy περνά σε μια νέα εποχή, παρουσιάζοντας ένα πλήρως ανανεωμένο πρόσωπο που σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή στην ταυτότητά του.

Για χρόνια, το Nice n Easy αποτέλεσε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά all-day bistro της Αθήνας, με έντονες επιρροές από τη διεθνή σκηνή και αναφορές στη λάμψη του Hollywood — ακόμη και μέσα από το ίδιο του το μενού. Ένας χώρος ζωντανός και εξωστρεφής, που έγινε σημείο συνάντησης για ένα πολυσυλλεκτικό κοινό και συνδέθηκε με την έννοια της σύγχρονης, ανεπιτήδευτης απόλαυσης.

Σήμερα, αυτή η ιστορία εξελίσσεται.

Το Nice n Easy στο Κολωνάκι μεταμορφώνεται σε μια σύγχρονη ελληνική gastro tavern, αφήνοντας πίσω το διεθνές bistro ύφος και στρέφοντας το βλέμμα του στην ουσία της ελληνικής γαστρονομίας — μέσα από μια φρέσκια, δημιουργική και σύγχρονη προσέγγιση.

Στο επίκεντρο της νέας ταυτότητας βρίσκονται οι εξαιρετικές πρώτες ύλες από όλη την Ελλάδα και η βαθιά σύνδεση με τις τοπικές κουζίνες. Υπό την επιμέλεια του σεφ Δημήτρη Βλάχου, το νέο μενού αναδεικνύει γνώριμες γεύσεις μέσα από μια πιο σύγχρονη ματιά, ισορροπώντας ανάμεσα στην παράδοση και τη δημιουργικότητα, χωρίς περιττές υπερβολές.

Ο χώρος έχει επανασχεδιαστεί πλήρως, ακολουθώντας την ίδια φιλοσοφία: πιο ζεστός, πιο γήινος, πιο αθηναϊκός. Ένα περιβάλλον που παραμένει φιλόξενο και οικείο, αλλά ταυτόχρονα αντανακλά τον παλμό της πόλης και τη νέα κατεύθυνση του brand.

Στο νέο αυτό κεφάλαιο, ένα καινούργιο σύμβολο κάνει την εμφάνισή του: το μικρό αγγελάκι. Παιχνιδιάρικο και άμεσο, εκφράζει τη νέα διάθεση του Nice n Easy — μια εμπειρία πιο ανάλαφρη, πιο αυθεντική, πιο ανθρώπινη.

Η νέα εποχή του Nice n Easy δεν έρχεται να διαγράψει το παρελθόν του, αλλά να το επαναπροσδιορίσει. Να διατηρήσει τη σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό του και ταυτόχρονα να συστηθεί ξανά σε μια νέα γενιά επισκεπτών που αναζητούν ποιότητα, γεύση και εμπειρία χωρίς επιτήδευση.

Διεύθυνση: Ομήρου 60, Αθήνα 106 72

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 3617201