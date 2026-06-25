Όταν το fine jewelry συναντά το parisian cool: Η Yvonne Léon στον SERKOS

Ο SERKOS παρουσιάζει τη συλλογή της Γαλλίδας designer Yvonne Léon, εντάσσοντας στο carefully curated portfolio του ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ονόματα της σύγχρονης γαλλικής κοσμηματοποιίας.

Με ισχυρούς δεσμούς με τον κόσμο της μόδας και μια αισθητική που κινείται ανάμεσα στο fine jewelry και το contemporary fashion, η Yvonne Léon έχει κατακτήσει μια ξεχωριστή θέση στη διεθνή σκηνή του κοσμήματος, προσελκύοντας ένα κοινό που αναζητά δημιουργίες με σύγχρονο χαρακτήρα και διαχρονική αξία.

Οι δημιουργίες που φιλοξενούνται στον SERKOS εστιάζουν στα χαρακτηριστικά chevalier δαχτυλίδια της σχεδιάστριας, εμπλουτισμένα με πολύτιμους λίθους, χρώμα και διαμάντια, καθώς και σε μια σειρά από ιδιαίτερα σκουλαρίκια και statement pieces που συγκαταλέγονται στις πιο αναγνωρίσιμες και περιζήτητες συλλογές του brand.

Όλα τα δαχτυλίδια μπορούν να προσαρμοστούν στο επιθυμητό μέγεθος από το εξειδικευμένο εργαστήριο του SERKOS, εξασφαλίζοντας την σωστή εφαρμογή.



Η συλλογή προσφέρει την ιδανική αφετηρία για να ανακαλύψει κανείς τον κόσμο του fine jewelry μέσα από μοναδικά designer κομμάτια και επιλογές για διαφορετικά στυλ και περιστάσεις, διατηρώντας πάντα τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της δημιουργού.

Aνακαλύψτε τις δημιουργίες της Yvonne Léon και βρείτε εκείνες που εκφράζουν το προσωπικό σας στυλ στο serkos.gr καθώς και στα φυσικά καταστήματα SERKOS στο Κολωνάκι και στην Πάρο.